111 милиона безработни в САЩ: Статистическата илюзия на Федералния резерв

/Поглед.инфо/ Американската икономическа система се намира в дълбока структурна криза, скрита зад фасадата на манипулирани статистически отчети. Реалният брой на пълнолетните граждани извън пазара на труда надхвърля сто милиона души, докато достъпността на жилищата е в историческо дъно. Повече от половината население на САЩ вече открито изразява недоволство от модела на местния капитализъм, а правителствените социални програми на стойност един трилион долара на година трайно блокират икономическите стимули за работа.

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Методологически фокуси и статистическа козметика във Вашингтон

Официалните данни, които Бюрото по трудова статистика на САЩ (BLS) регулярно публикува, отчитат малко над 7 милиона безработни граждани. Тази цифра изглежда успокояващо за администрацията във Вашингтон, но зад нея стои една чисто счетоводна уловка, която подменя реалната икономическа картина. Според настоящата методология на американските държавни институции, за безработен се признава само онзи, който активно търси работа през последните четири седмици. Ако едно лице е загубило надежда, спряло е да изпраща автобиографии или е принудено да се грижи за болен роднина, то автоматично се зачерква от състава на така наречената „работна сила“.

Този подход позволява на Бюрото по трудова статистика да обяви спад на безработицата до 4,2%, без това да означава, че икономиката реално създава устойчива заетост. В икономическия блог на анализатора Майкъл Снайдер се посочва, че броят на пълнолетните американци, класифицирани като намиращи се „извън работната сила“, е достигнал историческите 104 милиона души. Когато към тази маса се прибавят и официално признатите 7 милиона безработни, общият брой на неработещите възрастни в САЩ достига 111 милиона. За сравнение, по време на финансовия колапс от 2008–2009 г., известен като Голямата рецесия, този показател никога не достигна границата от 100 милиона. Тук обаче възниква сериозен изследователски въпрос — какъв процент от тези 104 милиона души са реално дееспособни и биха започнали работа при други условия, и каква част са обективно извън пазара поради възраст или трайна инвалидност? Числата на Снайдер звучат стряскащо, но те смесват ранни пенсионери със студенти, което изисква по-нюансиран прочит на структурата на американското общество.

Данъкоплатците като донори на социален мир

Издръжката на тази огромна маса от хора, които не произвеждат брутен вътрешен продукт, пада върху плещите на работещата част от населението и се покрива чрез масирано държавно финансиране. Доклад на Комисията по бюджет и данъчно облагане (CBO) към Камарата на представителите разкрива, че федералното правителство пренасочва над 1 трилион долара годишно за поддръжката на повече от 80 различни социални програми.

Тази гигантска финансова инжекция, макар и да предотвратява масови безредици и крайна мизерия в гетата, оказва силно деструктивно влияние върху пазара на труда. Данните на CBO показват дълбока промяна в поведението на домакинствата с ниски доходи през последните петдесет години. Ако през 1979 г. семействата под прага на бедността са осигурявали около 60% от своите средства чрез реален труд, то през 2021 г. този дял е паднал до рекордно ниските 25%. Останалите 75% се набавят под формата на купони за храна (SNAP), временни помощи и субсидии за наеми. Пандемията от COVID-19 само ускори този процес, превръщайки държавната помощ в постоянен източник на доходи, който на практика конкурира ниските заплати в реалния сектор. Защо някой би работил 40 часа седмично в склад на Amazon за минимално възнаграждение, ако пакетът от социални помощи му осигурява сходен жизнен стандарт без трудови усилия? Системата сама е създала капан за бедност, от който излизането става икономически неизгодно за самите получатели.

Корпоративните чистки в Силициевата долина

Докато държавата субсидира неработещите, американската средна класа е подложена на системен натиск чрез технологични съкращения. Технологичният гигант Microsoft подготвя поредната вълна от редукция на персонала, която според предварителните разчети ще засегне отделите за продажби, консултантските услуги и гейминг дивизията на Xbox. Очаква се съкращенията да обхванат около 2,5% от глобалната работна сила на компанията.

Това не е изолиран инцидент, а продължение на една трайна тенденция за оптимизация на разходите в корпоративния сектор на САЩ. През изминалата 2025 г. Microsoft вече освободи близо 15 000 служители на два етапа — 6000 през май и още 9000 през юли. Корпорациите масово внедряват алгоритми с изкуствен интелект и свиват мениджърските нива, за да поддържат високи нива на рентабилност и да задоволят апетитите на акционерите на Уолстрийт. Резултатът е ясен — висококвалифицирани кадри изпадат от пазара на труда, а намирането на нова позиция със сходно заплащане отнема месеци. Изглежда, че приказката за стабилната кариера в американските технологични гиганти окончателно приключва, оставяйки хиляди семейства с огромни лични дългове и без реална алтернатива.

