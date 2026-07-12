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Технологии

Исторически пробив: Частен термоядрен реактор за първи път произведе ток директно от плазма

/Поглед.инфо/ В Мадисън, Уисконсин, експерименталната термоядрена инсталация WHAM регистрира директно преобразуване на енергията на плазмата в електричество – събитие, което частният сектор побърза да обяви за пазарен пробив. Компанията Realta Fusion, работеща в тясно сътрудничество с местния университет, успя да извлече скромните сто волта и няколко ампера ток, заобикаляйки класическия термичен цикъл. Докато масовите медии празнуват генерирането на мощност, достатъчна за няколко битови крушки, инженерната реалност зад контролирания термоядрен синтез остава хладна и прагматична. Резултатът потвърждава физическите принципи, завещани от Студената война, но не решава фундаменталния проблем с общия енергиен баланс и тежките загуби в краищата на магнитните капани, които затвориха големите държавни проекти през миналия век.

Деж. редактор Александра Докова 11383 прочитания
Исторически пробив: Частен термоядрен реактор за първи път произведе ток директно от плазма
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Инженерната сметка зад стоте волта от Мадисън

На втори юли в изследователската база в Мадисън, Уисконсин, инсталацията Wisconsin HTS Axisymmetric Mirror (WHAM) произведе електричество директно от високотемпературна плазма. Инженерите от стартъпа Realta Fusion, подпомогнати от логистичния и научен капацитет на Университета на Уисконсин-Мадисън, отчетоха напрежение от около 100 волта и ток от няколко ампера. За лаиците това е мощност, едва задвижваща старите крушки с волфрамова жичка на Едисон, но за архиварите на ядрената физика опитът представлява първият реален опит на частна структура да извади от прахта една концепция, погребана под тонове скептицизъм и недостиг на финансиране. Устройството е проектирано като магнитно огледало, оборудвано с модерна конфигурация от високотемпературни свръхпроводящи магнити, в чийто край е монтиран специализиран електростатичен преобразувател с директно действие. Физическата схема тук е умишлено опростена: заредените плазмени частици, които неизбежно напускат централния магнитен капан поради кинетичния си интензитет, навлизат в деселератор, забавят се контролирано в електрическо поле и създават потенциална разлика. По този начин кинетичната енергия на йоните се трансформира в протичащ по външната верига ток, елиминирайки нуждата от флуиди, междинни топлообменници и масивни парни турбини поне за тази фракция от плазмения поток.

Наследството от Ливърмор и термодинамичните лимити

Документите от историята на съвременната физика показват, че схемата за директно енергийно преобразуване не е иновация на днешните технологични хъбове, а е детайлно разчетена още през 1974 година от физика Ричард Поуст в Националната лаборатория „Лорънс Ливърмор“. В онази епоха американското правителство инвестира сериозен ресурс в експерименти с така наречените преобразуватели с венециански щори и тандемни магнитни огледала, преди мащабният проект MFTF-B да бъде окончателно консервиран през 1986 година – буквално в деня на неговото официално завършване. Тогава държавните агенции се оттеглиха заради непреодолими по онова време пробойни в теорията за задържане на плазмата и драстично растящи разходи за укротяване на магнитните нелинейности. Японският комплекс GAMMA 10 през 2008 година също потвърди валидността на електростатичното забавяне, но се сблъска със същата технологична стена. Сега Realta Fusion се опитва да промени икономическата логика чрез по-евтини свръхпроводници, но главният учен на компанията, д-р Дерек Съдърланд, признава, че настоящото постижение не осигурява положителен коефициент на полезно действие ($Q < 1$). За да се поддържа бруталното магнитно поле и да се захранват инжекторите на неутрални снопове, инсталацията консумира мегавати от мрежата, срещу които връща няколкостотин вата в лабораторията.

Икономика на хибридния реактор и реалните ресурси

Бъдещите разчети на мениджмънта предвиждат търговската версия на огледалния реактор да разчита на строго разделена хибридна схема. Около 80 на сто от термоядрената енергия, пренасяна от неутрони при стандартната деутерий-тритиева реакция, не може да бъде уловена директно от деселераторите, тъй като неутроните нямат електрически заряд. Тази лъчева маса ще се улавя от тежък литиев или оловен кожух, генериращ топлина за класически термичен цикъл с ефективност до 45 на сто. Останалите 20 на сто, съдържащи се в кинетичната енергия на алфа-частиците и изтичащите йони, ще се насочват към електрическия конвертор, където се търси теоретична ефективност над 90 на сто. Математиката на този подход цели не пълна замяна на традиционната турбинна зала, а покриване на огромния паразитен товар на самата централа – енергията, която реакторът изразходва, за да съществува неговото магнитно поле. Намаляването на крайната цена на тока с прогнозираните 10–20 на сто обаче зависи от променливи, които все още тънат в интелектуална мъгла: деградацията на металите под постоянния неутронен поток, цената на едро на редките земни елементи за магнитите и реалната логистика по поддържането на тритиев баланс на обекта. Подобно на по-ранните критични анализи за [рентабилността на токамак системите], тук също липсва яснота как ще се държи деселераторът при непрекъснато натоварване извън рамките на контролираните секундни импулси. Обещанията за пазарни модулни реактори до средата на 30-те години на века изглеждат по-скоро като добре премерена стръв за рисков капитал, отколкото като инженерно подплатен производствен график.

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