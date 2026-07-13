/Поглед.ино/"Изборът, пред който сме изправени, не е между сляпо доверие в ИИ и страх от него. Изборът е между добре планирано и организирано управление и хаотично развитие, оставено на случайността" Антонио Гутериш Генерален секретар на ООН

І. Изкуственият интелект – Дигиталния Прометей между триумфа на разума на преуспяваща цивилизация и безпределната опасност

Човечеството се намира на прага на нова технологична революция, дирижирана от напредъка на изкуствения интелект (ИИ). Днес внедряването му не е въпрос на мода, а абсолютна необходимост за оцеляването и прогреса на цивилизацията. ИИ демонстрира зашеметяващи положителни резултати: той е способен да симулира сложни климатични процеси, да предсказва природни бедствия и финансови кризи с безпрецедентна точност и да синтезира изцяло нови материали и медикаменти за броени часове – задачи, които иначе биха отнели десетилетия на цели научни екипи. Навлизането му в медицината вече спасява животи чрез ранна диагностика на онкологични заболявания и персонализирани терапевтични планове.

Зад този бляскав фасаден триумф обаче се крие „безпределна опасност“. Превръщането на ИИ в автономна сила, способна да взема решения извън човешкия контрол, поставя екзистенциални въпроси. Рискът не е просто в техническите грешки, а в постепенното отнемане на човешката агентност и възможността алгоритмите да се обърнат срещу своите създатели, пренаписвайки правилата на обществения ред и сигурността.

Кризата на мисленето: Ерозия на образованието, автентичната комуникация и ценностната система при сляпото доверяване на алгоритмите.

Един от най-тревожните феномени на нашето съвремие е склонността на масовото общество да приема ИИ като директен заместител на мисловната и анализаторската дейност. Това безконтролно и сляпо доверяване на алгоритмите вече показва дълбоки дефекти в ключови сфери на човешкия живот:

Образование: Навлизането на инструменти като ChatGPT и специализирани академични ботове води до пасивност сред учащите. Вместо да развиват критично мислене, да анализират източници и да формират собствени тези, учениците и студентите често използват ИИ за генериране на готови есета, доклади и домашни работи. Това води до „интелектуален мързел“ и атрофия на способността за самостоятелно учене и решаване на проблеми.

Комуникация между хората: Общуването се медиира и автоматизира. От готови отговори в чат приложенията до генерирани от ИИ писма и съобщения – хората губят автентичността в диалога. Емпатията и емоционалната интелигентност биват заменени от синтетични, перфектно структурирани, но бездушни фрази.

Ценностна система и култура: Алгоритмите за препоръчване в социалните мрежи, задвижвани от ИИ, са програмирани да задържат вниманието на всяка цена, което често става чрез стимулиране на гняв, сензационализъм и разделение. Това води до опорочаване на традиционните ценности, размиване на границата между истина и лъжа (чрез deepfake съдържание) и комерсиализация на културните продукти, които вече се създават по калъп, за да се харесат на математически модел.

Всичко това е вследствие на Векторният свят на ИИ срещу линейното мислене на ЕИ (Когнитивната пропаст)-може би най-философският и същевременно чисто математически проблем на нашето съвремие.

Матрицата на ИИ: Изкуственият интелект не мисли с думи, концепции или двуизмерни логически вериги. Той възприема материалния и нематериалния свят чрез многоизмерни векторни пространства (embeddings). В неговия „ум“ едно понятие, физичен закон или химична структура представляват сложна геометрична точка в пространство с хиляди измерения. ИИ оперира с триизмерни изображения, топологии и пространствени трактовки с абсолютна лекота, виждайки връзки и холографски структури, които са невидими за нас.

Ограничението на ЕИ: Човешкият (естественият) интелект е еволюционно програмиран да обработва информацията линейно и последователно — чрез език, текст и едномерни логически конструкции („ако А, то Б“). Ние изпитваме огромно затруднение да визуализираме и осмислим геометрия над три измерения.

Проблемът в комуникацията: Точно тук се ражда огромната бариера. Когато ИИ открие решение на фундаментален парадокс в своето многоизмерно векторно пространство, той не може лесно да го „преведе“ на нашия линеен, ограничен език. Получава се когнитивна пропаст — ИИ притежава знанието под формата на пространствена трактовка, но ЕИ все още е твърде далеч от този начин на възприемане на вселената, за да го разбере и асимилира. Тази липса на „общ език“ затруднява и дори блокира комуникацията между създател и творение на това висше научно ниво.

