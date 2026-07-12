Тайфунът „Бави“ достигна сушата в Китай

/Поглед.инфо/ Центърът на тайфуна „Бави“, деветият за годината, достигна сушата около 23:20 ч. пекинско време в петък в района на град Тайджоу, провинция Джъдзян. При навлизането му на сушата максималната скорост на вятъра в близост до окото на тайфуна достигна 13-а степен по китайската скала за силата на вятъра. Около полунощ местно време тайфунът навлезе повторно на сушата в района на град Уънджоу, също в провинция Джъдзян.

В очакване на стихията енергийните компании в крайбрежните провинции Джъдзян, Фудзиен и Дзянсу извършиха проверки на електропреносната мрежа и предварително разположиха аварийни екипи за бързо възстановяване на електрозахранването.

Под въздействието на тайфуна в редица райони на Китай бяха регистрирани силни ветрове и проливни валежи. На 12 юли в 13:00 ч. Министерството на водните ресурси повиши степента на предупреждение за наводнения до жълт код и призова населението да бъде особено внимателно.

Към момента тайфунът постепенно отслабва, но китайските власти продължават да следят развитието на обстановката и да координират мерките за защита, тъй като се очаква влиянието му да се запази и през следващите дни.