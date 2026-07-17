След края на глобализацията идва ли краят на универсалния човек?

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия свикнахме да мислим, че светът постепенно ще стане едно общо пространство с общи ценности, обща икономика и общо бъдеще. Днес се случва нещо неочаквано. Вместо да се приближават една към друга, големите цивилизации започват все по-ясно да подчертават различията си. Това временно отклонение ли е или навлизаме в историческа епоха, в която самата идея за „универсалния човек“ престава да бъде безспорна?

Дълго време приемахме една идея за толкова очевидна, че престанахме да я забелязваме. Идеята, че съществува универсален човек – човек, който навсякъде по света желае едно и също бъдеще, приема едни и същи ценности и неизбежно ще изгради едно и също общество. Днес именно тази идея започва да се разпада.

През последните три века Западът не завладя света само със своите армии, флоти, банки или фабрики. Много по-дълбока се оказа друга победа – победата на една представа за човека. Постепенно западната цивилизация наложи убеждението, че независимо от историята, религията, културата или географията съществува един универсален модел на човешко развитие. Човекът навсякъде има еднакви стремежи, обществата неизбежно се движат към еднакви политически институции, икономиките към един и същи пазарен модел, а държавите – към една обща либерална демокрация. Различията се разглеждаха като временни отклонения по пътя към една и съща историческа цел.

Тази идея се превърна в най-големия интелектуален проект на модерната епоха. Тя беше много повече от политическа теория. Тя беше философия на историята. Просвещението, либерализмът, индустриалната революция, научният прогрес и по-късно глобализацията изглеждаха като различни проявления на една обща логика – че човечеството постепенно се превръща в една цивилизация с различни национални варианти, но с общо разбиране за човека.

Днес именно тази представа започва да се пропуква.

Не защото светът става по-малко свързан. Парадоксално е, че никога досега хората не са били толкова технологично свързани. Пропуква се убеждението, че тази свързаност неизбежно ще доведе до културно, политическо и цивилизационно сближаване. Все повече събития показват обратното – колкото по-интензивен става контактът между различните общества, толкова по-силно те започват да подчертават своите различия.

Това вече не е спор за митата, санкциите или военните конфликти. Това е спор за самата природа на човека.

Кризата не е на глобализацията. Кризата е на универсализма.

Дълго време се приемаше, че глобализацията е естественият финал на човешката история. След края на Студената война тази увереност достигна своя връх. Изглеждаше, че либералната демокрация няма реален конкурент, пазарната икономика няма алтернатива, а националните и цивилизационните различия постепенно ще отслабват под натиска на глобалните комуникации, свободната търговия и международните институции.

Тази увереност обаче съдържаше едно мълчаливо предположение – че всички общества желаят да станат сходни със Запада.

Историята на последните две десетилетия показа, че подобно предположение е било далеч по-идеологическо, отколкото научно. Китай не използва икономическия си възход, за да се превърне в западна държава. Индия не изостави своята цивилизационна идентичност, въпреки интеграцията си в световната икономика. Ислямският свят не прие секуларизацията като универсален модел. Русия също постепенно започна да определя себе си не като периферия на Европа, а като отделна цивилизация със собствен исторически път.

Тези процеси често се разглеждат като геополитическа конкуренция. В действителност те имат много по-дълбок характер. Все повече големи общества отказват да приемат, че съществува само една правилна представа за човека, държавата и историята.

Така светът постепенно преминава от спор за власт към спор за цивилизационна легитимност.

Западът вече не защитава само интереси. Той защитава собствената си антропология.

Това е може би най-малко обсъжданата особеност на настоящата епоха. През XIX век Европа изнася индустриалната революция. През XX век Америка изнася масовото потребление. В края на XX век Западът започна да изнася ценностни модели като универсални човешки стандарти.

Първоначално това изглеждаше естествено. Докато западният свят произвеждаше по-голямата част от световния БВП, контролираше технологиите, университетите, финансовите пазари и информационното пространство, неговата представа за човека изглеждаше не просто влиятелна, а безалтернативна.

Днес обаче икономическата тежест постепенно се разпределя между различни центрове. Заедно с капитала започват да се връщат и различните цивилизационни представи за обществото. Историята като че ли отново допуска възможността да съществуват няколко легитимни модела на развитие едновременно.

