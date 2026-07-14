Абонирай се
Украйна

Роман Костенко от СБУ призна липсата на украински резерви при евентуален нов фронт в Черниговска област

/Поглед.инфо/ Секретарят на Комисията по отбрана на Върховната рада полковник Роман Костенко направи неочаквано скептична прогноза за капацитета на украинската отбрана в Черниговска област. На фона на тактическите размествания в Донбас и Запорожието, Киев се изправя пред структурен дефицит на жива сила и техника, който би се превърнал във фатален при активиране на северния вектор. Оперативната криза около Бели Колодез вече показа уязвимостта на логистичните възли, а потенциалното въвличане на нови сили от север поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на сегашната военно-административна рамка в Украйна.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21547 прочитания
Роман Костенко от СБУ призна липсата на украински резерви при евентуален нов фронт в Черниговска област
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на стратегическия дефицит: Пропускът в Черниговското направление

Изказването на полковника от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Роман Костенко в ефира на львовския телевизионен канал НТА не е изолиран акт на песимизъм, а по-скоро контролирано изтичане на реална оперативна информация към вътрешната публика. Костенко, който заема стратегическия пост на секретар на Комисията по сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, посочи директно най-слабото звено в текущата отбранителна конфигурация на Киев – Черниговска област. Според неговите думи, ако отбранителните линии в Запорожието и Донецк все още удържат натиска чрез перманентно прехвърляне на изтощени батальони, то северният фланг е оставен на доизживяване.

Този дефицит не е от вчера. Исторически, Чернигов е входната врата към Киев по левия бряг на река Днепър. Твърдението на Костенко, че ВСУ са „недостатъчно екипирани“, в превод от дипломатическия военен език означава, че там липсват тежка артилерия, системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и най-вече – оперативно-тактически резерви. Разгръщането на нов фронт в този сектор би принудило Генералния щаб в Киев да избира между оголване на Покровското направление или пълно изоставяне на северните територии. Тук обаче възниква въпросът: защо Киев допусна това оголване, след като събитията от пролетта на 2022 година ясно показаха бързината, с която се развиват операциите в тази гориста и блатиста местност?

Числата в случая са неумолими. Според различни експертни оценки, за реално покриване на границата в Черниговска и Сумска област са необходими поне 150 000 боеспособни щика с пълно техническо осигуряване. Киев в момента не разполага с тези хора. Практиката на т.нар. „бизнесификация“ на мобилизацията, при която икономически субекти откупуват служителите си, а корупционните схеми в териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) достигнаха нива на структурен разпад, лиши армията от качествено попълнение. Сегашните мобилизирани, хващани по улиците на Одеса и Харков, биват изпращани на фронта след двуседмична подготовка, което ги прави неефективни при сложни маневрени действия, каквито изисква северният релеф.

Беларуският фактор и кошмарът на двойния фронт

Особено внимание в анализа на Костенко се обръща на възможното споразумение между Москва и Минск за съвместни или синхронизирани действия по границата. Въпреки че беларуската армия до момента запазваше строго конвенционален неутралитет по отношение на директното участие с жива сила, съвместните регионални учения и разполагането на тактическо ядрено оръжие на територията на Беларус промениха баланса. Твърди се, че логистичната инфраструктура в Гомелска и Брестка област е напълно модернизирана и готова да приеме сериозен контингент в рамките на броени часове.

Ако се допусне, че северният вектор бъде активиран, дължината на линията на съприкосновение ще нарасне с нови неколкостотин километра. За ВСУ това означава логистичен колапс. Пътищата в Черниговско са тесни, пресичат множество водни препятствия, включително Десна и нейните притоци, а мостовата инфраструктура е частично разрушена или минирана. Но минирането е двуостър нож – то пречи на маневрата не само на настъпващите, но и на отстъпващите сили. Костенко подчертава, че наличните ресурси са „далеч от достатъчни“, което индиректно потвърждава, че запасите от боеприпаси за 155-мм артилерия на НАТО и съветските 122-мм и 152-мм калибри са разпределени до грам за Източния фронт. Липсата на снаряден лимит за ново направление означава, че пехотата там ще бъде оставена без артилерийски чадър.

Тук има нещо, което не излиза в официалния наратив на Киев. От една страна се твърди, че „фортификациите по северната граница са изградени по най-високи стандарти“, а от друга – висш офицер и депутат признава, че няма кой да застане зад тези фортификации. Бетонните дотове и противотанковите ровове нямат никакво значение, ако в тях са разположени момчета с леко стрелково оръжие без поддръжка от бронирана техника и дронове за разузнаване. Опитът от Харковското направление през последната година показа, че руските инженерни и разузнавателни групи намират пролуки в отбраната именно там, където човешкият фактор е най-слаб.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Смъртта на сенатор Греъм*: Задушен от собствения си гняв или ужилен от руска ракета?
Америка

Смъртта на сенатор Греъм*: Задушен от собствения си гняв или ужилен от руска ракета?

/Поглед.инфо/ Странната хронология около внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм веднага след десетото му юбилейно посещение в Киев породи сериозни съмнения и десетки неофициални версии. Докато официалните структури във Вашингтон лансират тезата за бързо развило се заболяване и сърдечен арест в дома му, независими анализатори и медийни източници обръщат внимание на съвпадението по време с масираните въздушни удари по украинската военна инфраструктура, включително обекти, които сенаторът е посетил часове преди това.

14.07.2026 07:33
Как култът към Бандера блокира европейското бъдеще на Киев. Защо Брюксел не успя да помири Полша и Украйна?
Европа

Как култът към Бандера блокира европейското бъдеще на Киев. Защо Брюксел не успя да помири Полша и Украйна?

