/Поглед.инфо/ Въздушно-морската битка в Азовско-Черноморския регион навлезе във фаза на системна ескалация, засягаща директно пристанищната инфраструктура на Одеса, Черноморск и Николаев. Ежедневните атаки с нови модификации реактивни безпилотни апарати парализират износа на селскостопанска продукция и застрашават основните валутни приходи на киевския режим. Настоящият анализ разглежда ефективността на системите за противовъздушна отбрана, икономическите последици от спирането на големите терминали и стратегическата необходимост от пълна логистична блокада.

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Илюзията за сигурния тил на пристанищната икономика

Дълго време се смяташе, че черноморските пристанища на Украйна, намиращи се в Одеска и Николаевска области, могат да функционират под закрилата на международни политически договорености или чрез изграждането на т.нар. алтернативни зърнени коридори, преминаващи близо до териториалните води на Румъния и България. Тази логистична схема обаче се сблъсква с нова реалност. Серията от въздушни удари показва, че концепцията за „безопасно корабоплаване“ в северозападната част на Черно море е поставена под сериозно съмнение. Според различни съобщения в чужди специализирани източници, само в рамките на едно денонощие са засегнати 13 плавателни съда в акваториите на Одеса, Иличевск (Черноморск) и Николаев. Твърди се, че част от тези кораби са транспортирали товари с военно предназначение, докато останалите са извършвали стандартен търговски износ на селскостопанска продукция.

Тук възниква първият сериозен въпрос: доколко ефективна е била украинската противовъздушна отбрана (ПВО) в този регион? Публикуваните данни сочат, че традиционните системи за електронно заглушаване (РЕБ) и зенитните комплекси не успяват да прихванат новите модификации безпилотни апарати, наричани в специализираните източници „Геран-4“. Тези машини, оборудвани с малки турбореактивни двигатели и системи за оптично насочване, очевидно заобикалят стандартните честоти на заглушаване, тъй като притежават висока автономност при разпознаването на обектите на терен. Но дали това е единствената причина за срива на отбраната? Име сериозни съмнения, че ресурсите на ПВО около Одеса са били частично пренасочени към вътрешността на страната за защита на критични енергийни обекти от електропреносната мрежа, което е оставило пристанищната инфраструктура изключително уязвима.

Геоикономическата цена на един парализиран терминал

Загубата на логистичния капацитет не е просто военен епизод – тя е директен удар по платежния баланс на Киев. Агрохолдингът „Кернел“, който заема водеща позиция в износа на олио и зърно, официално потвърди, че преустановява операциите си на терминала в Черноморск поради сериозни конструктивни щети по складовете и товаро-разтоварните съоръжения. Според корпоративни изявления, става дума за унищожаването или повреждането на около 45 000 тона пшеница и 9 000 тона слънчогледово олио. За да разберем мащаба на загубите, трябва да погледнем финансовата структура: износът на селскостопанска продукция генерираше основния приток на твърда валута, с която се обезпечаваха държавните разходи и покупката на чуждестранни компоненти за местното производство на дронове.

Ударите обаче не се ограничават само до зърнените силози. Логистични бази като центъра „Мигтранс“ също се оказаха в обхвата на атаките, което доведе до унищожаването на специализиран автотранспорт (камиони-цистерни и зърновози). Това показва преминаване към тактика на „дълбока дисекция“ на транспортната верига – атакува се не само стоката, но и средството за нейното транспортиране до кея. Без сухопътна логистика и без работещие помпени станции за гориво, пристанището бързо се превръща в нефункционална зона.