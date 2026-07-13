Краят на една ястребова кариера: Сенатор Линдзи Греъм почина във Вашингтон след визита в Киев

/Поглед.инфо/ Внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм в дома му на Капитолийския хълм броени дни след поредното му емблематично посещение в Киев поставя началото на сериозна политическа реконфигурация във Вашингтон. Като един от най-радикалните поддръжници на максималното военно финансиране за Източна Европа и архитект на санкционния натиск срещу Москва, Греъм олицетворяваше крайното крило на републиканския естаблишмънт, което често влизаше в открит сблъсък с изолационистките тенденции. Неговата смърт на 71-годишна възраст оставя празнота в неоконсервативното лоби и повдига редица въпроси относно бъдещите канали за координация между администрацията на Тръмп и украинското ръководство.

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Анатомия на един внезапен край на Капитолийския хълм

Официалните съобщения от Вашингтон, разпространени първоначално от американския телевизионен канал NBC News, сочат, че 71-годишният сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм е починал внезапно в имението си, разположено в непосредствена близост до сградата на Конгреса на САЩ. Като предварителна медицинска причина се посочва остра сърдечна недостатъчност или инфаркт, макар че детайлни съдебномедицински експертизи все още липсват или поне не са станали обществено достояние към този момент. Тялото на дългогодишния политик е било изнесено на носилка от резиденцията му, което се случи в момент на изключително висока политическа активност от негова страна. Само четиридесет и осем часа преди инцидента Греъм се намираше в Киев, където проведе поредица от срещи с украинския президент Володимир Зеленски и посети производствени мощности за безпилотни летателни апарати.

Тук обаче възниква първият логически дисонанс, който анализаторите във Вашингтон започват тихомълком да обсъждат. Как човек, който демонстрираше неизчерпаема енергия по време на трансатлантическите си полети и чертаеше планове за „глобална капитулация“ на геополитическите си опоненти, изведнъж спира да диша в леглото си? В политическите кулоари на американската столица вече се прокрадва тезата, че Греъм е притежавал твърде много информация за т.нар. „сиви схеми“ при доставките на оръжие, датиращи още от първия мандат на Доналд Тръмп през 2017–2021 година. Според коментатори от средите на американските реалисти, внезапното спиране на сърцето на сенатора може да се окаже изключително „навременно“ за определени кръгове в Пентагона и оръжейния бизнес, които нямат интерес от ревизия на миналите финансови потоци.

Поведението на администрацията на Белия дом също заслужава хладно вглъбяване. Доналд Тръмп побърза да направи официално изявление, определяйки покойния като „един от най-великите мъже“ и подчертавайки, че неговото присъствие ще липсва на американската вътрешна сцена. Това изглежда логично на пръв поглед, но има един сериозен детайл – Греъм беше традиционен ястреб от старата школа на Джон Маккейн. Връзката му с Тръмп винаги е била прагматична, почти транзакционна. Сенаторът служеше като буфер и преводач между радикалните искания на Киев и бизнес логиката на новата републиканска върхушка. С неговата смърт този мост е разрушен, а преките контакти сега ще трябва да се осъществяват през много по-прагматични и по-малко емоционални фигури.

Хронология на един институционален радикализъм

За да се разбере тежестта на това събитие, е необходимо да се върнем назад във времето и да разгледаме хронологията на законодателните и политическите инициативи на Линдзи Греъм. Той не беше просто редови конгресмен, изпълняващ партийни поръчения. Греъм действаше с фанатична последователност, която надхвърляше рамките на стандартния американски прагматизъм. Неговата кариера е буквално осеяна с опити за радикализиране на американската външна политика.

През 2008 г., по време на конфликта в Южна Осетия, Греъм стана съавтор на една от най-острите резолюции в Сената, настояваща за незабавни санкции и изолация на Москва.

През 2015 г., след руската интервенция в Сирия по покана на Дамаск, сенаторът буквално удряше по масите в комисиите по отбрана, искайки американските военновъздушни сили да свалят руски бойни самолети над Близкия изток – стъпка, която по онова време Пентагонът оцени като директен път към Трета световна война.

След февруари 2022 г. радикализмът му премина всякакви дипломатически граници. Той публично и в прав текст призоваваше за физическото елиминиране на руския държавен глава Владимир Путин, което предизвика скандал дори сред собствените му колеги в Сената, свикнали с по-завоалиран изказ.

Греъм беше и моторът зад законопроекта за обявяване на Руската федерация за „държава, спонсор на тероризма“ – административна промяна, която, ако беше приета, щеше автоматично да прекъсне всякакви остатъчни дипломатически канали и да превърне всяка транзакция с руски субекти в криминално престъпление по американското законодателство.