Именно тук започва истинският дебат на XXI век. Не дали ще има многополюсен свят, а дали многополюсният свят неизбежно ще означава и многополюсно разбиране за човека. Това е въпрос, който вече не може да бъде решен нито чрез икономически санкции, нито чрез военна сила. Защото става дума не за територии, а за цивилизационни представи.

И когато различните цивилизации започнат да защитават не просто границите си, а собствените си представи за човека, политиката неизбежно навлиза в много по-дълбока историческа епоха.

Защо XXI век все повече прилича на завръщане на цивилизациите, а не на победа на глобалното общество

Ако погледнем последните тридесет години, лесно можем да останем с впечатлението, че навлизаме в епоха на непрекъснати кризи – войни, финансови сътресения, миграционни вълни, пандемии, технологични революции. Но зад това привидно разнообразие постепенно се очертава една обща закономерност. Светът вече не се движи към единен цивилизационен модел. Напротив, различните цивилизации започват все по-открито да настояват за правото си да бъдат различни.

Това е качествено нов исторически процес. През голяма част от XX век международната политика се определяше от противопоставянето между идеологии – либерализъм, комунизъм, фашизъм. След края на Студената война мнозина приеха, че идеологическият спор е приключил окончателно и че оттук нататък човечеството ще се развива в рамките на един общ либерален модел. Самата дума „цивилизация“ постепенно започна да звучи като анахронизъм, останал от XIX век.

Оказа се обаче, че цивилизациите никога не са изчезвали. Те просто временно бяха засенчени от идеологическите конфликти на модерността.

Днес те отново излизат на историческата сцена, но вече не като културни понятия, а като политически субекти. Китай все по-често говори за собствен път на развитие, който не се нуждае от западно одобрение. Индия изгражда своята външна политика върху идеята за цивилизационна приемственост, а не върху копиране на чужди модели. Русия открито определя себе си като отделна цивилизация. В ислямския свят също все по-често се поставя въпросът дали модернизацията задължително означава западни ценности.

Зад тези процеси стои не толкова възраждане на традициите, колкото промяна в самочувствието. В продължение на два века много общества приемаха собствените си култури като периферия на една доминираща западна модерност. Днес това усещане постепенно отслабва. Икономическият възход на Азия, демографската динамика на Африка, технологичният напредък извън западния свят и относителното отслабване на евроатлантическото превъзходство променят начина, по който различните общества гледат на самите себе си.

Тук трябва да направим едно важно уточнение. Завръщането на цивилизациите не означава връщане към миналото. Китай няма намерение да възстановява средновековната империя. Индия не се стреми да възроди древните царства. Ислямският свят не представлява единен политически проект. Русия също не може да бъде сведена до историческите си имперски форми.

Става дума за нещо друго. Модерните държави все по-често започват да черпят легитимност не само от конституциите и изборите, а и от дълбоките исторически разкази за собствената си цивилизация. Историята престава да бъде учебник. Тя отново се превръща в политически ресурс.

Това поставя под натиск една от основните идеи на либералната глобализация – че икономическата интеграция постепенно ще направи цивилизационните различия второстепенни. Оказва се, че глобалните пазари могат да свържат икономиките, но не непременно и представите за добро общество, справедливост, свобода или човешко достойнство.

Може би именно тук се крие най-голямото недоразумение на последните десетилетия. Глобализацията беше възприемана като процес на културно сближаване, а всъщност тя се оказа процес на взаимно опознаване. А когато различните цивилизации започнаха да се опознават много по-добре, те откриха не само общите си интереси, но и фундаменталните си различия.

Интернет не създаде една световна култура. Социалните мрежи не унифицираха ценностите. Изкуственият интелект също няма да заличи историческата памет. Напротив, всяка нова технология се оказва използвана през културната призма на обществото, което я прилага.

Затова XXI век все повече прилича не на края на историята, а на началото на нова епоха, в която различните цивилизации ще съществуват едновременно, ще си сътрудничат, ще се конкурират и понякога ще влизат в конфликт, без нито една от тях да притежава монопол върху определението за „нормално“.

