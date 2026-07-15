Цифровата седмица на АТИС ще започне в Чънду

/Поглед.инфо/ Цифровата седмица на АТИС ще започне утре в Чънду, провинция Съчуан. По този повод на редовната си пресконференция говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен заяви, че 2026 г. е „Китайската година“ на АТИС.

Той посочи, че като домакин на форума през 2026 г. Китай ще организира през годината повече от 10 министерски срещи и събития на високо равнище в различни области. Сред тях е и поредицата от прояви в рамките на Цифровата седмица на АТИС, която ще се проведе в Чънду – един от водещите центрове за иновации и технологии в Западен Китай.

По думите на Лин Дзиен това е едно от най-значимите и най-богати по съдържание събития в рамките на секторните министерски срещи на АТИС. Той подчерта, че Китай ще продължи да изпълнява ролята си на домакин, като работи за задълбочаване на сътрудничеството във всички области, постигане на по-широк консенсус и успешната подготовка на срещата на лидерите на АТИС през ноември, с цел да допринесе за развитието и просперитета на Азиатско-тихоокеанския регион.