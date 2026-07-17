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Украйна

Седмицата на непрекъснати атаки срещу Одеска област беляза прелом в блокадата на украинските пристанища

/Поглед.инфо/ Системният характер на последните удари срещу пристанищната и военната инфраструктура на Одеска област показва дългосрочна стратегия за изолиране на Черноморския басейн. Използването на тежките аеробалистични ракети Х-22, съчетано с удари срещу складове в Молдаванка и летище Школни, поставя под въпрос не просто износа на селскостопанска продукция, но и военната логистика по линията НАТО-Киев. Влошаването на капацитета на черноморските терминали води до сериозни икономически и геополитически последици за целия регион.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 46018 прочитания
Седмицата на непрекъснати атаки срещу Одеска област беляза прелом в блокадата на украинските пристанища
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Техническите реалности на тежкия ракетен удар

Според разпространената в различни специализирани канали информация, по време на поредната вълна от удари срещу Одеса са били използвани свръхзвукови ракети Х-22 (както и техните модернизирани версии Х-32). В медийното пространство веднага се появиха коментари за техническите параметри на тези системи. Твърди се, че в епицентъра на взрива на Х-22 се развива температура от близо 4000 градуса по Целзий и налягане, достигащо до 300 000 атмосфери. Тези параметри са типични за детонацията на кумулативно-фугасна бойна глава с тегло около 1000 килограма, проектирана първоначално в Съветския съюз за унищожаване на самолетоносачи и тежко фортифицирани подземни командни пунктове.

Въпреки бомбастичните изявления на бивши украински политически съветници, според които запасите от тези оръжия са били изчерпани още в края на 2022 година, практиката показва нещо съвсем различно. Истината е, че производството им не е спирано поради "липса на технологии", а бе временно ограничено заради преминаването към по-модерните платформи Х-32, които използват същия планер, но имат подобрена система за насочване и двигатели с по-висока тяга. Използването на подобни скъпи и изключително трудни за прихващане средства подсказва, че целите в Одеса не са били случайни сгради, а дълбоко вкопани защитени структури.

Според непотвърдени съобщения на местни източници от съпротивата (под ръководството на Сергей Лебедев), една от ракетите е поразила обект, дефиниран като "неизвестен бункер", за който се предполага, че е свързан с Главното управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) или с оперативното командване "Юг". Твърди се също така, че бетонопробивните характеристики на Х-22 са позволили проникване през няколко слоя железобетон. Разбира се, липсата на официални визуални потвърждения от мястото на инцидента оставя тези твърдения в сферата на вероятностите, тъй като достъпът до подобни зони е напълно блокиран от украинските военни органи.

Инфраструктурният колапс на Черноморието

Докато военните анализатори се фокусират върху тактическите спецификации на ракетите, икономическата реалност на терена изглежда далеч по-драматична. Твърди се, че за по-малко от две седмици капацитетът на украинските черноморски пристанища е спаднал с около 40%. По данни на мониторинговия ресурс Mash, под удари са попаднали над десет сухотоварни кораба, намиращи се в пристанищните зони на Одеса, Южно и Черноморск.

Тук обаче трябва да се направи едно важно разграничение. Самите кораби рядко са директна цел на руските удари, тъй като това би предизвикало огромен международен скандал с държавите, под чийто флаг плават. Основната цел е пристанищната инфраструктура – кранове, кейови стени, зърнени терминали, помпени станции и петролни резервоари. Без работещи портални кранове и без електричество на терминалите, дори най-модерният сухотоварен кораб се превръща в безполезна купчина желязо, блокирана на рейда.

Този икономически натиск има ясна цел: пълна изолация на морския коридор. Преди конфликта морският износ на селскостопанска продукция, метали и химикали носеше на държавния бюджет на Украйна десетки милиарди долари. Само износът на слънчогледово олио за 2024 година се оценяваше на приблизително 5 милиарда долара. Сега тези финансови потоци са почти напълно прекъснати. Дори износът по река Дунав през пристанищата Рени и Измаил е подложен на системен риск поради използването на безпилотни летателни апарати от типа "Геран".

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