Това променя не само международната политика. Променя и самото разбиране за бъдещето. Ако през последните десетилетия въпросът беше кога всички ще станат еднакви, днес все по-важен става другият въпрос – възможно ли е човечеството да остане единно, без да бъде еднакво?

Цивилизациите не спорят само за територии. Те спорят за самото определение на човека.

Може би най-голямата заблуда на съвременната геополитика е, че разглежда международните конфликти предимно като сблъсък на интереси. Разбира се, интересите са реални. Държавите се борят за ресурси, пазари, технологии, транспортни коридори и сфери на влияние. Но ако останем само на това равнище, ще пропуснем най-дълбокото измерение на процесите.

Историята показва, че най-продължителните и най-трудно разрешими конфликти не възникват тогава, когато народите спорят за земя. Те възникват тогава, когато започнат да спорят за истината. А още повече – когато започнат да спорят за това какво означава да бъдеш човек.

В този смисъл XXI век постепенно се превръща в епоха на антропологично съперничество. Различните цивилизации все по-рядко спорят само за международния ред. Все по-често те предлагат различни отговори на въпроси, които доскоро изглеждаха универсални. Какво е свободата? Какво е семейството? Какво е държавата? Какво е справедливостта? Къде свършват правата на личността и откъде започва отговорността към общността? Какво място има религията в обществения живот? Има ли граници технологичната намеса в човешката природа?

Тези въпроси вече не са предмет единствено на философски семинари. Те постепенно се превръщат в основа на държавната политика.

Именно тук се появява голямото разминаване между цивилизациите.

За западната политическа традиция човекът все повече се мисли като автономен индивид. Обществото съществува, за да защитава неговата свобода. Държавата е легитимна дотолкова, доколкото гарантира индивидуалните права. Личният избор постепенно се превръща във върховен принцип на политическата организация.

В китайската традиция картината е различна. Там човекът не съществува извън общността. Хармонията между личността, обществото и държавата има по-голяма тежест от абсолютната автономия на индивида. Свободата не се разбира непременно като освобождаване от всички ограничения, а като възможност обществото да функционира устойчиво и предвидимо.

В индийската цивилизация човекът продължава да бъде мислен през хилядолетната философска традиция, която поставя акцент върху духовното развитие, върху дълга и върху мястото на личността в един много по-широк космически ред. Модерната демокрация съществува, но тя не е унищожила цивилизационната памет.

В ислямската цивилизация отношенията между човека, обществото и Бога също изграждат различен модел. Религията не е само лична вяра, а основен източник на обществена легитимност и морален ред. Това създава политическа логика, която трудно може да бъде измервана единствено със западните категории.

Русия от своя страна все по-настойчиво изгражда своята идентичност върху представата за историческа държавност, културна самостоятелност и особен тип обществена солидарност. Независимо дали тази концепция ще бъде възприета или критикувана, самият факт, че тя се предлага като алтернативен цивилизационен модел, показва колко далеч сме се отдалечили от представата за един-единствен исторически път.

Тук не става дума за това кой модел е „правилен“. Историята рядко работи с подобни оценки. По-важното е, че различните цивилизации все по-малко изпитват необходимост да доказват собствената си легитимност чрез одобрението на друга цивилизация. Те започват да се възприемат като равностойни носители на различни представи за човека.

Това е фундаментална промяна. През последните триста години Западът не само притежаваше най-голямата икономическа и военна мощ. Той притежаваше и интелектуалното самочувствие, че неговото разбиране за човека представлява естественото бъдеще на цялото човечество. Именно това убеждение днес постепенно отслабва. Не защото западната философия е престанала да бъде влиятелна, а защото вече не е единственият източник на глобална легитимност.

Тук се появява и един нов фактор, който не съществуваше в предишните цивилизационни епохи – изкуственият интелект.

Досега цивилизациите спореха как трябва да бъде възпитаван човекът. През следващите десетилетия те все по-често ще спорят какъв човек трябва да бъде създаван. Генетичните технологии, алгоритмите, цифровата идентичност, невроинтерфейсите и системите за изкуствен интелект постепенно ще превърнат антропологичния въпрос в практически политически въпрос.

Следователно спорът вече няма да бъде само за законите. Той ще бъде за самата човешка природа.

