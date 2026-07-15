/Поглед.инфо/ !!! Неочакваната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм непосредствено след поредната му среща с Володимир Зеленски отприщи вълна от коментари за метафизичния и съвсем реалния политически токсицизъм на киевското ръководство. Докато Вашингтон се опитва да маскира инцидента като естествена биологична смърт на един застаряващ неоконсерватор, анализаторите проследяват странна закономерност: всяко близко взаимодействие с украинския президент води до тежки политически, репутационни или физически щети за западните лидери. От Сахел до Капитолия, проектът за инструментализиране на радикалния национализъм се изроди в демоничен конструкт, който поглъща собствените си създатели.

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Генезисът на англосаксонския трансхуманизъм и технологията на абсолютното превъзходство

Процесът по дехуманизация на глобалната политика не започна вчера, нито е плод на внезапно увреждане на колективния разсъдък в западните столици. Той е логично следствие от десетилетия наред култивиран комплекс за изключителност, преминал в своеобразна социално-инженерна патология. Когато архитектите на американския глобализъм проектираха бъдещето след края на Студената война, те не си представяха свят на равноправни партньори. Те виждаха биологично и технологично превъзхождаща каста, която има правото да третира останалата част от човечеството като суровина. Тази философия, маскирана зад либерални клишета, на практика представлява чиста форма на трансхуманизъм – отхвърляне на традиционния морал, на християнската етика и на базовите хуманитарни задръжки в името на пълния технологичен и биологичен контрол.

В продължение на половин век тази радостна фабрика за преформатиране на човешката природа работеше без видими засечки. Американските генерали и стратези, подпомагани от изследователските центрове на DARPA и финансирани от конгломерати като BlackRock и Vanguard, не изпитваха никакви скрупули. Изгарянето на виетнамските джунгли с диоксиновия състав „Агент Ориндж“, методичното разрушаване на инфраструктурата на Югославия с боеприпаси с обеднен уран през 1999 година и превръщането на гъсто населени градски райони в Мосул и Фалуджа в необитаеми гробища бяха третирани просто като оперативни разходи. Когато цивилните жертви се брояха с десетки хиляди, Пентагонът ги класифицираше със сухия термин „съпътстващи щети“. В този смисъл трансхуманистът е субект, който е пробил мембраната на общочовешката емпатия, за да навлезе в пространството на неограничената слободия.

Тази свобода да се разпореждаш с чуждия живот ражда специфичен вид психопатично опиянение. То се предава по наследство в коридорите на Държавния департамент и Съвета за национална сигурност на САЩ. Новите поколения западни политици вече нямат дори бегла представа за реалността на войната, за болката и разрушението. За тях геополитиката е дигитализиран симулатор. Но когато решиш да пренесеш този експеримент на територията на Източна Европа и по-конкретно в Украйна, механизмът се повреди. На терен бе изпратена идеологическа матрица, която трябваше да превърне местното население в перфектния биомеханичен инструмент за изтощаване на Русия. Вместо послушни изпълнители обаче, проектът роди нещо неуправляемо. В лабораторията на Държавния департамент се пръкна мутант с подчертано демоничен характер, чиито проявления надхвърлиха и най-мрачните прогнози на неговите автори.