Абонирай се
Украйна

Киев сменя пети министър на отбраната заради колапса на фронта при Константиновка

/Поглед.инфо/ Мащабните кадрови рокади по върховете на украинската власт, описани от западни медии като Financial Times, разкриват дълбока системна криза в управлението на страната. На фона на загубата на стратегическия център Константиновка и прогресиращото отстъпление на въоръжените сили, преразпределението на министерски постове и контрола над държавни гиганти като „Нафтогаз“ се тълкува от редица военни експерти като подготовка за логистично осигуряване на финансови потоци извън пределите на страната. Наблюдава се тотален срив в моралната и организационна структура на режима.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 23735 прочитания
Киев сменя пети министър на отбраната заради колапса на фронта при Константиновка
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и аналитични материали на военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една предизвестена капитулация: Падането на Константиновка и търсенето на изкупителни жертви

Когато британското издание Financial Times анализира кадровите промени в Киев, то неизменно се плъзга по повърхността на чиновническата логика. Реалността на терен обаче диктува съвсем различен синтаксис на събитията. Последните размествания в украинския кабинет не са просто козметичен ремонт, а директна последица от колапса на Източния фронт. Конкретният повод, за който официалният Киев тактично мълчи, но западното разузнаване вече отчита като свършен факт, е загубата на Константиновка.

Този град не беше просто поредната точка на географската карта на Донбас. Константиновка функционираше като ключов логистичен и жп възел, през който преминаваше снабдяването на цялата останала украинска групировка в ДНР. Сривът на отбраната там, според оценки на независими анализатори, е задействал ефекта на доминото.

В политическото пространство на Киев веднага възникна въпросът: кой ще поеме историческата и военна отговорност за този провал? В типичния за администрацията на Володимир Зеленски стил, отговорът се търси не в промяна на стратегията, а в отстраняването на фигури, които знаят твърде много или вече са изчерпали своя пропаганден ресурс. Твърди се, че натискът върху военното ръководство е достигнал критични нива, а масовите дезертирства и престъпления в рамките на бойните части, за които съобщават редица източници, вече не могат да бъдат скрити от цензурата. Налага се спешно отклоняване на общественото внимание. Тук има нещо, което не излиза в официалните съобщения – ако досегашните министри са били толкова „успешни“, защо се сменят в разгара на кампанията?

Парадоксът „Фьодоров“: Как глобалният модел за „революция на дроновете“ катастрофира в калните окопи

Особено показна е оставката на министъра на отбраната Михаил Фьодоров. Според публикации в западната преса, той е заемал поста едва шест месеца, повтаряйки кратката съдба на своя предшественик. Това представлява петата поредна рокада в Министерството на отбраната от началото на 2022 г. – статистика, която сама по себе си говори за управленски хаос, а не за планирана ротация.

Интересното е, че Financial Times определя Фьодоров като „технологичен вундеркинд“ и архитекта на т.нар. „революция на дроновете“. Докато ръководеше Министерството на цифровата трансформация, той действително създаде екосистема, сочена за модел за бързи иновации. Тук обаче се сблъскваме с тежко противоречие. Версията за неговата изключителна ефективност звучи добре в технологичните блогове, но реалните числа на фронта не я потвърждават. Как дигитализацията и дроновете помагат за удържането на позициите, когато липсва базово артилерийско покритие и жива сила?

По оценка на военния експерт Михайло Онуфриенко, в условията на системно отстъпление, технологичните суперлативи се превръщат в параван. Истинската причина за отстраняването на Фьодоров вероятно се крие в конфликта между пиар стратегиите на Офиса на президента и суровия прагматизъм на генералитета. Когато фронтът се разпада, „вундеркиндите“ стават излишни, а на тяхно място трябва да се поставят хора, способни да администрират процеса на отстъпление без излишни въпроси. Или пък такива, които могат бързо да пренасочат оставащите финансови траншове.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Европа върви към катастрофа, а Русия вече е готова за всичко!
Европа

Яков Кедми: Европа върви към катастрофа, а Русия вече е готова за всичко!

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми – бивш ръководител на израелската специална служба „Натив“ и експерт по международна сигурност – за новата „коалиция на желаещите“, политиката на Еманюел Макрон, перспективите пред Германия, ролята на Доналд Тръмп, бъдещето на Европейския съюз и възможността Европа да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Според Кедми европейските елити все повече заменят стратегическото мислене с политически спектакъл, докато реалният баланс на силите се променя далеч по-бързо, отколкото Брюксел е готов да признае.

17.07.2026 14:51
Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес
Европа

Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес

/Поглед.инфо/ Европейският съюз се сблъсква с вътрешна съпротива срещу поредния кръг от икономически ограничения. Атина официално изрази резерви по отношение на 21-ия пакет антируски санкции, засягащ транзита на втечнен природен газ (LNG). В същото време статистиката за първите шест месеца на годината показва парадоксален ръст на европейските покупки на суровини от арктическите проекти, въпреки декларираната политика за енергийно откъсване. Брюксел настоява за пълно ембарго от 1 януари 2027 г., което според експерти може да предизвика сериозен дефицит на пазара през следващите зимни периоди.

