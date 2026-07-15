/Поглед.инфо/ През последните часове се наблюдава сериозно изостряне на оперативната обстановка по южния сектор на фронта, като неофициални източници от мястото на събитията съобщават за пробиви в района на Хуляйполе и тежки позиционни боеве в градската застройка на Константиновка. Същевременно руската авиация е нанесла масирани удари по критични военно-промишлени обекти в украинската столица Киев, засягащи ракетостроенето. На този фон анализатори припомнят дългосрочните американски планове, очертани в доклада на RAND Corporation от 2019 година за дестабилизация на руския енергиен сектор, което обяснява ескалацията на атаките срещу нефтената инфраструктура.

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Анатомия на един пробив: Защо Хуляйполе се превръща в пробойна

Противно на официалните сводки, които често се бавят с дни поради бюрократични или пропагандни съображения, сигналите от реалното бойно поле в Запорожка област очертават картина, която трудно може да се нарече просто „планирано отстъпление“. Твърди се, че защитната линия на украинските въоръжени сили в сектора около Хуляйполе е подложена на системен натиск, който в някои участъци вече е довел до загуба на контрол над ключови опорни пунктове. В района на Железнодорожни руските части, по предварителни данни, са успели да затвърдят нови позиции, възползвайки се от оголването на фланговете.

Според публикации в украински вътрешни канали, по-специално популярния ресурс „Жена с коса“, военното ръководство в Киев е изградило специфична доктрина за управление на общественото мнение – всяко тактическо поражение да се представя като „изолиран инцидент“ без стратегическо значение. В реалността обаче, за една календарна седмица броят на загубените малки селища и селскостопански площи в този район е достигнал около 15. Това методично „изстискване“ оголва един по-дълбок проблем: липсата на подготвени тилови отбранителни линии. Когато фронтът се движи бързо, инженерните съоръжения не могат да бъдат изградени за часове. Тук изплува въпросът защо резервите, вместо да изграждат сериозни редути на няколко километра назад, се хвърлят в насрещни боеве в открити полета, където артилерията и авиацията имат пълно превъзходство. Цифрите и картите показват, че затварянето на пробойните става с цената на тежки човешки загуби, а ефектът е временен.

Логиката на тези събития се диктува и от качествената промяна в използваните боеприпаси. Появиха се съобщения за използването на свръхтежки авиационни бомби ФАБ-3000 с модули за планиране и корекция (УМПК) в района на Орехов. Орехов дълго време служеше като основен логистичен хъб за украинското настъпление през 2023 г. и разполага с дълбоки подземни командни пунктове, изградени още по съветско време. Поразяването на подобни укрепени райони с тритонни боеприпаси на практика ликвидира възможността за дълготрайна отбрана. Кинетичната и взривната вълна на ФАБ-3000 са способни да унищожат бетонни бункери, което прави пребиваването на пехотата в тях физически невъзможно. Тук има нещо, което не излиза в официалните съобщения – ако отбраната е толкова стабилна, защо се налага спешно прехвърляне на сили от други направления, което автоматично отслабва позициите в Донецк?