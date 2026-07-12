Устойчивата външна търговия и индустриалното оживление са сред двигателите на китайската икономика през първото полугодие

/Поглед.инфо/ Последните данни на Държавния информационен център на Китай показват, че през първата половина на годината редица водещи показатели в областта на външната търговия, инвестициите и други ключови сектори са се стабилизирали и започват да се подобряват, като положителните сигнали в икономиката стават все повече. Подкрепена от активната макроикономическа политика, устойчивостта на китайската икономика продължава да се засилва.

На фона на рязко променящата се международна търговска среда Китай отбелязва осезаем напредък в усилията си за стабилизиране на обема и подобряване на структурата на външната търговия.

Данните на Държавния информационен център показват, че през периода януари–юни среднодневният контейнерен товарооборот в китайските пристанища е нараснал с 6,7% на годишна база, а среднодневният товарооборот – с 1,3%. Активността на пристанищата продължава да се увеличава, като едновременно се възстановяват както вносът, така и износът, което свидетелства за добрата динамика на външната търговия.

Същевременно структурата на външната търговия продължава да се оптимизира, а продуктите с висока добавена стойност се утвърждават като основен двигател на износа. През първото полугодие среднодневният брой на международните товарни полети е нараснал с 4,6% спрямо година по-рано, а търсенето на високотехнологични продукти, начело с електрониката, остава силно. Това допринася за повишаване на качеството на растежа на външната търговия.

Данните сочат още, че през първата половина на годината потреблението в традиционната търговска мрежа постепенно се възстановява. Под влияние както на празничното потребление, така и на новите формати и модели на търговия, потреблението, ориентирано към преживявания, се превръща във все по-важен фактор за ръста на вътрешното търсене.

През периода януари–юни потокът от посетители в търговските зони е нараснал с 5,7% на годишна база, а стойността на плащанията при покупки във физически магазини – с 2,7%. Особено силен ръст отчита потреблението на електронни продукти, което се е увеличило с 9,5%. Данните показват постепенно възстановяване на активността в търговските обекти и засилване на потребителското търсене.

През първата половина на годината стабилно се възстановява и индустриалното производство, като същевременно се ускорява развитието на новите качествени производителни сили.

От началото на годината производствената активност в индустриалните паркове продължава да се повишава, а състоянието на индустриалната икономика устойчиво се подобрява. Между януари и юни индексът на производствената активност в индустриалните паркове е нараснал с 3,9% на годишна база, активността на новосъздадените предприятия – с 1,0%, а тази на технологично иновативните компании – с 3,1%.

Едновременното подобрение на тези показатели свидетелства не само за стабилното възстановяване на традиционното промишлено производство, но и за нарастващата устойчивост и жизненост на новосъздадените и иновативните предприятия.