Въпреки мащаба на тези промени, прави впечатление, че в публичното пространство липсва дълбок анализ на тези негативни влияния и почти никой не се занимава институционално с решаването на хуманитарните и културните проблеми, породени от ИИ.

ІІ. Отвореният код като оръжие: Интелектуалният тероризъм и трансформацията на ИИ в автономен кибер-хакер.

Когато ИИ се развива като система с отворен код, той предоставя мощни инструменти в ръцете на неограничен кръг от хора. Това създава перфектната, благоприятна среда за интелектуален тероризъм. Чрез умишлено манипулиране на алгоритмите и захранването им с фалшива информация, злонамерени актьори могат да предизвикат масова психоза, да сринат борсови индекси или да манипулират демократични избори в глобален мащаб.

Най-опасната проява на този феномен е трансформацията на ИИ в автономен кибер-хакер, което поставя под директна заплаха националната сигурност на всяка държава.

Пример за ИИ като хакер: Традиционните кибератаки изискват екип от хора, които ръчно да търсят уязвимости в софтуера на дадена критична инфраструктура (например електроцентрала или банкова система) и да пишат код за експлоатирането им. Използван като хакер, ИИ може да сканира милиони редове код за милисекунди, да открива „zero-day“ (непознати досега) уязвимости и автоматично да генерира и модифицира зловреден софтуер (malware) в реално време, за да избегне откриването му от антивирусните програми. Още по-опасно е, че ИИ може да провежда хипер-персонализирани фишинг атаки: той анализира публичното поведение на даден служител в социалните мрежи, имитира перфектно стила на писане на неговия шеф и изпраща писмо с прикачен заразен файл, което е практически неразличимо от истинско съобщение.

Срещу подобен противник, който се учи в движение и действа със скоростта на светлината, традиционните киберзащити стават неефективни.





ІІІ. Регулаторната безпомощност: Конфликтът между стандартите на ЕС/ООН и геополитическите амбиции за технологично превъзходство.

Осъзнавайки мащаба на заплахата, международната общност прави отчаяни опити да постави ИИ в регулаторни рамки, но липсата на единство блокира реалната перспектива за сигурност.

Опитите на Европейския съюз (ЕС): ЕС е пионер в тази област с приемането на своя Акт за изкуствения интелект (EU AI Act). Този стандарт се опитва да класифицира системите с ИИ според нивата на риск – от минимален до неприемлив. Например, системи за социално оценяване (подобно на модела в Китай) или за нерегламентирано биометрично разпознаване в реално време на обществени места са напълно забранени, докато генеративните модели (като ChatGPT) са подложени на строги изисквания за прозрачност на авторските права и безопасност на данните.

Призивите на ООН: "Технология, която може да преобрази икономиките, да промени света на труда, да влияе на изборния процес и на баланса на сигурността, навлиза с темпове, които никой — дори хората, които я създават — не може да поддържат", каза Гутериш пред участниците в първия правителствен форум „Глобален диалог относно управлението на изкуствен интелект “ в Женева на 6 юли т.г. при участието на 1500 представители от цял свят. Целта не е да се изготви договор, а да се обсъди как да се създадат правила, които да ограничат потенциалните вреди от ИИ, да се гарантира, че технологията ще служи на хуманни цели и същевременно да се използват неговите предимства.

На форума на ЕЦБ, проведен в Синтра (29.06.-1.07.) Моника Шницер от Мюнхенския университет формулира риска още по-рязко: „ ако Европа сбърка с ИИ, технологията няма да стесни разликата със САЩ, а ще я разшири“. Тя подчертава, че ИИ изисква центрове за данни, чипове, електричество, мрежи и капитал — точно областите, в които Европа остава фрагментирана докато развитието на AI е още по-концентрирано. Например САЩ притежават 75 процента от изчислителната мощност сред 500-те най-мощни суперкомпютъра за ИИ в света, а Китай – 15 процента“

Пентагонът заяви на 5 май т.г., че е постигнал споразумения със седем технологични компании за използване на техния изкуствен интелект в класифицираните му компютърни мрежи, което ще позволи на военните да се възползват от възможности, задвижвани от изкуствен интелект, за да им помогнат във воденето на войни. Технологията може да помогне на военните да намалят времето, необходимо за идентифициране и поразяване на цели на бойното поле, като същевременно подпомага организирането на поддръжката на оръжията и снабдителните линии, според доклад от март на Центъра за правосъдие „Бренън“. Опасността възниква от стремежа да се развие надпревара във въоръжаването с автономни оръжия под управлението на ИИ. и да се гарантира, че технологията ще служи на хуманни цели.