И може би именно тук ще премине най-дълбоката разделителна линия на XXI век. Не между Изтока и Запада. Не между демокрацията и авторитаризма. А между различните цивилизационни представи за това какво означава да останеш човек в епоха, в която самият човек започва да придобива способността да променя собствената си природа.

След края на глобализацията идва ли краят на универсалната история?

През 90-те години на XX век на Запад се наложи едно от най-влиятелните интелектуални убеждения на съвременността – че историята постепенно е достигнала своята логична политическа цел. Не в смисъл, че събитията ще престанат, а че големият спор за устройството на обществото е приключил. Либералната демокрация, пазарната икономика и универсалните човешки права изглеждаха като окончателния хоризонт, към който рано или късно ще се придвижат всички народи.

Това беше изключително силна идея. Тя придаваше посока на историята. Създаваше усещането, че всички държави се движат по една и съща магистрала, макар и с различна скорост. Едни са по-напред, други ги догонват, но посоката е обща.

Днес именно това разбиране започва да се разпада. Все повече общества вече не приемат, че съществува единствен исторически маршрут към модерността. Те не отхвърлят непременно технологиите, индустрията, науката или икономическото развитие. Отхвърлят идеята, че всичко това задължително трябва да бъде придружено от една и съща политическа философия, една и съща ценностна система и едно и също разбиране за човека.

Тук се появява едно фундаментално разграничение, което дълго време остана незабелязано. Модернизацията и западнизацията не са едно и също. През XIX век тези два процеса почти съвпадаха. Европа беше едновременно център на индустриалната революция, на научния прогрес и на политическата модерност. През XXI век това вече не е така. Възможно е една държава да бъде технологично авангардна, икономически мощна и научно развита, без да възприема западния политически модел като собствен идеал.

Именно Китай се превърна в най-яркото доказателство за това историческо разминаване. Неговото развитие показа, че модерността може да има повече от едно лице. Същото, макар и по различен начин, демонстрират Индия, държавите от Персийския залив и редица други общества, които активно участват в световната икономика, без да приемат, че културната им идентичност трябва да се разтвори в универсален модел. Това означава, че историята отново става отворена.

През последните десетилетия бъдещето изглеждаше предвидимо. Въпросът беше не дали, а кога отделните общества ще се доближат до либералния модел. Днес подобна увереност почти липсва. Бъдещето отново се изпълва с алтернативи. Историята престава да бъде права линия и отново започва да прилича на разклоняваща се мрежа от различни цивилизационни пътища.

Това има огромни последици за международната политика. Ако всички държави вървят към една и съща цел, конфликтите могат да се разглеждат като временни препятствия. Ако обаче различните цивилизации се движат към различни исторически хоризонти, тогава конфликтите престават да бъдат временни. Те стават структурна особеност на международната система. Не защото някой неизбежно желае война, а защото различните представи за бъдещето започват да съществуват едновременно и да се конкурират за влияние.

Това обаче не означава, че светът е обречен на постоянен сблъсък. Тук именно се крие една от най-важните слабости на популярната теза за „сблъсъка на цивилизациите“. Ако приемем, че различните цивилизации неизбежно ще воюват помежду си, ние отново изпадаме в исторически детерминизъм, само че с обратен знак. Историята не дава подобни гаранции. Цивилизациите столетия наред са воювали, но са търгували, обменяли са идеи, взаимствали са технологии, философски концепции и художествени традиции. Те са били конкуренти, без непременно да бъдат постоянни врагове.

По-вероятно е XXI век да се окаже епоха не на глобално единство, но и не на тотално противопоставяне. По-скоро ще наблюдаваме сложен баланс между съперничество и взаимна зависимост. Светът ще остане свързан икономически, технологично и информационно, но вече няма да бъде обединен от една-единствена философия на историята.

Именно това е голямата промяна. През последните три столетия светът постепенно свикна с мисълта, че съществува универсална посока на историческото развитие. През следващите десетилетия може би ще трябва да свикне с нещо много по-неудобно – че човечеството няма една обща съдба, а няколко различни исторически разказа, които ще съществуват едновременно.