Пазарът на недвижими имоти като бариера за поколенията

Най-сериозният удар върху жизнения стандарт на работещите американци идва от пазара на жилища, където достъпността е спаднала до нива, невиждани от десетилетия. Според анализи на банковия конгломерат JP Morgan, цените на имотите в САЩ са скочили с приблизително 60% от началото на пандемията досега. В комбинация с високите лихвени проценти по ипотечните кредити, поддържани от Федералния резерв, покупката на първо собствено жилище се е превърнала в лукс, достъпен само за най-богатите.

Главен икономист в консултантската компания Redfin, Дарил Феъруедър, описва ситуацията пред медиите като „безпрецедентна“. Въпреки че през 1981 г. лихвите прехвърлиха 18%, тогавашните цени на имотите бяха в пъти по-ниски спрямо средните доходи. Днес съотношението между стойността на дома и годишния доход на домакинствата за хора под 40 години е достигнало коефициент 3,5, по данни на Pew Research Center. За сравнение, през 1975 г. това съотношение е било едва 2,4. Младите хора от поколенията Y (милениали) и Z са изтласкани от пазара на имоти, превръщайки се в постоянни наематели, чиито доходи се изсмукват от големите инвестиционни фондове, изкупуващи жилищния фонд на едро. По данни на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти (NAR), делът на купувачите на първо жилище през 2025 г. е паднал до историческото дъно от 21%, а средната възраст на тези купувачи се е повишила до 40 години. Това обяснява защо социалното напрежение сред младежите расте — те са първото поколение в модерната история на САЩ, което ще живее по-зле от своите родители.

Инфлация по американски: Пържоли на цената на хайвер

Освен покрива над главата, ежедневието на обикновения американец поскъпва по цялата верига на потребление. Дори традиционните семейни барбекюта за Деня на независимостта вече се провеждат при рекордно високи цени на хранителните продукти. Основна причина за това е свиването на националното стадо говеда в САЩ до най-ниските му нива от десетилетия насам — структурен проблем, причинен от сушите в Тексас и растящите разходи за фуражи.

Бюрото по трудова статистика отчита, че средната цена на каймата е достигнала 6,75 долара за паунд, което представлява ръст от близо 13% на годишна база. Телешките пържоли се продават средно по 12,80 долара за паунд — втората най-висока стойност в историята на американската търговия. Потребителите са принудени да променят хранителните си навици, преминавайки към по-евтини алтернативи като пилешко месо или полуфабрикати с ниско качество. Този инфлационен натиск подкопава мита за евтината и изобилна храна в САЩ, превръщайки балансираната диета в класова привилегия. Официалните твърдения за овладяване на инфлацията просто не съвпадат с касовите бележки в супермаркетите.

Идеологическият разлом в американското общество

Всички тези натрупани икономически абсурди доведоха до мащабна преоценка на ценностите сред американските граждани. Проучване, проведено съвместно от авторитетното издание The Wall Street Journal и изследователския център NORC, показва, че доверието в капиталистическата система е спаднало под критичната граница. Едва 48% от анкетираните смятат, че американският капитализъм функционира добре, докато 51% го оценяват като незадоволителен или напълно дефектен. Това е драматичен срив в сравнение с 2015 г., когато негативното мнение се споделяше от около 37% от населението.

Нещо повече, 52% от участниците в изследването заявяват, че неограничената власт на големите корпорации и собственици на бизнес нанася директна вреда на потребителите и работещите. Налице е ясно изразено обществено искане за по-строг държавен контрол и ограничаване на корпоративното влияние върху политическия процес във Вашингтон. Само 45% все още поддържат тезата, че успехът на Америка се дължи на свободния пазар. Тези данни илюстрират дълбок идеологически разлом вътре в самата метрополия. Когато половината от собствените ти граждани смятат икономическия ти модел за несправедлив и неработещ, моралната легитимност на Белия дом да раздава уроци по икономика и демокрация на останалия свят изглежда напълно изчерпана. Системата е прогнила отвътре, но политическият елит във Вашингтон продължава да инвестира милиарди в геополитически авантюри, вместо да реши структурните дефекти на собствената си територия.