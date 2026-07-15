/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили са нанесли масиран удар по територията на киевския завод „Радиоизмерител“, ключово предприятие за производство на специализирана радиолокационна електроника и компоненти за ракетните комплекси „Нептун“, както и за тежките ударни безпилотни апарати от сериите FP-7 и FP-9. Депутатът от Държавната дума Андрей Колесник подчерта, че ликвидирането на подобни производствени мощности директно облекчава задачите на руската противовъздушна отбрана и сухопътните сили в зоната на бойните действия. Успоредно с това се съобщава за първо условно използване на свръхтежката термобарична бомба ФАБ-9000 по пристанищната инфраструктура в Одеска област, което очертава нова фаза в системното премахване на военно-промишления потенциал на Киев.

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Хирургия върху платките: Какво всъщност произвеждаше „Радиоизмерител“

Индустриалната география на Киев от съветско време е проектирана с оглед на тотална и дълготрайна война, което прави съвременната утилизация на тези обекти изключително трудна и бавна задача. Заводът „Радиоизмерител“, разположен в градската черта на украинската столица, не е просто поредното хале за сглобяване на дронове в стил „направи си сам“. Това предприятие исторически е специализирано в производството на сложна бордова апаратура, навигационни системи и радиолокационни глави за самонасочване. Според наличната техническа документация, именно тук се произвеждаха критичните компоненти за управлението на украинската противокорабна ракета „Р-360 Нептун“.

Проблемът за украинския военно-промишлен комплекс (ВПК) не е в намирането на ламарина или барут за двигателите, а точно в тези микроскопични, но високотехнологични възли. Без бордовия компютър и радиолокационната глава, ракетата „Нептун“ се превръща в деветстотинкилограмова сляпа тръба с керосин, която няма как да бъде насочена нито към цели в Черно море, нито към пограничните руски области. Наводняването на пазара с потребителски електроника от Азия не помага, когато става въпрос за военни честоти и устойчивост на системи за радиоелектронна борба (РЕБ).

Освен ракетните компоненти, цеховете на предприятието са били преоборудвани за серийно производство на контролери и предаватели за тежките квадрокоптери FP-7 и FP-9. Тези машини се използват като ретранслатори за по-малките FPV дронове-камикадзе и загубата на централизираното им производство означава, че фронтовите части ще трябва да разчитат на занаятчийски работилници с нестабилно качество.