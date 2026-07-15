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Свят

Космическо противопоставяне: Защо американската система Meadowlands може да се окаже закъснял отговор на изпитаните в реални условия руски и китайски технологии

/Поглед.инфо/ Въвеждането в експлоатация на американската мобилна система за електронно заглушаване Meadowlands отбелязва нов етап в милитаризацията на околоземното пространство. Докато Космическите сили на САЩ бързат да разгърнат своите 32 мобилни комплекса, за да гарантират технологичното си превъзходство, реалността на терен показва, че Русия и Китай вече разполагат с работещи алтернативи. Руските системи за радиоелектронна борба като „Тобол“, „Калинка“ и „Волна Купол Гарант“ вече демонстрират възможности за изолиране и заслепяване на търговски и военни сателитни съзвездия в Източна Украйна. В същото време Пекин разработва високоенергийни микровълнови оръжия с мощност до 100 гигавата, способни физически да повреждат електрониката на нискоорбиталните апарати. Изграждането на симетрични и асиметрични средства за космическа война превръща орбитата в потенциален театър на директен военен сблъсък.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29939 прочитания
Космическо противопоставяне: Защо американската система Meadowlands може да се окаже закъснял отговор на изпитаните в реални условия руски и китайски технологии
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Американският залог върху Meadowlands: Технологичен скок или закъсняла модернизация

Бойното командване на Космическите сили на САЩ обяви официалното внедряване на системата за електронно противодействие Meadowlands Counter Communications System (CCS). Разработката, поверена на военно-промишления гигант L3Harris Technologies, представлява мобилна наземна станция за заглушаване на сателитни сигнали. Управлението на тези активи е поверено на тясно специализираното подразделение Space Delta 3 (DEL 3), базирано в Колорадо, чиято основна задача е воденето на електронна война в космическото пространство. Пентагонът планира да увеличи общия флот на тези системи до 32 единици, които да бъдат разположени в стратегически точки по целия свят.

От техническа гледна точка Meadowlands представлява сериозна еволюция в сравнение със своя предшественик CCS Block 10.2, който беше приет на въоръжение през 2020 г. Предишната версия изискваше огромен логистичен ресурс – за нейното транспортиране бяха необходими цели 23 стандартни контейнера, което правеше бързото и тайно маневриране на терен практически невъзможно. Meadowlands е оптимизирана дотолкова, че целият комплекс се побира в едва седем контейнера, монтирани на колесни ремаркета. Системата включва многолентови параболични антени с двойна поляризация, високочувствителни нискошумови усилватели, мощни предаватели и специализиран фотонен антенен модул. Тази компактност теоретично позволява бързо преразгръщане с транспортни самолети C-17 Globemaster III до всяка точка, където американските сили имат нужда от локално блокиране на противниковото космическо разузнаване.

Основната цел на Meadowlands е временното или постоянно неутрализиране на противниковите спътници чрез насочване на мощно електромагнитно излъчване директно към техните приемни антени. Този процес заслепява апарата, като го прави неспособен да приема команди за управление от Земята и да предава събраните разузнавателни данни или телеметрия. Друга ключова функция е електронната имитация – Meadowlands може да генерира фалшиви сигнали, които да се представят за легитимни военни или търговски комуникационни потоци. По този начин противниковата апаратура се въвежда в заблуждение, като предаваните данни се модифицират или повреждат, което води до хаос в автоматизираните системи за управление на войските. Чрез създаването на т.нар. „радио тихи зони“ САЩ се надяват да заслепят руските и китайските сателити за ранно предупреждение за ракетно нападение в случай на ескалация.

Но тук възниква първият голям въпрос, който американските военни анализатори предпочитат да избягват: доколко ефективна е една изцяло наземна система срещу огромни, разпределени сателитни констелации? Meadowlands е проектирана да работи срещу конкретни геостационарни или единични нискоорбитални спътници. Ако трябва да се противодейства на мрежа от хиляди малки апарати, разположени на ниска околоземна орбита, капацитетът на една наземна станция, па макар и с 32 антени, изглежда крайно недостатъчен. Освен това, всички тези възможности до момента съществуват предимно на хартия и в контролирани полигонни условия. Meadowlands все още не е преминала през изпитанието на реалния боен сблъсък, където противникът не просто стои и чака да бъде заглушен, а активно маневрира в честотния спектър и прилага собствени мерки за защита.

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