Тогава възниква един още по-дълбок въпрос. Ако вече няма универсална история, възможно ли е изобщо да съществува универсална цивилизация? Или навлизаме в епоха, в която различните цивилизационни модели ще трябва да се научат да живеят заедно, без никой от тях да претендира, че представлява окончателното бъдеще на човечеството?

Изкуственият интелект и краят на универсалния човек: ще започне ли ново цивилизационно разминаване?

Всяка голяма технологична революция е променяла начина, по който хората живеят. Парната машина преобрази производството. Електричеството промени ежедневието. Интернет свърза планетата в реално време.

Изкуственият интелект обаче поставя различен въпрос. За първи път в историята една технология започва да променя не само средата, в която живее човекът, а самата представа за човека.

Дълго време се смяташе, че развитието на изкуствения интелект неизбежно ще ускори глобализацията. Алгоритмите не познават национални граници. Големите езикови модели работят на десетки езици. Научните открития се разпространяват мигновено. Създаваше се впечатлението, че технологиите окончателно ще унифицират света.

Колкото повече напредва развитието на изкуствения интелект, толкова по-съмнителна изглежда тази прогноза. Причината е проста. Алгоритмите могат да бъдат глобални, но ценностите никога не са били такива.

Всеки модел на изкуствен интелект неизбежно отразява разбиранията на обществото, което го създава. Той не е само математически инструмент. В него са вложени представи за допустимото и недопустимото, за истината и заблудата, за свободата на словото, за личното пространство, за морала и за обществената сигурност.

Дълго време тази особеност оставаше почти незабелязана, защото водещите технологични компании произлизаха предимно от една цивилизационна среда. Днес картината бързо се променя. Китай изгражда собствена екосистема на изкуствения интелект. Индия инвестира в свои модели, съобразени с езиковото и културното си многообразие. В арабския свят също започват да се разработват системи, отчитащи местните обществени и религиозни особености. Европейският съюз върви по свой път, поставяйки ударение върху регулацията и защитата на правата.

Така технологията, която мнозина очакваха да унифицира света, постепенно започва да подчертава неговото разнообразие. Това вероятно е първата технологична революция, която не води автоматично до цивилизационно сближаване.

Още по-важно е друго. Изкуственият интелект принуждава всяка цивилизация да даде собствен отговор на въпроса какво изобщо представлява човекът. Ако човекът се разглежда преди всичко като автономен индивид, тогава основната цел на технологиите ще бъде максималното разширяване на личния избор. Ако обаче човекът се възприема като част от общност, тогава същите технологии могат да бъдат използвани за укрепване на обществения ред, колективната сигурност и социалната хармония. Ако човекът се разбира като духовно същество, тогава неизбежно възникват въпроси докъде е допустима намесата в неговата природа.

Една и съща технология започва да обслужва различни философии. Това означава, че следващото голямо разделение няма да бъде между държавите, които притежават изкуствен интелект, и тези, които изостават. Много по-важно ще бъде друго – различните цивилизации ще започнат да изграждат различни модели на отношения между човека и интелигентната машина.

Тук вече става дума за избор, който ще има исторически последици. Ще остане ли изкуственият интелект инструмент, подчинен на човека, или постепенно ще започне да определя неговото поведение? Ще взема ли решения вместо хората в съдебната система, образованието, здравеопазването, армията и държавното управление? Кой ще носи отговорност, когато една машина вземе решение с тежки последици? И най-важното – ще запази ли човекът правото да греши, когато алгоритмите започнат да грешат по-рядко от него?

Тези въпроси нямат универсален отговор. И вероятно никога няма да имат. Различните цивилизации ще отговорят различно, защото изхождат от различни представи за човешката природа. Именно затова изкуственият интелект не просто ускорява технологичното развитие. Той ускорява и цивилизационното раздалечаване.

В известен смисъл XXI век може да се окаже първата епоха, в която хората по цялата планета ще използват сходни технологии, но ще живеят в различни философски вселени. Това прави настоящия исторически момент толкова необичаен. Досега цивилизациите се различаваха по религия, език, историческа памет или политическа организация. През следващите десетилетия те могат да започнат да се различават и по начина, по който определят границата между човека и машината.

