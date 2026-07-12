Тайфунът „Бави“ достигна сушата в Китай

В очакване на стихията енергийните компании в крайбрежните провинции Джъдзян, Фудзиен и Дзянсу извършиха проверки на електропреносната мрежа и предварително разположиха аварийни екипи за бързо възстановяване на електрозахранването.
Под въздействието на тайфуна в редица райони на Китай бяха регистрирани силни ветрове и проливни валежи. На 12 юли в 13:00 ч. Министерството на водните ресурси повиши степента на предупреждение за наводнения до жълт код и призова населението да бъде особено внимателно.
Към момента тайфунът постепенно отслабва, но китайските власти продължават да следят развитието на обстановката и да координират мерките за защита, тъй като се очаква влиянието му да се запази и през следващите дни.