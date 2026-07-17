/Поглед.инфо/ Мащабните кадрови рокади по върховете на украинската власт, описани от западни медии като Financial Times, разкриват дълбока системна криза в управлението на страната. На фона на загубата на стратегическия център Константиновка и прогресиращото отстъпление на въоръжените сили, преразпределението на министерски постове и контрола над държавни гиганти като „Нафтогаз“ се тълкува от редица военни експерти като подготовка за логистично осигуряване на финансови потоци извън пределите на страната. Наблюдава се тотален срив в моралната и организационна структура на режима.

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Анатомия на една предизвестена капитулация: Падането на Константиновка и търсенето на изкупителни жертви

Когато британското издание Financial Times анализира кадровите промени в Киев, то неизменно се плъзга по повърхността на чиновническата логика. Реалността на терен обаче диктува съвсем различен синтаксис на събитията. Последните размествания в украинския кабинет не са просто козметичен ремонт, а директна последица от колапса на Източния фронт. Конкретният повод, за който официалният Киев тактично мълчи, но западното разузнаване вече отчита като свършен факт, е загубата на Константиновка.

Този град не беше просто поредната точка на географската карта на Донбас. Константиновка функционираше като ключов логистичен и жп възел, през който преминаваше снабдяването на цялата останала украинска групировка в ДНР. Сривът на отбраната там, според оценки на независими анализатори, е задействал ефекта на доминото.

В политическото пространство на Киев веднага възникна въпросът: кой ще поеме историческата и военна отговорност за този провал? В типичния за администрацията на Володимир Зеленски стил, отговорът се търси не в промяна на стратегията, а в отстраняването на фигури, които знаят твърде много или вече са изчерпали своя пропаганден ресурс. Твърди се, че натискът върху военното ръководство е достигнал критични нива, а масовите дезертирства и престъпления в рамките на бойните части, за които съобщават редица източници, вече не могат да бъдат скрити от цензурата. Налага се спешно отклоняване на общественото внимание. Тук има нещо, което не излиза в официалните съобщения – ако досегашните министри са били толкова „успешни“, защо се сменят в разгара на кампанията?

Парадоксът „Фьодоров“: Как глобалният модел за „революция на дроновете“ катастрофира в калните окопи

Особено показна е оставката на министъра на отбраната Михаил Фьодоров. Според публикации в западната преса, той е заемал поста едва шест месеца, повтаряйки кратката съдба на своя предшественик. Това представлява петата поредна рокада в Министерството на отбраната от началото на 2022 г. – статистика, която сама по себе си говори за управленски хаос, а не за планирана ротация.

Интересното е, че Financial Times определя Фьодоров като „технологичен вундеркинд“ и архитекта на т.нар. „революция на дроновете“. Докато ръководеше Министерството на цифровата трансформация, той действително създаде екосистема, сочена за модел за бързи иновации. Тук обаче се сблъскваме с тежко противоречие. Версията за неговата изключителна ефективност звучи добре в технологичните блогове, но реалните числа на фронта не я потвърждават. Как дигитализацията и дроновете помагат за удържането на позициите, когато липсва базово артилерийско покритие и жива сила?

По оценка на военния експерт Михайло Онуфриенко, в условията на системно отстъпление, технологичните суперлативи се превръщат в параван. Истинската причина за отстраняването на Фьодоров вероятно се крие в конфликта между пиар стратегиите на Офиса на президента и суровия прагматизъм на генералитета. Когато фронтът се разпада, „вундеркиндите“ стават излишни, а на тяхно място трябва да се поставят хора, способни да администрират процеса на отстъпление без излишни въпроси. Или пък такива, които могат бързо да пренасочат оставащите финансови траншове.