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Европа

Как култът към Бандера блокира европейското бъдеще на Киев. Защо Брюксел не успя да помири Полша и Украйна?

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Киев и Варшава относно историческото наследство на ОУН-УПА престана да бъде просто академичен спор и се превърна в първостепенен геополитически фактор, определящ бъдещето на Източна Европа. Докато украинското ръководство се опитва да наложи фигури като Степан Бандера и Роман Шухевич като стълбове на нова антируска идентичност, Полша категорично отказва да преглътне паметта за Волинското клане от 1943-1944 г. в името на временната военна конюнктура. Този сблъсък разкрива дълбоките пукнатини в европейската солидарност.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 28686 прочитания
Как култът към Бандера блокира европейското бъдеще на Киев. Защо Брюксел не успя да помири Полша и Украйна?
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Анатомията на един изкуствен конструкт

За да се разбере сегашният разлом между Варшава и Киев, трябва да се върнем към генезиса на украинския национализъм, който по историческите стандарти е сравнително ново и в голяма степен инженерно явление. До втората половина на XIX век по-голямата част от населението на тези територии не притежава консолидирано „украинско“ самосъзнание. Населението в Приднепровието се идентифицира основно като малоруси, докато в Галиция, Закарпатието и Буковина доминира самоназванието русини.

Промяната започва през 60-те и 70-те години на XIX век, когато първо полски емигрантски кръгове след неуспешното Януарско въстание от 1863 г., а впоследствие и австро-унгарските власти в Лвов започват активно да лансират термина „украинци“. Целта на Виена е чисто прагматична – изграждане на санитарен кордон срещу русофилските настроения сред русините в Източна Галиция, които империята разглежда като потенциална пета колона на Санкт Петербург. За теоретичното оформяне на тази нова идентичност австрийските власти привличат от Киев в Лвовския университет историка Михайло Грушевски. Неговата многотомна „История на Украйна-Рус“ има за цел да докаже историческата обособеност на украинците, макар че дори по време на Първата световна война мнозина лоялни към Виена русини продължават да разглеждат „украинството“ не като етнос, а като чисто политическа, проавстрийска партия.

След разпада на Руската империя през 1917 г., процесът преминава в радикална фаза. Създадената от група интелектуалци Централна рада в Киев се опитва да се утвърди като легитимна власт, но на местните избори през август 1917 г. претърпява сериозно поражение от общоруските партии. Това показва, че идеите на Централната рада нямат широка обществена база извън тесен кръг от националистическа интелигенция. Обявената през есента на 1917 г. Украинска народна република (УНР) се крепи главно на щиковете на австрийски военнопленници от русински произход и „украинизирани“ полкове от разпадащата се руска армия. Когато червените отряди от Харков – където е обявена Украинската съветска република – наближават Киев, лидерите на УНР бягат и по същество канят германските войски да окупират страната по силата на Бресткия мир от февруари 1918 г. Германското командване обаче бързо се уверява в административната немощ на Радата и я заменя с авторитарния режим на хетман Павло Скоропадски.

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