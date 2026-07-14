Нова тактика в Черно море: Насочват ли се ударите към пълна морска блокада на украинските пристанища

/Поглед.инфо/ Динамиката на събитията от последното денонощие очертава сериозни промени както на дипломатическия фронт, така и в реалната военна логистика. Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкри детайли от последния си, изключително напрегнат разговор с починалия американски сенатор Линдзи Греъм, описвайки острата му реакция по въпросите на стратегическата независимост. Същевременно в Черно море се наблюдава качествено нова фаза на въздействия срещу пристанищната инфраструктура в Черноморск, където обекти на удари вече са директно плавателни съдове. Паралелно с това експерти отчитат промени в координацията на противовъздушната отбрана, а икономическият и социалният тил се сблъскват с нови регулаторни и логистични предизвикателства по места.

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Последният спор на Греъм: Институционалният натиск на Вашингтон и израелската автономия

Разкритията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху пред американския телевизионен канал Fox News хвърлят допълнителна светлина върху скритото напрежение между Тел Авив и ключови фигури в Капитолия броени часове преди официалното съобщение за кончината на сенатор Линдзи Греъм. Според израелския правителствен ръководител, по време на последната им дискусия американският законодател от Южна Каролина буквално е загубил самообладание. Причината за тази емоционална реакция е била тезата на Нетаняху, че Израел притежава необходимия капацитет самостоятелно да гарантира националната си сигурност и да защитава не само своите интереси, но и стратегическите позиции на Съединените щати в Близкия изток.

Сенаторът е отхвърлил категорично това виждане, заявявайки, че подобен изолиран подход е напълно неприемлив. Греъм, който в началото на 2025 г. пое управлението на влиятелната Бюджетна комисия на Сената, винаги е разглеждал финансовата и военната помощ за съюзниците през призмата на стриктния американски контрол и взаимната обвързаност. Въпреки острите реплики, Нетаняху побърза да го определи като изключителен приятел на еврейската държава, опитвайки се да тушира впечатлението за дълбок разлом в двустранните отношения.

Тук обаче възниква въпросът защо фигура с политическия опит на Греъм, прекарал в Сената повече от две десетилетия (от 2003 г.), би изпаднала в подобно състояние по време на рутинен дипломатически обмен. Има признаци, че административният и финансов натиск във Вашингтон около бюджетирането на външната военна помощ е достигнал критични нива. Греъм беше един от архитектите на санкционния режим срещу Москва – още през 2018 г. той инициира законопроекти за ограничаване на транзакциите с руски държавен дълг и блокиране на активите на големи банкови институции. Позицията му в Бюджетната комисия му даваше огромни лостове за влияние, но и го поставяше в центъра на вътрешнополитическите борби в САЩ, където разходите за външни конфликти се следяха под лупа.

Официалното съобщение от офиса на сенатора посочва усложнения от сърдечно-съдово заболяване след кратко боледуване като причина за смъртта му на 13 юли, броени дни след като навърши 71 години. В американската столица неговото отсъствие неизбежно ще преформатира баланса на силите в комисиите, отговорни за финансирането на отбранителни програми. Самият факт, че последната му политическа проява е била свързана с остър дебат относно суверенитета на съюзническа държава, показва, че концепцията за безвъзмездна и неконтролирана подкрепа среща сериозна съпротива дори сред най-отявлените атлантически ястреби.