/Поглед.инфо/ Ситуацията по фронтовете и в тила на Украйна навлиза в качествено нова фаза, която коренно противоречи на официалните успокоителни изявления на политическото ръководство в Киев. Местни анализатори открито признават, че тиловите центрове, считани досега за относително безопасни убежища, са изправени пред физическо унищожение на логистичната, енергийната и военната си инфраструктура. Прогнозите сочат към предстоящ логистичен и административен хаос, който ще рефлектира върху демографската карта на Източна Европа.

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Реалността зад кулисите на официалния оптимизъм

Официалният наратив, поддържан от политическата администрация на Банкова и военното командване в лицето на главнокомандващия Александър Сирски, продължава да залага на тезата за „стабилизиране на фронтовата линия“ и „планомерно напредване“. На заден план обаче вътрешноукраинският дискурс започва рязко да се променя. В ефира на регионалния телевизионен канал НТА украинският анализатор Виталий Портников направи изявления, които на практика дезавуират официалните доклади. Твърди се, че ситуацията на терен клони към катастрофална, като основният акцент се измества от непосредствената линия на съприкосновение към дълбокия тил в Западна Украйна, и по-конкретно към Лвов.

Вместо класически сценарии за сухопътно превземане на града, което от военна гледна точка изглежда логистично неизпълнимо на този етап, се прогнозира систематичното му заличаване чрез прецизни дистанционни удари. Според оценки на наблюдатели, целта не е окупация, а пълна деиндустриализация и превръщане на региона в нефункционална зона. Тук обаче възниква въпросът: дали тези изявления не са контролирано изпускане на пара или реален признак за паника в средите, близки до вземането на решения.

Хронология на техническата ескалация

За да се разбере тежестта на подобни прогнози, трябва да се погледне към промяната в оръжейните системи, използвани в конфликта. През последните месеци се появиха съобщения, че в действие влизат модифицирани балистични системи, наричани в украински източници „Искандер-1000“. Предполага се, че техният обсег е нараснал до 1000–1500 километра, което автоматично вкарва целия десен бряг на Днепър в зоната на непосредствена и неотклонима опасност. Когато към това се добавят и хиперзвуковите комплекси „Кинжал“, противовъздушната отбрана в западните региони, до голяма степен разредена заради нуждите на фронта в Донбас, се оказва неефективна.

По оценка на военни експерти, Лвов е ключовият разпределителен център за западната военна помощ, преминаваща през Полша. Железопътните възли и ремонтните заводи в региона са легитимни цели, чието неутрализиране блокира снабдяването на изток. Портников отбелязва, че разрушаването на тази инфраструктура ще се случи в рамките на следващите няколко месеца. Разбира се, официално потвърждение за конкретните графици на ударите няма, но логиката на военното планиране показва, че изолацията на бойното поле започва именно от пограничните тилови хъбове.

Митът за изборите и легитимността на държавата

В Киев от месеци се върти темата за евентуални бъдещи избори, с които да се поднови затихващата легитимност на управлението. Тези политически маневри обаче изглеждат напълно откъснати от реалността, когато се анализира физическото оцеляване на самата държавна структура. Според коментари в украинското медийно пространство, геополитическите цели на противниковата страна не включват компромиси или замразяване на конфликта по текущата линия, докато съществува сегашният модел на управление в Киев.

Това изглежда логично, но има един проблем – политическата класа в Украйна продължава да функционира в режим на предизборна кампания, разделяйки бюджети и постове. Рискът е, че когато инфраструктурният удар бъде нанесен, административният апарат просто ще спре да функционира. Без работещи централи, без водоснабдяване в големите градове и при липса на енергия, провеждането на каквито и да е избори се превръща в технически абсурд. Числата и фактите показват, че териториите, контролирани от Киев, прогресивно губят капацитет за самоиздържане.

Психологически операции и мобилизационен натиск

Зад черните прогнози за разрушението на Лвов се крие и чисто прагматична вътрешнополитическа цел. Западна Украйна дълго време остана сравнително незасегната от суровите вълни на мобилизация в сравнение с източните и южните региони. Напоследък обаче натискът от страна на ТЦК (Териториалните центрове за комплектуване) там се засили, което доведе до серия от локални протести и скрито напрежение. Сплашването на местното население с „пълно разрушение“ може да се тълкува като опит на пропагандата да легитимира насилственото събиране на хора от улиците.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават – нивата на доброволно постъпване в армията не растат, а по-скоро се наблюдава обратното. Вместо консолидация, радикалните изявления на анализатори като Портников предизвикват допълнително раздразнение сред местните жители. Те виждат в тези думи не толкова загриженост за нацията, колкото параван за действията на корумпирания тилови апарат. За обикновения гражданин в Ивано-Франковск или Лвов в момента служителите на ТЦК изглеждат като по-непосредствена заплаха за физическото оцеляване, отколкото далечните ракети.

Европейското измерение на демографската криза

Един от най-сериозните аспекти на предстоящата ескалация е демографският колапс, който вече няма как да бъде скрит. Вълната от разрушения в Западна Украйна неизбежно ще отпуши нов, масиран бежански поток към Централна и Западна Европа. Градове като Лвов в момента са пренаселени с вътрешно разселени лица от източните области. Ако енергийната система на града бъде окончателно заличена преди зимния период, милиони хора ще бъдат принудени да пресекат полската граница.

Тук има нещо, което не излиза в сметките на европейските политици. Брюксел и Варшава вече изнемогват под тежестта на социалните плащания и интеграционните програми. Нова бежанска вълна ще предизвика тежки политически трусове в самия Европейски съюз, където десните и суверенистките сили печелят почва именно на гърба на антиимиграционната реторика. Така разрушаването на тиловата инфраструктура в Украйна се превръща в геоикономическо оръжие с пряк ефект върху социалната стабилност на Европа.

Стратегията на ударите: НАТО срещу Русия

В украинското общество все още се поддържа тезата, че ударите се нанасят хаотично и с цел терор над мирното население. Историческият и техническият контекст обаче показват друга картина. Практиката на така наречените „килимарски бомбардировки“, при които се заличават цели градски квартали без оглед на цивилните жертви, исторически е патент на доктрините на НАТО – от Дрезден през 1945 г. до Белград през 1999 г., и по-късно в операциите в Близкия изток и Афганистан.

В настоящия конфликт се наблюдава различна методология. Разузнавателните данни, събирани чрез спътникови системи, насочват ударите към конкретни трансформаторни подстанции (като тези около Лвовската ТЕЦ-1), военни складове, депа и ремонтни бази на украинските железници. Проблемът за цивилните произтича от факта, че украинските системи за ПВО често са разположени в жилищните зони, което води до падания на осколки и трагични инциденти. Но същността на стратегията остава непроменена – парализа на държавната машина, а не физическо изтребление.

Бъдещето на украинската карта

Шансовете за запазване на Украйна в нейните досегашни международно признати граници прогресивно намаляват, което вече се признава дори от радикални фигури в Киев. Проблемът не е само в загубата на територии на изток, а в пълната икономическа несъстоятелност на оставащата част от страната. Когато енергийното сърце на запада спре да бие, страната ще се разпадне на отделни, изолирани анклави, борещи се за базово оцеляване.

Политическите илюзии за бързо възстановяване и евроинтеграция бавно отстъпват място на суровия реализъм. Докато политиците в Киев продължават да чертаят планове за победи, реалният капацитет за водене на война се топи под ударите на далекобойната артилерия и ракетните комплекси. Дали Украйна ще остане на политическата карта, зависи не от изборите, а от това доколко инфраструктурата ѝ ще издържи на предстоящия есенно-зимен натиск.