И тогава ще се окаже, че големият спор на XXI век не е кой ще създаде най-мощния изкуствен интелект. Големият спор ще бъде кой ще запази правото да определя какво означава да бъдеш човек в епохата на изкуствения интелект.

Вместо край на историята – начало на нов цивилизационен цикъл?

Ако последните десетилетия могат да бъдат описани с една дума, тя вероятно е „преход“. Не защото светът просто сменя политическите си лидери или икономическите си центрове. А защото постепенно изоставя една историческа логика, която доминираше почти три столетия.

От XVIII век насам световната история до голяма степен беше история на западната модерност. Просвещението, индустриалната революция, националната държава, либералната демокрация, капитализмът, научно-техническият прогрес – всичко това се превърна не просто в европейски опит, а в модел, който претендираше за универсалност. Останалите общества бяха разглеждани като различни етапи от един и същ исторически процес.

Днес за първи път от векове тази увереност отслабва. Все повече признаци показват, че не наблюдаваме временна геополитическа турбулентност, а начало на нов исторически цикъл. Такива моменти не се случват често. Те бележат прехода от една цивилизационна епоха към друга.

Подобни преходи историята вече познава. Разпадането на античния свят не означава край на човечеството. То поставя началото на средновековната цивилизация. Краят на Средновековието не унищожава Европа. Той ражда модерната държава, науката и индустриалното общество. Разпадането на европейските колониални империи не прекратява световната история. То открива епохата на националното самоопределение.

Всеки голям исторически цикъл е започвал с усещането, че старият свят се разпада. И всеки път хората трудно са разпознавали очертанията на новия. Може би именно това се случва и днес.

Ние сме свикнали да възприемаме настоящето като поредица от отделни кризи – войната в Украйна, напрежението около Тайван, кризите в Близкия изток, миграцията, технологичната конкуренция, енергийните сътресения, демографския спад, изкуствения интелект.

Но ако ги разгледаме заедно, се появява различна картина. Всички тези процеси поставят под въпрос един и същ исторически модел – модела на универсалната модерност. Именно затова светът изглежда толкова нестабилен. Не защото липсва сила, която да наложи ред. А защото различните цивилизации вече не са съгласни какво всъщност означава „ред“.

За едни редът означава върховенство на международните институции. За други – баланс между великите сили. За трети – защита на цивилизационната идентичност. За четвърти – икономическо развитие без външна намеса. Старият консенсус постепенно изчезва.

Това не означава, че светът неизбежно върви към хаос. Историята рядко се движи само между ред и безредие. По-често тя преминава през периоди, в които старите правила вече не работят, а новите още не са възникнали. Именно тогава се оформят новите институции, новите идеи и новите политически елити. Може би точно в такъв период живеем днес.

Интересното е, че този нов цикъл няма да бъде повторение на XIX или XX век. Светът вече е твърде взаимозависим, за да се върне към класическата политика на затворените империи. Но е и твърде разнообразен, за да продължи по пътя на еднополюсната глобализация.

Следователно бъдещият международен ред вероятно ще бъде едновременно глобален и плуралистичен. Общите технологии ще съществуват редом с различни политически системи. Световната икономика ще остане взаимосвързана, но няма да бъде управлявана от един-единствен център. Универсалните правила постепенно ще отстъпват място на сложни договорености между цивилизационни центрове със собствени ценностни системи.

Това е съществена промяна в самото разбиране за историята. През последните три века бъдещето се възприемаше като движение към все по-голяма унификация. Възможно е XXI век да се окаже епохата, в която развитието ще означава не еднаквост, а устойчиво съжителство на различията.

Разбира се, подобна прогноза не е безспорна. Съществуват сериозни аргументи и в обратната посока. Някои анализатори смятат, че глобалните технологии, финансовите пазари и цифровите комуникации в крайна сметка отново ще наложат универсални модели. Други предполагат, че именно изкуственият интелект ще създаде нова глобална култура, която постепенно ще отслаби цивилизационните различия.

Тези аргументи не бива да бъдат подценявани. Историята рядко се развива по права линия. Възможни са нови форми на глобализация, различни от познатите досега.

Но ако се вгледаме в тенденциите на последните две десетилетия, засега по-силно се откроява друга логика. Технологиите продължават да обединяват човечеството технически, докато политиката, културата и идентичността го правят все по-многопластово.

