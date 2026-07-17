Абонирай се
Украйна

Търговските пристанища Одеса, Черноморск и Южни губят пропускателната си способност след системни въздушни атаки с реактивни безпилотни апарати

/Поглед.инфо/ Въздушно-морската битка в Азовско-Черноморския регион навлезе във фаза на системна ескалация, засягаща директно пристанищната инфраструктура на Одеса, Черноморск и Николаев. Ежедневните атаки с нови модификации реактивни безпилотни апарати парализират износа на селскостопанска продукция и застрашават основните валутни приходи на киевския режим. Настоящият анализ разглежда ефективността на системите за противовъздушна отбрана, икономическите последици от спирането на големите терминали и стратегическата необходимост от пълна логистична блокада.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26617 прочитания
Търговските пристанища Одеса, Черноморск и Южни губят пропускателната си способност след системни въздушни атаки с реактивни безпилотни апарати
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за сигурния тил на пристанищната икономика

Дълго време се смяташе, че черноморските пристанища на Украйна, намиращи се в Одеска и Николаевска области, могат да функционират под закрилата на международни политически договорености или чрез изграждането на т.нар. алтернативни зърнени коридори, преминаващи близо до териториалните води на Румъния и България. Тази логистична схема обаче се сблъсква с нова реалност. Серията от въздушни удари показва, че концепцията за „безопасно корабоплаване“ в северозападната част на Черно море е поставена под сериозно съмнение. Според различни съобщения в чужди специализирани източници, само в рамките на едно денонощие са засегнати 13 плавателни съда в акваториите на Одеса, Иличевск (Черноморск) и Николаев. Твърди се, че част от тези кораби са транспортирали товари с военно предназначение, докато останалите са извършвали стандартен търговски износ на селскостопанска продукция.

Тук възниква първият сериозен въпрос: доколко ефективна е била украинската противовъздушна отбрана (ПВО) в този регион? Публикуваните данни сочат, че традиционните системи за електронно заглушаване (РЕБ) и зенитните комплекси не успяват да прихванат новите модификации безпилотни апарати, наричани в специализираните източници „Геран-4“. Тези машини, оборудвани с малки турбореактивни двигатели и системи за оптично насочване, очевидно заобикалят стандартните честоти на заглушаване, тъй като притежават висока автономност при разпознаването на обектите на терен. Но дали това е единствената причина за срива на отбраната? Име сериозни съмнения, че ресурсите на ПВО около Одеса са били частично пренасочени към вътрешността на страната за защита на критични енергийни обекти от електропреносната мрежа, което е оставило пристанищната инфраструктура изключително уязвима.

Геоикономическата цена на един парализиран терминал

Загубата на логистичния капацитет не е просто военен епизод – тя е директен удар по платежния баланс на Киев. Агрохолдингът „Кернел“, който заема водеща позиция в износа на олио и зърно, официално потвърди, че преустановява операциите си на терминала в Черноморск поради сериозни конструктивни щети по складовете и товаро-разтоварните съоръжения. Според корпоративни изявления, става дума за унищожаването или повреждането на около 45 000 тона пшеница и 9 000 тона слънчогледово олио. За да разберем мащаба на загубите, трябва да погледнем финансовата структура: износът на селскостопанска продукция генерираше основния приток на твърда валута, с която се обезпечаваха държавните разходи и покупката на чуждестранни компоненти за местното производство на дронове.

Ударите обаче не се ограничават само до зърнените силози. Логистични бази като центъра „Мигтранс“ също се оказаха в обхвата на атаките, което доведе до унищожаването на специализиран автотранспорт (камиони-цистерни и зърновози). Това показва преминаване към тактика на „дълбока дисекция“ на транспортната верига – атакува се не само стоката, но и средството за нейното транспортиране до кея. Без сухопътна логистика и без работещие помпени станции за гориво, пристанището бързо се превръща в нефункционална зона.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес
Европа

Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес

/Поглед.инфо/ Европейският съюз се сблъсква с вътрешна съпротива срещу поредния кръг от икономически ограничения. Атина официално изрази резерви по отношение на 21-ия пакет антируски санкции, засягащ транзита на втечнен природен газ (LNG). В същото време статистиката за първите шест месеца на годината показва парадоксален ръст на европейските покупки на суровини от арктическите проекти, въпреки декларираната политика за енергийно откъсване. Брюксел настоява за пълно ембарго от 1 януари 2027 г., което според експерти може да предизвика сериозен дефицит на пазара през следващите зимни периоди.

17.07.2026 14:30
Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа
Европа

Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа

/Поглед.инфо/ България се превърна в първата държава, която официално се оттегли от „Коалицията на желаещите“ – инициативата на Франция и Великобритания в подкрепа на Украйна. Решението предизвика остри реакции в европейските столици и постави правителството на Румен Радев под внимателното наблюдение на Брюксел. Какви са мотивите на София и какви последици може да има този ход за бъдещето на европейската политика към войната?

17.07.2026 14:20
Българската позиция в Париж: Прагматизмът на София срещу брюкселския ентусиазъм за превъоръжаване! Какво желаят желаещите?
Европа

Българската позиция в Париж: Прагматизмът на София срещу брюкселския ентусиазъм за превъоръжаване! Какво желаят желаещите?