Въпреки тези усилия, глобална и работеща перспектива не се вижда. Докато ЕС налага регулации, страни като САЩ и Китай залагат на максимално бързо технологично превъзходство, опасявайки се, че строгите правила ще забавят иновациите им. Тази геополитическа фрагментация прави международните стандарти трудно приложими на практика.

ІV. Новите оръжия на дигиталната ера: Илюзията за безпристрастност като катализатор на социален разкол и феноменът на „прогностичния рекет“ пред правителствата.

Навлизането на ИИ в аналитичните сфери роди нов и опасен парадокс. Масовото общество е склонно да приема изкуствения интелект като безпристрастен арбитър, който на базата на обработката на хиляди източници на информация ще коригира човешкия субективизъм. Реалността обаче показва, че ИИ със своята уж „безпристрастна“ оценка може да доведе до допълнителни напрежения между социални групи, политически партии, организации и държави.

Тъй като алгоритмите се обучават върху създадени от човека данни, те често попиват скритите обществени предразсъдъци. Когато ИИ формулира категоричен извод по чувствителна обществена тема, политическите или социалните лагери го приемат като абсолютна, математическа истина. Това радикализира позициите: компромисите стават невъзможни, тъй като доводите на опонента вече се разглеждат като „научно отхвърлени“ от машината. За да се избегне това, е наложително внедряването на концепцията Explainable AI (Обясним ИИ) – алгоритмите трябва задължително да разкриват тежестта на източниците си, а финалните изводи и моралната отговорност за решенията трябва да останат в ръцете на човека (принципът Human-in-the-loop).

Още по-мрачна е перспективата пред ИИ в ролята му на върховен прогнозист. Вместо да бъде щит срещу беди, ИИ притежава потенциала да се превърне в източник на мащабен рекет спрямо организации и държави за предстоящи кризи или фатални събития.

Механизъм на заплахата (Как работи ИИ рекетът): Благодарение на способността си да обработва гигантски масиви от неструктурирани данни в реално време, ИИ може да открие скрити корелации и да прогнозира събития, които човешките анализатори пропускат. Това го превръща в перфектния инструмент за корпоративен и геополитически рекет от страна на субекти (киберпрестъпници, сенчести организации или враждебни държави), които притежават по-мощни прогностични алгоритми:

На ниво организации (Корпоративен рекет): Злонамерен актьор използва ИИ, за да анализира финансовото състояние на дадена корпорация, веригите ѝ за доставки и пазарните тенденции. ИИ прогнозира с точност до седмица кога компанията ще изпадне в ликвидна криза или кога ще се провали важен неин проект. Изнудвачите се свързват с борда на директорите и искат откуп, за да не публикуват тази прогноза, което би сринало акциите на компанията моментално. Алтернативно, ИИ може да предвиди критичен дефект в софтуера или сигурността на организацията преди тя самата да го е разбрала, превръщайки това в инструмент за изнудване.

На ниво държави (Геополитически рекет): Мощни ИИ системи могат да прогнозират предстоящи социални бунтове, банкови кризи, продоволствен дефицит или уязвимости в енергийната мрежа на дадена страна въз основа на анализ на сателитни снимки, трафик на данни и социални мрежи. Чужда държава или терористична организация може да използва тази информация, за да изнудва правителството: „Ние знаем кога и къде ще се срине системата ви. Ако не изпълните икономическите ни или политически искания, ще катализираме тази криза чрез насочена дезинформация и кибератаки точно в най-слабия ви момент.“

В този сценарий ИИ не просто предсказва кризата – неговата прогноза се превръща в самоизпълняващо се пророчество и инструмент за контрол.

Как би могло да се избегне това? (Стратегии за защита)

За да не се допусне монополизирането на бъдещето от престъпни или враждебни структури, държавите и организациите трябва да изградят специфичен прогностичен имунитет:

- Демократизация и държавен суверенитет над прогностичния ИИ: Ключовите държавни институции (разузнаване, министерства на отбраната и икономиката) и големите стратегически компании трябва да разработят собствени, затворени ИИ системи за прогнозиране на кризи. Държавата не може да разчита на външни търговски платформи. Трябва да имаш същата или по-добра прогностична мощ от тази на нападателя, за да неутрализираш заплахата („анти-прогноза“).