Може би именно това ще бъде големият парадокс на XXI век – никога досега човечеството не е било толкова свързано и никога досега не е било толкова убедено, че има право да остане различно.

И тогава последният въпрос вече няма да бъде дали настъпва нов цивилизационен цикъл. По-трудният въпрос ще бъде дали човечеството е способно да изгради световен ред, в който различните цивилизации да съжителстват, без никоя от тях да претендира, че е единственият възможен модел за бъдещето.

Именно от отговора на този въпрос вероятно ще зависи не само политическото устройство на XXI век, но и съдбата на самата идея за човечеството като общност.

Универсалният човек не изчезва. Изчезва монополът върху неговото определение.

Възможно е след години историците да определят началото на XXI век не като епохата на края на глобализацията, а като момента, в който човечеството осъзна, че никога не е било толкова единно, колкото си е въобразявало.

Това не означава, че идеята за общото човечество е била измама. Означава нещо много по-сложно. В продължение на три столетия една цивилизация притежаваше такава икономическа, военна, научна и културна мощ, че нейното разбиране за човека постепенно започна да изглежда универсално. Колкото повече растеше влиянието на Запада, толкова повече неговите ценности се възприемаха не като исторически продукт на определена цивилизация, а като естествена съдба на всички останали.

Вероятно именно тук се крие голямото недоразумение на модерната епоха. Да съществува универсално човешко достойнство не означава непременно да съществува само една цивилизационна форма, чрез която това достойнство може да бъде защитено. Да вярваме, че всички хора притежават еднаква ценност, не означава автоматично, че всички общества трябва да изглеждат еднакво, да мислят еднакво и да организират живота си по една и съща схема.

Историята никога не е познавала подобно еднообразие. Дори цивилизациите, които са оставили най-дълбок отпечатък върху развитието на човечеството, са достигали до сходни нравствени въпроси по различни пътища. Почитта към човешкия живот, стремежът към справедливост, необходимостта от ред, смисълът на свободата, отговорността към другия – всичко това присъства в различните култури, но рядко приема една и съща философска форма.

Възможно е през последните десетилетия да сме объркали универсалността на човешките въпроси с универсалността на историческите отговори. Именно затова днешното цивилизационно раздалечаване не бива непременно да се възприема като катастрофа. То може да бъде и корекция на една прекомерна историческа увереност. Светът вероятно няма да стане по-малко свързан. Но може да стане по-скромен в претенциите си, че е открил окончателната формула за устройството на човешкото общество.

Тази скромност може да се окаже най-важното политическо качество на новата епоха. Защото най-големите трагедии в историята рядко са започвали от убеждението, че хората са различни. Много по-често са започвали от убеждението, че само една представа за човека е законна, а всички останали трябва рано или късно да изчезнат.

Днес тази увереност постепенно отслабва. Това няма да направи света по-лесен. Напротив. Светът вероятно ще стане по-сложен, защото ще трябва да се научи да живее без удобната илюзия, че историята вече е избрала победителя. Вместо една единствена посока ще съществуват няколко исторически хоризонта. Вместо една универсална цивилизационна норма – множество общества, които ще търсят различни отговори на едни и същи въпроси.

Това е много по-труден свят. Но може би е и по-близък до истинската природа на човешката история.

Никой не знае дали този нов цивилизационен цикъл ще бъде по-мирен или по-конфликтен от предишния. Никой не може да предвиди дали съперничеството между големите цивилизации ще доведе до ново равновесие или до нови разделения. Историята никога не предлага подобни гаранции.

Едно обаче вече изглежда все по-вероятно. След три века, през които светът свикна да мисли бъдещето като движение към все по-голяма еднаквост, започва епоха, в която различието отново придобива историческа легитимност. Не като отклонение, което трябва да бъде преодоляно, а като трайна характеристика на човешката цивилизация.

И може би именно тук се крие най-голямата промяна на нашето време. След края на глобализацията не идва краят на човечеството. Не идва и краят на историята. Идва краят на убеждението, че човечеството има само един път, само една цивилизационна съдба и само едно окончателно определение за това какво означава да бъдеш човек.

Възможно е именно това да бъде истинското начало на XXI век.