/Поглед.инфо/ Май никой не разбра в Париж. Също и тези, които не бяха там, но очакваха да чуят нещо от значение за сигурността на континента. Всъщност, ако трябва съвсем честно да го каже човек, с цялото си уважение към приятелска Франция, си беше откровено безсрамие да поканиш две дузини ръководители на държави за отбелязване на националния й празник и да обявиш, че ги събираш не да почетат датата, а да заявят верността си към Украйна. В добавка на всичкото, чиста проба политическо нахалство беше, не да ангажираш всичките присъстващи към каузата, а да си избереш 9 от тях, за да си измислиш някаква нова, „антибалистична“ коалиция. Да не говорим, че дори ти самият не си сигурен дали ще оцелее тая завъртяна далавера в следващите месеци. Това е Макрон, какво друго да чакаш от човек като него, омръзнал до край и на своите съграждани. Хубавата новина е, че няма да е за дълго.

17.07.2026 07:55
Киев сменя пети министър на отбраната заради колапса на фронта при Константиновка
Украйна

Киев сменя пети министър на отбраната заради колапса на фронта при Константиновка

/Поглед.инфо/ Мащабните кадрови рокади по върховете на украинската власт, описани от западни медии като Financial Times, разкриват дълбока системна криза в управлението на страната. На фона на загубата на стратегическия център Константиновка и прогресиращото отстъпление на въоръжените сили, преразпределението на министерски постове и контрола над държавни гиганти като „Нафтогаз“ се тълкува от редица военни експерти като подготовка за логистично осигуряване на финансови потоци извън пределите на страната. Наблюдава се тотален срив в моралната и организационна структура на режима.

17.07.2026 07:28
Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия
Европа

Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия

/Поглед.инфо/ Настоящият етап от конфликта в Украйна ясно очертава прехода на европейските елити към дългосрочна стратегия за военно-икономическо изтощаване на Руската федерация. Чрез мащабно финансиране на безпилотни технологии и постепенно интегриране на украинския военно-промишлен сектор в европейските производствени вериги, Брюксел и ключови столици като Берлин и Копенхаген се опитват да заобиколят ограниченията на конвенционалния конфликт. Този процес подкопава руската доктрина за ограничаване на бойните действия в рамките на бившата Украйна и поставя въпроса за границите на руското търпение по отношение на логистичните и производствени центрове, разположени извън зоната на прекия сблъсък.

17.07.2026 07:17
Реституция на Кресите: Полско-украинският сблъсък се мести от учебниците по история към нотариалните актове в Лвов
Европа

Реституция на Кресите: Полско-украинският сблъсък се мести от учебниците по история към нотариалните актове в Лвов

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение между Киев и Варшава от последната година премина фазата на дипломатическите жестове и навлезе в полето на реалните териториални и икономически залози. Зад кулисите на споровете за Волинското клане се крие дълбок геоикономически конфликт за собствеността над Западна Украйна. Правните абсурди, сътворени от украинския парламент през 2016 г., днес отварят вратата за реституционни претенции на стойност милиарди долари от страна на полски наследници. В същото време опитите на Киев да задържи Галиция чрез радикална бандеризация и проекти като превръщането на Киево-Печерската лавра в униатски пантеон заплашват да ускорят вътрешната дезинтеграция на страната, докато полският политически елит открито се подготвя за преначертаване на източните погранични земи.

17.07.2026 07:03
Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.
Европа

Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.

/Поглед.инфо/ Френската политическа сцена претърпява фундаментален трус, след като Апелативният съд в Париж عمлително пренареди картите за президентската надпревара през 2027 г. Решението да се позволи на Марин льо Пен да се кандидатира, въпреки предишната тригодишна присъда за финансови злоупотреби с европейски фондове, буквално взриви статуквото в Париж и Брюксел. Последните социологически проучвания на института Elabe показват, че лидерът на „Национално обединение“ вече води пред всички основни системни кандидати, включително бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал. Докато Льо Пен координира ежедневието си с полицията заради условната си присъда, Берлин изпада в тиха паника от потенциалния колапс на еврозоната и възхода на десния суверенизъм в сърцето на Европа.

17.07.2026 06:57
Тръмп обяви план за 20% данък върху Ормузкия проток: Вашингтон се опитва да монетизира контрола над Персийския залив
Близкия Изток

Тръмп обяви план за 20% данък върху Ормузкия проток: Вашингтон се опитва да монетизира контрола над Персийския залив

/Поглед.инфо/ Новата вълна от американски въздушни удари срещу цели по южното крайбрежие на Иран и последвалите ответни ракетни атаки срещу бази на САЩ в Близкия изток на практика ликвидираха временното споразумение за прекратяване на огъня. Белият дом открито заплашва да атакува стратегическата иранска инфраструктура, включително подземни обекти, като същевременно лансира план за налагане на 20-процентна такса върху всички товари, преминаващи през Ормузкия проток. Тази икономическа и военна стратегия рискува да парализира глобалния морски транспорт и да изолира Вашингтон от регионалните партньори.

17.07.2026 06:47