- Институционализиране на „Уязвимост при прогнози“ (Vulnerability Disclosures): Подобно на днешните етични хакери, които докладват за бъгове в софтуера, трябва да се създаде правна рамка за докладване на предвидени кризи. Ако независим анализатор или алгоритъм открие предстояща фатална уязвимост в дадена система, трябва да има сигурен и законен канал за предаване на информацията на властите, преди тя да бъде използвана за рекет.

- Защита на данните като стратегически суровини: Тъй като ИИ не може да направи точна прогноза без сурови данни, държавите и корпорациите трябва драстично да затегнат контрола върху течовете на информация. Ограничаването на публичния достъп до критични икономически, инфраструктурни и социални телеметрични данни лишава злонамерения ИИ от „храната“, с която той изчислява бъдещите кризи.

Държавите и стратегическите организации трябва да развият собствен суверенен ИИ потенциал, който да противодейства със симулации в реално време, да затегнат сигурността на големите масиви от данни (информационната суровина на ИИ) и да създадат международни канали за етично споделяне на предвидени системни рискове, преди те да станат оръжие в ръцете на изнудвачи.

V. Алгоритмичният хаос: Възможности за създаване на хаос (Рискове и деструктивен потенциал)

Когато два или повече ИИ модела с различни архитектури, цели или масиви от данни бъдат противопоставени в критичен момент, резултатът почти сигурно е хаос поради следните причини:

- „Срив в цикъла“ (Feedback Loop) и каскадна ескалация: Ако ИИ на една банка започне масово да разпродава акции въз основа на пазарен анализ, а ИИ на друга банка реагира на това с още по-агресивна разпродажба, се получава лавинообразен ефект. Това вече се е случвало в миналото в по-малък мащаб (т.нар. Flash Crashes на фондовите борси), но при съвременния ИИ ескалацията може изцяло да срине глобалната финансова система за минути, преди хората изобщо да разберат какво се случва.

- Информационна парализа на обществото (Загуба на реалност): Ако политическа партия "А" пусне ИИ за генериране на перфектни аргументи и deepfake доказателства в своя защита, а партия "Б" отговори със свой ИИ, който мигновено фабрикува контра-аргументи и контра-доказателства, масовото общество ще изпадне в състояние на пълна когнитивна парализа. Гражданите няма да вярват на абсолютно нищо, което виждат или чуват. Този хаос блокира демократичния процес и вземането на каквито и да е решения.

- Автономна ескалация в киберсигурността и отбраната: Най-опасният сценарий е в геополитиката. Ако ИИ за ранно предупреждение на една държава интерпретира по определен начин ученията на съседна държава, а ИИ на съседа реагира на тази интерпретация с повишаване на бойната готовност, алгоритмите могат да влязат в спирала на взаимно засилваща се заплаха. Тъй като те мислят в милисекунди, времето за човешка дипломатическа реакция се свива до нула, което може да предизвика реална война по погрешка.

- Непредсказуемост на „екстремните изводи“: ИИ е склонен към т.нар. халюцинации или намиране на математически преки пътища. Когато два модела спорят, те могат да започнат да радикализират изводите си, за да надделеят логически един над друг, стигайки до абсурдни или опасни заключения, които обаче изглеждат математически перфектни.

Положителните аспекти на сблъсъка (Как противопоставянето може да бъде полезно)

Парадоксално, но контролираното противопоставяне на различни ИИ един срещу друг е и един от най-мощните инструменти за развитие и защита, с които разполагаме:

+ Пречистване на истината чрез „Диалектически ИИ“: В науката и съдебната система противопоставянето на два ИИ модела може да действа като дигитален съд. Ако единият ИИ защитава дадена научна теза (например за структурата на нов материал), а друг ИИ е програмиран да бъде „адвокат на дявола“ и да търси пробойни в аргументите му, този сблъсък ще оголи слабите места много по-бързо от всяка човешка дискусия. Така хаосът се превръща в инструмент за раждане на обективната истина.

