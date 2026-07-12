Нидерландският бизнес определя Китай като ключов пазар и стратегически партньор

/Поглед.инфо/ Китай остава ключов пазар и стратегически партньор за много нидерландски компании благодарение на мащаба на своята икономика, иновационния си потенциал и динамичната бизнес среда, заяви в интервю за изданието Global Times заместник-председателят на Нидерландско-китайския бизнес съвет (NCBC) Будевейн Полдерманс.

Това стана след тридневното посещение в Китай на нидерландския министър за външната търговия и сътрудничеството за развитие Сьорд Сьордсма. Това беше първата търговска мисия на нидерландски министър в Китай от април 2018 г.

Полдерманс подчерта, че подобни срещи на високо равнище засилват взаимното доверие, създават възможности за преодоляване на съществуващите пречки и насърчават практическото сътрудничество в области като устойчивото развитие, иновациите, здравеопазването, модерното производство, селското стопанство и логистиката.

Нидерландия е третият по големина инвеститор сред държавите членки на ЕС в Китай и най-големият вносител на китайски стоки в Европа. Нидерландските компании ценят партньорството с китайски предприятия не само като възможност за достъп до пазара, но и за съвместни научноизследователски и развойни дейности, повишаване устойчивостта на веригите за доставки и разработване на устойчиви решения. Много от тях разглеждат Китай като пазар с дългосрочен потенциал, където местните партньорства и обменът на знания допринасят за взаимния растеж, посочва Полдерманс.

Според него значителен потенциал за разширяване на партньорството съществува още в областта на зелените технологии, цифровата трансформация, интелигентното производство, медицинските иновации и решенията, свързани с климатичните промени.

„Комбинирайки нидерландската експертиза с мащаба, технологичните възможности и пазарния потенциал на Китай, учени и компании от двете страни могат да разработват иновативни решения, които създават споделена стойност и допринасят за устойчивия икономически растеж в световен мащаб“, заяви Полдерманс.

През последните години отношенията между Китай и Нидерландия бяха поставени под натиск заради геополитически фактори и ограниченията, наложени от нидерландското правителство върху износа за Китай на оборудване за производство на чипове, както и предприетите мерки срещу компанията Nexperia. Тези действия предизвикаха остро недоволство от страна на Пекин и породиха тревога сред бизнеса.

Въпреки това по данни на китайското Външно министерство двустранният стокообмен през 2025 г. е нараснал с 3,9% на годишна база до 114,3 млрд. щатски долара, като са се увеличили както китайският износ, така и вносът от Нидерландия.