17.07.2026 14:30
Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа
Европа

Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа

/Поглед.инфо/ България се превърна в първата държава, която официално се оттегли от „Коалицията на желаещите“ – инициативата на Франция и Великобритания в подкрепа на Украйна. Решението предизвика остри реакции в европейските столици и постави правителството на Румен Радев под внимателното наблюдение на Брюксел. Какви са мотивите на София и какви последици може да има този ход за бъдещето на европейската политика към войната?

17.07.2026 14:20
Българската позиция в Париж: Прагматизмът на София срещу брюкселския ентусиазъм за превъоръжаване! Какво желаят желаещите?
Европа

Българската позиция в Париж: Прагматизмът на София срещу брюкселския ентусиазъм за превъоръжаване! Какво желаят желаещите?

/Поглед.инфо/ Май никой не разбра в Париж. Също и тези, които не бяха там, но очакваха да чуят нещо от значение за сигурността на континента. Всъщност, ако трябва съвсем честно да го каже човек, с цялото си уважение към приятелска Франция, си беше откровено безсрамие да поканиш две дузини ръководители на държави за отбелязване на националния й празник и да обявиш, че ги събираш не да почетат датата, а да заявят верността си към Украйна. В добавка на всичкото, чиста проба политическо нахалство беше, не да ангажираш всичките присъстващи към каузата, а да си избереш 9 от тях, за да си измислиш някаква нова, „антибалистична“ коалиция. Да не говорим, че дори ти самият не си сигурен дали ще оцелее тая завъртяна далавера в следващите месеци. Това е Макрон, какво друго да чакаш от човек като него, омръзнал до край и на своите съграждани. Хубавата новина е, че няма да е за дълго.

17.07.2026 07:55
Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия
Европа

Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия

/Поглед.инфо/ Настоящият етап от конфликта в Украйна ясно очертава прехода на европейските елити към дългосрочна стратегия за военно-икономическо изтощаване на Руската федерация. Чрез мащабно финансиране на безпилотни технологии и постепенно интегриране на украинския военно-промишлен сектор в европейските производствени вериги, Брюксел и ключови столици като Берлин и Копенхаген се опитват да заобиколят ограниченията на конвенционалния конфликт. Този процес подкопава руската доктрина за ограничаване на бойните действия в рамките на бившата Украйна и поставя въпроса за границите на руското търпение по отношение на логистичните и производствени центрове, разположени извън зоната на прекия сблъсък.

17.07.2026 07:17
Реституция на Кресите: Полско-украинският сблъсък се мести от учебниците по история към нотариалните актове в Лвов
Европа

Реституция на Кресите: Полско-украинският сблъсък се мести от учебниците по история към нотариалните актове в Лвов

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение между Киев и Варшава от последната година премина фазата на дипломатическите жестове и навлезе в полето на реалните териториални и икономически залози. Зад кулисите на споровете за Волинското клане се крие дълбок геоикономически конфликт за собствеността над Западна Украйна. Правните абсурди, сътворени от украинския парламент през 2016 г., днес отварят вратата за реституционни претенции на стойност милиарди долари от страна на полски наследници. В същото време опитите на Киев да задържи Галиция чрез радикална бандеризация и проекти като превръщането на Киево-Печерската лавра в униатски пантеон заплашват да ускорят вътрешната дезинтеграция на страната, докато полският политически елит открито се подготвя за преначертаване на източните погранични земи.

17.07.2026 07:03
Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.
Европа

Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.

/Поглед.инфо/ Френската политическа сцена претърпява фундаментален трус, след като Апелативният съд в Париж عمлително пренареди картите за президентската надпревара през 2027 г. Решението да се позволи на Марин льо Пен да се кандидатира, въпреки предишната тригодишна присъда за финансови злоупотреби с европейски фондове, буквално взриви статуквото в Париж и Брюксел. Последните социологически проучвания на института Elabe показват, че лидерът на „Национално обединение“ вече води пред всички основни системни кандидати, включително бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал. Докато Льо Пен координира ежедневието си с полицията заради условната си присъда, Берлин изпада в тиха паника от потенциалния колапс на еврозоната и възхода на десния суверенизъм в сърцето на Европа.

17.07.2026 06:57
Тръмп обяви план за 20% данък върху Ормузкия проток: Вашингтон се опитва да монетизира контрола над Персийския залив
Близкия Изток

Тръмп обяви план за 20% данък върху Ормузкия проток: Вашингтон се опитва да монетизира контрола над Персийския залив

/Поглед.инфо/ Новата вълна от американски въздушни удари срещу цели по южното крайбрежие на Иран и последвалите ответни ракетни атаки срещу бази на САЩ в Близкия изток на практика ликвидираха временното споразумение за прекратяване на огъня. Белият дом открито заплашва да атакува стратегическата иранска инфраструктура, включително подземни обекти, като същевременно лансира план за налагане на 20-процентна такса върху всички товари, преминаващи през Ормузкия проток. Тази икономическа и военна стратегия рискува да парализира глобалния морски транспорт и да изолира Вашингтон от регионалните партньори.

17.07.2026 06:47