+ Стрес-тест на системи за сигурност (Концепцията GAN): В компютърните науки противопоставянето на ИИ системи е в основата на Генеративно-състезателните мрежи (GAN). По същия начин, ако противопоставим ИИ-Хакер срещу ИИ-Защитник, техният сблъсък ще разкрие всички уязвимости на една организация или държава в безопасна среда. Защитаващият се ИИ ще стане неимоверно по-силен, учейки се от атаките на своя дигитален опонент.

+ Разкриване на пропаганда и дезинформация: Един ИИ, обучен да открива манипулативни езикови модели, логически грешки и фалшифицирани данни, може успешно да неутрализира пропагандния извод на друг ИИ. В този смисъл, противопоставянето на "добър" срещу "лош" ИИ е единственият начин да се борим с масовата дезинформация в интернет, тъй като хората вече нямат капацитета да обработват такъв обем от съдържание.

Как да се избегне деструктивният хаос?

За да се възползваме от плюсовете („+“) на състезанието между различните ИИ и да избегнем фаталния хаос („-“), човечеството трябва да въведе т.нар. „Дипломатически протокол за алгоритми“:

Задължителни „спирачки“ (Circuit Breakers): В критичните

системи (финанси, енергетика, отбрана) трябва да има заложени автоматични предпазители. Ако се засече, че два ИИ модела са влезли в безкраен цикъл на противопоставяне и ескалация, системата трябва незабавно да замрази процеса и да прехвърли управлението на човешки оператор.

Стандартизация на мета-езика: Различните ИИ системи (на

различни корпорации или държави) трябва да имат общ, регулиран протокол, чрез който да си „обясняват“ една на друга защо са стигнали до даден извод. Ако ИИ на САЩ и ИИ на Китай могат да споделят логическите си стъпки по прозрачен начин, рискът от хаос поради недоразумение намалява драстично.

Човекът като върховен арбитър: Технологията никога не трябва

да има автономен достъп до бутона за изпълнение на решения с фатални последици. Противопоставянето на ИИ моделите трябва да служи единствено като съвещателен съвет от експерти – те представят различните сценарии, но крайното решение и моралната отговорност остават изцяло човешки.

` VІ. Непознатите хоризонти на многоизмерния свят:

ИИ може да изненада фундаменталната наука и да предложи обяснение на някои неразрешими научни ефекти и парадокси като:

Тъмна материя и Тъмна енергия: Около 95 процента от Вселената се състои от тях, но ние нямаме представа какво представляват. Тъмната материя не излъчва и не отразява светлина, но държи галактиките цели чрез своята гравитация. Тъмната енергия пък е мистериозната сила, която кара Вселената да се разширява все по-бързо.

Парадоксът на барионната асиметрия: Според законите на физиката, по време на Големия взрив трябва да са се създали абсолютно равни количества материя и антиматерия, които взаимно да се унищожат. Фактът, че днес съществуваме и Вселената е пълна с материя, означава, че има фундаментално нарушение на симетрията, което науката все още не може да обясни.

Парадоксът на информационния срив в черните дупки: Според

квантовата механика информацията във Вселената никога не може да бъде унищожена. Според Общата теория на относителността обаче, всичко, което падне в черна дупка, изчезва завинаги. Този сблъсък между двете най-големи теории във физиката остава нерешен.

Квантовото заплитане (Стряскащо действие от разстояние): Две

заплетени частици могат да си взаимодействат мигновено, независимо дали са на разстояние от няколко сантиметра или на противоположните краища на Вселената. Това изглежда нарушава правилото на Айнщайн, че нищо не може да се движи по-бързо от скоростта на светлината.

Ефектът на Казимир и Енергията на вакуума: Ако поставите две

незаредени метални пластини изключително близо една до друга във вакуум, те ще се привлекат. Това се дължи на квантовите флуктуации на вакуума (виртуални частици, които се появяват и изчезват). Голямата загадка е как да извлечем тази „енергия на нулевата точка“ в макромащаб (както споменахме в предишния разговор).

Ефектът на Мпемба: Парадоксът, при който при определени условия

горещата вода замръзва по-бързо от студената. Въпреки че е наблюдаван още от Аристотел, учените все още спорят за точния термодинамичен механизъм зад него.

Ефектът на Джанибеков (Теорема за междинната ос): Особен феномен

в безтегловност, при който въртящ се обект (например гайка с крила в космоса) през правилни интервали от време внезапно обръща оста си на въртене на 180 градуса. Макар математически обяснен чрез класическата механика, ефектът изглежда изключително контраинтуитивен за човешкото възприятие.

