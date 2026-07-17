Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.

/Поглед.инфо/ Френската политическа сцена претърпява фундаментален трус, след като Апелативният съд в Париж عمлително пренареди картите за президентската надпревара през 2027 г. Решението да се позволи на Марин льо Пен да се кандидатира, въпреки предишната тригодишна присъда за финансови злоупотреби с европейски фондове, буквално взриви статуквото в Париж и Брюксел. Последните социологически проучвания на института Elabe показват, че лидерът на „Национално обединение“ вече води пред всички основни системни кандидати, включително бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал. Докато Льо Пен координира ежедневието си с полицията заради условната си присъда, Берлин изпада в тиха паника от потенциалния колапс на еврозоната и възхода на десния суверенизъм в сърцето на Европа.

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Съдебният парадокс като трамплин за Елисейския дворец

На френския политически хоризонт се разиграва драма, която изглежда извадена от наръчник по абсурдизъм. Марин льо Пен, която през март 2025 г. бе осъдена на три години лишаване от свобода (две от които условно, а една с носене на електронна гривна) и глоба от 100 000 евро по обвинение за източване на средства от Европейския парламент, се превърна в безспорен фаворит за президентските избори през 2027 г. Апелативният съд в Париж взе решение, което عمлително отмени петгодишната забрана за заемане на публични длъжности. Това на практика рестартира кариерата на 57-годишната представителка на френския суверенизъм. Зад този съдебен акт обаче прозира нещо много по-дълбоко от просто юридическо тълкуване – усещането за промяна на политическия вятър във Петата република, където електоратът изглежда уморен от десетилетието на т.нар. „макронизъм“.

Проучването на общественото мнение, проведено от авторитетния изследователски институт Elabe за телевизия BFMTV и неделния вестник La Tribune Dimanche, регистрира тектонична промяна в нагласите. Льо Пен вече води убедително сред категории гласоподаватели, които доскоро бяха смятани за непревземаема крепост на системните партии – пенсионерите и жителите на големите френски градски агломерации. При работещото население тя е напълно изравнена с бившия министър-председател Едуар Филип, който дълго време бе сочен за естествен наследник на центристкото пространство. Ръководителят на Elabe Бернар Сананес изрично подчертава, че традиционните слабости на Льо Пен вече не съществуват в очите на избирателите.

Тук обаче възниква въпросът дали тези цифри не са плод на временна емоция и протестен вот срещу икономическата стагнация на Франция. Дефицитът на френския държавен бюджет надхвърли критичните нива, а социалното напрежение след пенсионната реформа от последните години така и не беше напълно туширано. Системните либерали в Париж изглеждаха убедени, че присъдата от 2025 г. ще сложи край на династията Льо Пен, но вместо това те я превърнаха в мъченик на „дълбоката държава“ и съдебната система.

Операция „Детоксикация“ и бягството от сянката на бащата

За да се разбере настоящият възход на Марин льо Пен, е необходимо да се върнем към дългата и болезнена трансформация на нейната партия. Основаният от баща ѝ Жан-Мари льо Пен „Национален фронт“ беше класическа маргинална сила, разчитаща на антисемитизъм, расистки провокации и носталгия по Алжирска Франция. Жан-Мари, когото медиите и политическият елит основателно наричаха „Дяволът на републиката“, постигна своя пик през 2002 г., когато изненадващо стигна до балотаж срещу Жак Ширак. Този успех обаче се оказа неговата политическа смърт – на втория кръг френското общество се мобилизира в безпрецедентен „републикански фронт“ и Ширак спечели с над 82% от гласовете.

Марин льо Пен разбра, че с тази радикална реторика властта е недостижима. През 2015 г., след като пое лидерството, тя извърши истински политически отцеубийство – изключи собствения си баща от партията заради поредните му омаловажаващи изказвания за Холокоста. Тя започна мащабен процес на „детоксикация“ (dédiabolisation) на движението, преименува го на „Национално обединение“ (Rassemblement National) и изхвърли най-радикалните елементи.

Разбира се, миналото не може да бъде заличено толкова лесно. Опонентите ѝ често припомнят нейни изказвания от 2010 г., когато сравни мюсюлманските молитви по улиците с нацистката окупация. Тогава съдът в Лион я оправда с мотивите, че думите ѝ не визират цялата религиозна общност, но петното остана. Днес Льо Пен е много по-внимателна – тя създаде идеологически хибрид, съчетаващ твърд контрол върху миграцията, икономически протекционизъм, социални обещания за бедните и суверенизъм. Този коктейл се оказа изключително привлекателен за френската провинция – т.нар. „периферна Франция“, която се чувства изоставена от глобализацията и парижкия елит.