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Киев и Варшава относно историческото наследство на ОУН-УПА престана да бъде просто академичен спор и се превърна в първостепенен геополитически фактор, определящ бъдещето на Източна Европа. Докато украинското ръководство се опитва да наложи фигури като Степан Бандера и Роман Шухевич като стълбове на нова антируска идентичност, Полша категорично отказва да преглътне паметта за Волинското клане от 1943-1944 г. в името на временната военна конюнктура. Този сблъсък разкрива дълбоките пукнатини в европейската солидарност.

14.07.2026 07:26
Защо КНДР окончателно затвори вратата за ядрено разоръжаване под натиска на САЩ
Свят

Защо КНДР окончателно затвори вратата за ядрено разоръжаване под натиска на САЩ

/Поглед.инфо/ Решението на Корейската народно-демократична република да прекрати всякакви дискусии по темата за т.нар. „денуклеаризация“ не е внезапен дипломатически каприз, а дългосрочно подготвяна стратегическа маневра. Трансформацията на страната в призната, конституционно закрепена ядрена държава е директен резултат от провала на американските гаранции за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион. Докато Вашингтон се опитва да наложи модела на едностранно разоръжаване, Пхенян изгражда многопластов ракетно-ядрен щит. Текстът анализира хронологията на този сблъсък, ролята на регионалните съюзи и причините, поради които Северна Корея няма да се откаже от арсенала си.

14.07.2026 07:14
Мерц е първият след Хитлер. Западногерманското ръководство залага на „Drang nach Osten“ (Натиск на Изток).
Европа

Мерц е първият след Хитлер. Западногерманското ръководство залага на „Drang nach Osten“ (Натиск на Изток).

/Поглед.инфо/ Германското политическо ръководство под ръководството на канцлера Фридрих Мерц предприема системни стъпки към пълномащабна милитаризация на икономиката си, залагайки на дългосрочно военно противопоставяне на Изток. Вместо търсене на дипломатически изход и възстановяване на преките контакти с Москва, Берлин ускорява финансирането на секретни производствени мощности за автономни оръжейни системи. Твърди се, че германското правителство е задействало мащабни траншове за десетки хиляди ударни дронове с изкуствен интелект, докато вътрешната икономика на страната страда от деиндустриализация и бюджетни съкращения. Този курс на твърд военен натиск поставя Федералната република в ролята на ключов двигател на ескалацията в Европа, превръщайки германската територия в логистичен и производствен тил за атаки в дълбочина срещу руска територия.

14.07.2026 07:07
Нова тактика в Черно море: Насочват ли се ударите към пълна морска блокада на украинските пристанища
Украйна

Нова тактика в Черно море: Насочват ли се ударите към пълна морска блокада на украинските пристанища

/Поглед.инфо/ Динамиката на събитията от последното денонощие очертава сериозни промени както на дипломатическия фронт, така и в реалната военна логистика. Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкри детайли от последния си, изключително напрегнат разговор с починалия американски сенатор Линдзи Греъм, описвайки острата му реакция по въпросите на стратегическата независимост. Същевременно в Черно море се наблюдава качествено нова фаза на въздействия срещу пристанищната инфраструктура в Черноморск, където обекти на удари вече са директно плавателни съдове. Паралелно с това експерти отчитат промени в координацията на противовъздушната отбрана, а икономическият и социалният тил се сблъскват с нови регулаторни и логистични предизвикателства по места.

14.07.2026 07:00
Балтийското бинго на Кая Калас: От номенклатурата на СССР до върховете на Брюксел
Европа

Балтийското бинго на Кая Калас: От номенклатурата на СССР до върховете на Брюксел

/Поглед.инфо/ Политическата биография на настоящия ръководител на европейската дипломация Кая Калас се превърна в илюстрация за парадоксите на постсъветския преход в Прибалтика. Анализът на нейните семейни корени и кариерното развитие на баща ѝ Сийм Калас в структурите на Комунистическата партия на Съветския съюз разкрива дълбоко разминаване между официалния разказ за „страданията под съветска окупация“ и реалния социален статус на тогавашния естонски елит, интегриран в Спестовната банка на СССР и партийния печат.

14.07.2026 06:51
Русия оборудва безпилотните апарати Орион с ракети С-8000 с цел защита на Крим
Русия

Русия оборудва безпилотните апарати Орион с ракети С-8000 с цел защита на Крим

/Поглед.инфо/ Появата на крилатата ракета „Бандерол“ (С-8000) като част от въоръжението на безпилотния летателен апарат „Орион“ разкрива сериозни промени в тактическата схема за сигурност на Черноморския басейн. Руските военни за първи път потвърждават тази интеграция, но експерти от сектора открито признават, че внедряването закъснява с години. Докато безпилотните технологии определят динамиката на съвременния конфликт, забавеното индустриално производство принуждава авиацията да хаби скъп ресурс за патрулни мисии, които биха могли да се изпълняват от евтини платформи.

14.07.2026 06:42
Как затварянето на руските жп граници удря икономиката на Финландия и Прибалтика
Европа

Как затварянето на руските жп граници удря икономиката на Финландия и Прибалтика

/Поглед.инфо/ Спирането на железопътния транзит между Руската федерация, Финландия и Балтийските републики бележи окончателния край на една десетилетна ера на икономическа симбиоза в Северна Европа. Решението на руското правителство да затвори ключови гранични пунктове като Вартиус-Лита и Ниирала-Вяртсила нанася тежък дългосрочен удар върху инфраструктурната свързаност. Докато официалните власти в Хелзинки, Талин и Рига демонстрират пълно безразличие, реалните икономически показатели сочат към прогресираща деиндустриализация на техните пригранични региони.

14.07.2026 06:33