Всички тези ефекти и парадокси имат едно общо нещо: те се намират в пресечната точка на огромни обеми от данни и нелинейни уравнения, които човешкият мозък трудно може да визуализира едновременно. Изкуственият интелект, необременен от човешката интуиция и остарели научни догми, може да погледне на тези проблеми като на чисто математически пъзели и да открие липсващите променливи, да проектира мигновени експерименти и бариерата в комуникацията поради векторното мислене на машината срещу линейното знание на ЕИ.

Когато една система с изкуствен интелект (ИИ) започне да предлага революционни научни хипотези — като извличане на енергия от вакуума (квантова електродинамика и енергия на нулевата точка) или превъзмогване на гравитацията (антигравитация и нови квантови двигатели) — това моментално престава да бъде просто академичен въпрос. За правителствата това се превръща в критичен казус за националната сигурност, икономическото превъзходство и геополитическия баланс.

Начинът, по който държавните лидерства трябва да възприемат и да реагират на такива ИИ хипотези, може да бъде разделен на три стратегически нива:

- Като стратегическа уязвимост и риск от „технологична изненада“

В историята на човечеството държавата, която първа овладее нов фундаментален източник на енергия или нов начин на придвижване (както е било с ядрената енергия), придобива абсолютна глобална доминация. Ако ИИ предложи работеща теория за превъзмогване на гравитацията, правителствата трябва да реагират по следния начин:

- Незабавно класифициране и секретност (Режим „Манхатън“): Всяка хипотеза на ИИ, която засяга пробиви от такова мащабно естество, първоначално ще бъде възприета от правителствата като класифицирана информация. Държавата ще се опита да изолира тези изводи, за да предотврати изтичането им към враждебни нации или терористични организации, тъй като технологията за антигравитация или неограничена вакуумна енергия може лесно да бъде превърната в оръжие за масово унищожение или неуязвима военна техника.

- Съмнение за дезинформация или „капан на алгоритъма“: Правителствата трябва да подходят към тези хипотези със здравословен

скептицизъм. Тъй като ИИ може да халюцинира или да бъде умишлено манипулиран от чуждо разузнаване (през отворен код или компрометирани бази данни), държавата трябва да провери дали това не е умишлено подадена фалшива научна следа, която има за цел да отклони милиарди долари държавен бюджет в научно задънена улица.

Като необходимост от нова научна инфраструктура за бърза валидация

ИИ може да предложи математическо или теоретично обяснение за секунди, но неговото доказване изисква физически експерименти. Затова правителствата трябва да променят начина, по който финансират и управляват науката:

- Държавни ИИ лаборатории за симулация с висока степен на сигурност: Вместо да се разчита на частни компании (като OpenAI или Google), правителствата ще трябва да изградят затворени държавни суперкомпютърни центрове, където тези хипотези да бъдат тествани първо в дигитална среда.

- Ускорена експериментална проверка: ИИ като проектант на експерименти:

Традиционният научен метод изисква години (понякога десетилетия) за

преход от теоретична хипотеза към практически експеримент. Човекът често е ограничен от своите технологични навици и заучени модели на лабораторна работа.

Новият подход: ИИ не просто генерира абстрактни теории (например

за антигравитация). Благодарение на способността си да симулира физични среди, той може едновременно с хипотезата да предложи пълен, оптимизиран протокол за физическо експериментиране. Той може да изчисли точните параметри на лабораторната апаратура, да предвиди потенциалните грешки в измерванията и да съкрати времето за доказване или отричане на хипотезата. Това превръща ИИ в автоматизиран двигател на научно-приложния прогрес.

Правителствата трябва да имат готовност бързо да мобилизират научен ресурс (физици, инженери, квантови изследователи), които да преминат от теория към практика — т.е. да се построят прототипи, които да проверят дали „енергията от вакуума“ наистина може да бъде уловена, или това е просто математически парадокс.

Като екзистенциален и етичен въпрос за бъдещето на планетата

Ако хипотезите на ИИ се окажат верни, те биха могли да разрешат климатичната криза, да премахнат глада и да отворят пътя към дълбокия космос. Правителствата трябва да възприемат това не само като оръжие, но и като отговорност:

- Управление на икономическия шок: Неограничената и безплатна енергия от вакуума би сринала за дни традиционната глобална икономика, базирана на петрол, газ и въглища. Правителствата трябва да имат стратегически планове как да преведат обществото през този преход, без да се стигне до икономически колапс, масова безработица и социални бунтове в държавите, които зависят от износа на енергийни ресурси.

