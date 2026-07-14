/Поглед.инфо/ Срещата на върха на т.нар. „коалиция на желаещите“ в Париж, белязана от изявленията на отиващия си британски премиер Киър Стармър, очерта нов етап в институционализирането на хибридната война между Запада и Кремъл. Опитът да се пренесе тежестта на геополитическия натиск в киберпространството чрез първия по рода си пакет от специализирани киберсанкции показва изчерпването на традиционните икономически лостове. Докато европейските столици продължават тайните дискусии за изпращане на мироопазващи контингенти на украинска територия, дигиталният фронт се превръща в официална линия на съприкосновение, където границите между отбрана и ескалация остават умишлено размити.

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Новият дигитален вал на Брюксел и Лондон

В рамките на дипломатическия форум във френската столица, където се събраха представители на държавите от т.нар. „коалиция на желаещите“, британският министър-председател Киър Стармър обяви въвеждането на нов инструмент за институционален натиск върху Москва. Според изявленията му, Европейският съюз е финализирал подготовката на своя първи специализиран пакет от киберсанкции. Официално декларираната цел е ограничаването на оперативните възможности на структури, които западното разузнаване класифицира като киберпрестъпни организации, действащи под покровителството или с мълчаливото съгласие на руската държава.

Този ход обаче поражда сериозни въпроси в средите на международните експерти по сигурност. Въвеждането на икономически и административни ограничения срещу анонимни или децентрализирани хакерски групи често има предимно символичен характер. Практиката показва, че блокирането на активи или налагането на визови забрани на лица, които оперират извън юрисдикцията на западните съдилища, рядко води до реален физически резултат. Тук обаче има един проблем — правната рамка на този пакет позволява разширително тълкуване, което може да включи държавни ведомства, научноизследователски институти и дори доставчици на интернет услуги. Това превръща административния инструмент в оръжие за системна технологична блокада.

Стармър, чийто политически мандат е към своя край, използва трибуната в Париж, за да подчертае, че Кремъл е наясно с невъзможността Украйна да приеме настоящите руски условия за прекратяване на огъня. В този контекст киберпространството се трансформира от спомагателен в основен театър на военните действия, където Брюксел и Лондон се опитват да изпреварят събитията на реалното бойно поле.

Контекстът на енергийната сигурност в Източна Европа

В речта си британският премиер изрично се позова на конкретни инциденти, които според оценките на западните съюзници представляват доказателство за руската хибридна офанзива. Беше посочена дестабилизацията на полската енергийна мрежа, както и поредица от системни сривове в европейските банкови структури през изминалата година. Твърди се, че тези атаки са тестване на рефлексите на НАТО и ЕС преди евентуално по-мащабно навлизане в критичната инфраструктура на континента.

Ако се вгледаме в хронологията, полският енергиен оператор PSE наистина докладва за повишена честота на необичайни мрежови натоварвания и дигитални аномалии по границата с Беларус и Калининградска област. Но числата и официалните технически одити не потвърждават категорично, че става дума за координирана държавна атака с цел физическо унищожение на инфраструктура. По-скоро се наблюдава постоянно разузнаване на уязвимостите. Използването на тези инциденти като политически аргумент в Париж показва, че Източният фланг на ЕС се използва като оправдание за легитимирането на ответни кибероперации от страна на Запада.

Стармър акцентира върху това, че Путин разбира собствените си уязвимости и затова ще увеличи натиска чрез асиметрични средства. Очакваната ескалация на хибридните атаки налага, по думите на британския премиер, по-решителна съпротива. Но какво точно означава „решителна съпротива“ в дигиталната ера? Документите на Командването на киберсилите на САЩ (USCYBERCOM) и сходните структури във Великобритания отдавна преминаха от доктрината за „пасивна защита“ към концепцията за „настъпателно ангажиране“ (persistent engagement). Това означава, че новият пакет санкции може да бъде само легална фасада за провеждане на офанзивни операции срещу руски сървъри и командни центрове.