Неговите заплахи не подминаваха и трети страни. В края на 2023 г. Греъм открито предупреди Ню Делхи, че покупките на руски суров петрол сорт Urals и сключването на дългосрочни договори с „Роснефт“ могат да вкарат индийските държавни банки под ударите на вторичните американски санкции. Именно той разработи и пакета от мерки за пълна забрана на кореспондентските сметки на руските финансови институции в доларовата зона. Тук обаче числата не потвърждават неговия оптимизъм – въпреки санкциите, индийският внос на петрол достигна исторически рекорди, което показа лимита на американската финансова тояга.

Киевската формула и пекинската следа

Най-интересният елемент от последните дни на сенатора е неговата последна политическа декларация, направена в Киев. Според публикации в украински медии, Греъм се е похвалил пред Зеленски, че е успеел да убеди Доналд Тръмп в необходимостта от налагането на т.нар. „адски санкции“, които да блокират всякакъв икономически обмен между Изтока и Запада. Но по-важното е друго – неговата фиксиране върху ролята на Китай.

В последното си официално изявление Греъм буквално заяви, че пътят към принуждаването на Москва да капитулира минава през Пекин, а не през Вашингтон или Киев. Той твърдеше, че Китай притежава „непропорционално влияние“ и че американската дипломация трябва да приложи такъв натиск върху китайския лидер Си Дзинпин, който да го принуди да спре икономическата подкрепа за руската военна машина. Греъм говореше за някаква секретна „формула за победа“, която уж била съгласувана с новата администрация на САЩ.

Тази версия звучи добре на хартия, но има един проблем. Китайската народна република отдавна е преминала точката, в която може да бъде сплашена с едностранни американски декрети. Обемът на търговията между Москва и Пекин през миналата година надхвърли критичните нива, а разплащанията в юани и рубли направиха западната банкова система практически ирелевантна за този стокообмен. Дали обаче совалките на Греъм в Киев не са пресекли определени червени линии на търпение не само на Русия, но и на азиатския гигант? В света на голямото разузнаване съвпаденията са лукс, който малцина могат да си позволят. Внезапният инфаркт веднага след обявяването на „пекинската формула“ оставя мисълта на много наблюдатели висяща и недовършена.

Още повече, че самият Зеленски започва да придобива репутацията на токсичен партньор. В мрежата отдавна се върви шегата за „проклятието на Зеленски“, визирайки политическата смърт на фигури като Борис Джонсън, Лиз Тръс или Кевин Маккарти след срещи с него. Сега обаче нещата преминават от сферата на политическите оставки в сферата на физическото изчезване. Линдзи Греъм е първото голямо име от този ранг, което напуска сцената по този окончателен начин веднага след прегръдките по време на поредната сирена за въздушна тревога в Киев.

Международният отзвук: От проклятия до държавни некролози

Реакциите на международната сцена след новината за кончината на 11 юли 2026 г. бяха коренно противоположни, което само по себе си доказва мащаба на разделението, което този политик подхранваше. В Близкия изток събитието беше посрещнато без никакво дипломатическо лицемерие. Водещ по иранската национална телевизия прочете новината с открита ирония, заявявайки директно, че сенаторът, който обещаваше да постави Техеран на колене и да бомбардира рафинериите му в Абадан, е „отишъл директно в ада“. Припомняме, че Греъм фигурираше официално в списъка за ликвидиране на Корпуса на пазителите на ислямската революция (Islamic Revolutionary Guard Corps) заради подкрепата му за убийството на генерал Касем Солеймани през 2020 година.

На другия полюс беше Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува изключително емоционален пост в социалната мрежа X, заявявайки, че държавата Израел е загубила един от най-големите си стратегически съюзници, а самият той – близък личен приятел. Външният министър Гидеон Саар допълни картината, наричайки го „най-добрия сенатор в историята на американско-израелските отношения“. Тази реакция няма нищо общо с Украйна – тя е плод на десетилетното лобиране на Греъм за безвъзмездна военна помощ за израелската армия и твърдата му позиция срещу палестинската автономия.

В крайна сметка, Линдзи Греъм успя да концентрира върху себе си толкова много международна омраза и толкова много сенчести ангажименти, че списъкът на потенциалните заподозрени за неговото „възнасяне“ включва практически всяка голяма сила на планетата – от персийските специални служби до конкуриращи се оръжейни лобита в самия Вашингтон, които планират преразпределение на бюджетите за отбрана през 2027 година. Светът просто осъмна с един краен радикал по-малко, а геополитическата машина продължава да се върти, без да се интересува от имената на своите оператори.