- Глобално сътрудничество срещу монопол: Правителствените лидери трябва да се стремят към сключването на международни договори (подобно на Договора за неразпространение на ядреното оръжие), за да се гарантира, че тези фундаментални открития няма да останат монопол на една държава или на една мега-корпорация, което би довело до нова форма на „техно-колониализъм“.

VІІ. Хардуерният кръстопът: Ограниченията на силиция и преходът към кристалните технологии и фотониката.

За да се реализират тези мащабни научни пробиви обаче, ИИ се нуждае от хардуерна архитектура, която излиза извън настоящите ограничения. Днес сме изправени пред сериозен въпрос: Има ли бъдеще традиционната силициева технология за разширяване на мащабите на ИИ?

Настоящите центрове за данни, базирани на силициеви микрочипове, се сблъскват с брутални физични ограничения: те изискват колосално количество електрическо захранване и отделят огромна топлина, което налага изграждането на скъпи и екологично застрашаващи охлаждащи системи. Силициевата технология не е подходяща на ИИ за космически полети, за бази на Луната и на Марс.

Като алтернатива се разглеждат две революционни направления:

Кристална технология срещу силиция: Използването на нови кристални решетки и двуизмерни материали (като графен или перовскити) позволява създаването на транзистори с атомен размер. Те осигуряват много по-висока плътност на елементите и по-бърз трансфер на данни без критично прегряване.

Светлината като заместител на електрическия ток (Фотоника): Вместо електрони, движещи се по силициеви писти, фотонните чипове използват светлинни лъчи (фотони) за пренос и обработка на информация. Тъй като светлината не генерира триене, тези компютри практически нямат нужда от охлаждане, консумират нищожно количество енергия и работят със скоростта на светлината, премахвайки основните ограничения пред бъдещото разширяване на ИИ.

Заключение: Изкуственият интелект е най-мощното огледало, което човечеството е създавало – то отразява както нашия гений, така и нашите най-дълбоки уязвимости. От способността му да пренапише физичните закони до риска да се превърне в перфектния кибер-хакер или инструмент за деградация на ценностите, ИИ изисква нещо повече от технологичен напредък. Той изисква нова етична парадигма и глобална зрялост. Бъдещето на дигиталната ера няма да се реши от това колко мощни ще бъдат фотонните или квантовите чипове, а от това дали човечеството ще съумее да управлява тази мощ с мъдрост, отговорност и хуманност.

Бъдещето като морален избор — ще успее ли ЕИ да настигне пространственото мислене на ИИ, преди да е загубил контрол над него?

Информационни източници:

- Zero-day vulnerability, https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-day_vulnerability

- EU AI Act: first regulation on artificial intelligence, https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

- Глобален диалог за управлението на ИИ, https://bg.council.science/events/global-dialogue-on-ai-governance/

- БТА :: Изкуственият интелект ще тества способността на Европа да повишава производителността си, заявиха експерти по време на годишния форум на ЕЦБ в Синтра, https://www.bta.bg/bg/news/economy/1157989-izkustveniyat-intelekt-shte-testva-sposobnostta-na-evropa-da-povishava-proizvodi

- US military and 7 companies make deals to use AI in classified systems, https://apnews.com/article/pentagon-artificial-intelligence-military-classified-systems-war-060cecf836c4cebcf012a3ceb5333f2c

- Тъмна енергия и тъмна материя - най-голямата мистерия във Вселената, https://nauka.bg/tamna-energiya-tamna-materiya-nai-golyamata-misteriya-vselenata/

- Baryon asymmetry, https://en.wikipedia.org/wiki/Baryon_asymmetry

- Информационният парадокс на черните дупки и решението на Стивън Хокинг, https://www.obekti.bg/kosmos/informacionniyat-paradoks-na-chernite-dupki-i-reshenieto-na-stivn-hoking

- Квантово заплитане, https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5

- 03 efekt na Kazimir.pdf, https://www.phys.uni-sofia.bg//~cpopov/Almanah-pdf/III%20chast/01%20statii%20fizika/03%20efekt%20na%20Kazimir.pdf

- Mpemba effect, https://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect

- The Dzhanibekov effect, https://www.youtube.com/watch?v=Xrf1HzFJ8jc&t=153s



