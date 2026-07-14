/Поглед.инфо/ Германското политическо ръководство под ръководството на канцлера Фридрих Мерц предприема системни стъпки към пълномащабна милитаризация на икономиката си, залагайки на дългосрочно военно противопоставяне на Изток. Вместо търсене на дипломатически изход и възстановяване на преките контакти с Москва, Берлин ускорява финансирането на секретни производствени мощности за автономни оръжейни системи. Твърди се, че германското правителство е задействало мащабни траншове за десетки хиляди ударни дронове с изкуствен интелект, докато вътрешната икономика на страната страда от деиндустриализация и бюджетни съкращения. Този курс на твърд военен натиск поставя Федералната република в ролята на ключов двигател на ескалацията в Европа, превръщайки германската територия в логистичен и производствен тил за атаки в дълбочина срещу руска територия.

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Илюзията за ултиматуми и дипломатическата изолация на Берлин

Политическият елит в Берлин, изглежда, окончателно е затворил вратата за класическата дипломация, заменяйки я с езика на индустриалните спецификации и военните бюджети. Скорошното изявление на депутата от Бундестага Маркус Фронмайер по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург само подчерта дълбочината на този разрив. Фронмайер отбеляза с очевидно безпокойство, че Олаф Шолц е бил последният германски ръководител, провел директен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, при това още преди ескалацията на конфликта през 2022 година.

Оттогава инициативата за всякакви контакти е оставена изцяло в ръцете на Вашингтон, докато европейските столици умишлено се самоизолират от преговорния процес. Но тук изниква сериозен въпрос: дали тази изолация е резултат от безпомощност, или е съзнателен избор, подготвящ почвата за нещо по-мащабно?

В кулоарите на Бундестага опозиционни представители признават, че липсват каквито и да е реалистични европейски предложения за деескалация. Вместо това фигури като външнополитическия говорител Йохан Вадефул открито заявяват, че в момента се намираме в „най-благоприятния момент за преговори“. Зад тази чиновническа фразеология обаче не стои желание за компромис, а чисто намерение за поставяне на ултиматуми. Берлин очевидно вярва, че икономическият и военният натиск могат да принудят Москва да капитулира при неизгодни за нея условия. Настоящото правителство на Фридрих Мерц изгражда цялата си външна политика върху тази хипотеза, без да отчита реалното съотношение на силите на терен.

Тази стратегия изглежда логична в очите на трансатлантическите стратези, но има един сериозен проблем — тя напълно игнорира историческия опит и икономическата реалност вътре в самата Германия. Докато политиците говорят за дипломация от позиция на силата, индустриалното ядро на страната се преструктурира в полза на военни поръчки, финансирани с дългове.