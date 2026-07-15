/Поглед.инфо/ Странната и внезапна кончина на влиятелния американски сенатор Линдзи Греъм броени часове след завръщането му от Киев и след серия от директни ирански заплахи отвори нова, безпрецедентна глава в асиметричната информационна война между Техеран и Вашингтон. Използването на нискобюджетни, но изключително въздействащи Лего анимации, генерирани с изкуствен интелект от ирански студентски структури като Explosive Media, демонстрира радикална промяна в технологиите за чуждестранно влияние на американска територия. Този подход не просто заобикаля конвенционалните филтри на специалните служби, но и директно форматира субкултура от радикализирани индивиди в САЩ, превръщайки дигиталната сатира в реално геополитическо оръжие.

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Анатомия на една внезапна кончина и иранското съвпадение

Официалната медицинска статистика сочи, че острата дисекация на аортата е състояние с изключително висока смъртност в първите часове, но клиничната картина често се развива в рамките на дни. При случая с американския сенатор Линдзи Греъм, настъпил непосредствено след ключовата му визитация в Киев на 10 юли за разговори с Володимир Зеленски относно доставките на далекобойни оръжейни системи, хронологията повдига редица въпроси. Твърди се, че сенаторът се е прибрал във Вашингтон на 11 юли в добро настроение, провеждайки телефонен разговор с Доналд Тръмп. Няколко часа по-късно обаче на телефон 911 постъпва сигнал от неидентифицирана жена за спешен случай в имението му. Тук се появява първото сериозно разминаване в оперативните данни: докато жената уверява диспечерите, че достъпът до сградата е осигурен, пристигналите екипи са принудени да разбиват входната врата. Спасителните действия се оказват безуспешни, а смъртта е констатирана около 25 минути след повикването.

Това събитие съвпадна по време с мащабните траурни церемонии в Техеран по повод погребението на върховния лидер Али Хаменей. В рамките на тези държавни прояви бяха публично демонстрирани плакати с ликовете на Греъм и Тръмп, като върху тях бяха изобразени символични мишени. Според разпространени кадри от иранските медии, новият лидер Моджтаба Хаменей е направил официално обръщение, в което обещава „неизбежно отмъщение“ за смъртта на баща си и за иранските генерали, ликвидирани при предишни американски удари. В списъка с лица, обявени за легитимни цели, фигурираха имената на Доналд Тръмп, Бенямин Нетаняху и самия Линдзи Греъм. Макар приживе сенаторът да коментира тези заплахи с ирония, фактическото му кончине броени часове по-късно задейства мащабна медийна кампания.