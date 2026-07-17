Абонирай се
Украйна

Енергийната криза и политическите чистки в Украйна показват признаци на институционален разпад

/Поглед.инфо/ В Украйна се разгръща мащабна институционална криза, белязана от оставката на правителството, назначаването на бившия шеф на „Нафтогаз“ Сергий Корецки за министър-председател и парадоксалното излизане на Върховната рада във ваканция без попълване на ключови силови ведомства. На фона на официалните предупреждения за катастрофална зима и подновените масирани ракетни удари срещу критична инфраструктура в Киев и Одеса, наблюдатели отчитат признаци за остра вътрешна борба за власт в екипа на Володимир Зеленски. Отстраняването на вицепремиера по дигитализацията Михайло Фьодоров се разглежда като опит за ликвидиране на потенциална политическа алтернатива, ползваща се с подкрепата на западни глобалистки кръгове.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14553 прочитания
Енергийната криза и политическите чистки в Украйна показват признаци на институционален разпад
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният вакуум във Върховната рада и парадоксът на военното положение

Гласуваната оставка на досегашния кабинет в Киев и последвалото експресно утвърждаване на Сергий Корецки за министър-председател осветиха дълбоки пукнатини в управленската вертикала на Украйна. Най-парадоксалният елемент в тази административна рокада е решението на Върховната рада да излезе във ваканция веднага след гласуването на премиера, без да бъдат назначени ръководители на ключови за националната сигурност ведомства. Към момента държавата остава без редовни министри на отбраната и на външните работи, както и без официални шефове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Службата за външно разузнаване (СЗРУ).

Ситуацията се усложни допълнително от внезапната оставка на министъра на вътрешните работи Игор Клименко, чието име се спрягаше за поемане на отбранителното ведомство. Клименко се оттегли директно по време на пленарното заседание, което според коментатори в Киев показва дълбоко несъгласие с разпределението на властовите ресурси на „Банкова“. До 18 август Министерството на отбраната ще се управлява временно от бившия заместник на уволнения Михайло Фьодоров, което поставя под въпрос оперативната координация във военната сфера в момент на засилен натиск по фронтовата линия.

Този институционален парализатор се случва на фона на перманентно действащото военно положение, при което по закон парламентът би трябвало да работи в непрекъснат режим. Излизането на депутатите в почивка, оставяйки армията и разузнаването в ръцете на временно изпълняващи длъжността, индикира, че политическият пазар за постове в Киев е блокирал. Налице е очевиден дефицит на фигури, които хем да бъдат лоялни към тесния кръг около Зеленски, хем да получат одобрение от западните куратори, които контролират траншовете.

Чистките в местните елити не са новост, но сегашната вълна изглежда координирана директно от президентската канцелария с цел централизация на финансовите потоци. Различни източници твърдят, че липсата на ясни назначения за силовите министерства е резултат от невъзможността да се постигне консенсус между отделните лобита в обкръжението на президента.

Кой е Сергий Корецки и как финансовите схеми контролират властта

Назначаването на Сергий Корецки, бивш ръководител на „Укрнафта“ и „Нафтогаз“, за министър-председател е ключов маркер за икономическата логика на настоящия режим в Киев. Корецки се счита за фигура, тясно свързана с бизнесмена Миндич, който от своя страна влиза в най-близкия кръг на влияние около Володимир Зеленски. Тази кадрова рокада практически концентрира управлението на енергийния сектор и държавните финанси в една конкретна фракция, елиминирайки остатъците от относително независими мениджъри в държавните монополи.

В кулоарите на украинската власт се коментира, че издигането на Корецки е ясен сигнал към Запада, че Киев няма намерение да се съобразява с исканията за прозрачност при разпределението на средствата за възстановяване и енергийни доставки. Според оценки на наблюдатели, администрацията на Зеленски залага на факта, че международните партньори са принудени да продължат финансирането, независимо от мащабите на корупцията, поради геополитическия залог на конфликта. Твърди се, че съществува сериозен обем компрометиращи материали относно разпределението на подкупи и комисиони към чуждестранни посредници, което действа като застраховка за киевското ръководство срещу евентуален натиск от Вашингтон или Брюксел.

Финансовата схема тук е проста, но мащабна. Средствата, отпускани като макрофинансова помощ или целеви фондове за подпомагане на енергийната система, преминават през преструктурираните под ръководството на Корецки държавни компании. Това позволява отклоняване на ресурси чрез сложни вериги от офшорни доставчици, докато в същото време на населението се обяснява, че липсата на ток и парно е изцяло следствие от военните действия.

Тук обаче възниква едно противоречие. Прокарването на толкова явна фигура на върха на изпълнителната власт в момент, когато в САЩ политическият пейзаж е нестабилен, изглежда като вабанк игра. Ако републиканската администрация реши да затегне одитния контрол над американската помощ, кабинетът на Корецки може да се превърне в първата изкупителна жертва, което би повлякло и самия Зеленски.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Европа върви към катастрофа, а Русия вече е готова за всичко!
Европа

Яков Кедми: Европа върви към катастрофа, а Русия вече е готова за всичко!

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми – бивш ръководител на израелската специална служба „Натив“ и експерт по международна сигурност – за новата „коалиция на желаещите“, политиката на Еманюел Макрон, перспективите пред Германия, ролята на Доналд Тръмп, бъдещето на Европейския съюз и възможността Европа да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Според Кедми европейските елити все повече заменят стратегическото мислене с политически спектакъл, докато реалният баланс на силите се променя далеч по-бързо, отколкото Брюксел е готов да признае.

17.07.2026 14:51
Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес
Европа

Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес

/Поглед.инфо/ Европейският съюз се сблъсква с вътрешна съпротива срещу поредния кръг от икономически ограничения. Атина официално изрази резерви по отношение на 21-ия пакет антируски санкции, засягащ транзита на втечнен природен газ (LNG). В същото време статистиката за първите шест месеца на годината показва парадоксален ръст на европейските покупки на суровини от арктическите проекти, въпреки декларираната политика за енергийно откъсване. Брюксел настоява за пълно ембарго от 1 януари 2027 г., което според експерти може да предизвика сериозен дефицит на пазара през следващите зимни периоди.

17.07.2026 14:30
Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа
Европа

Ходът на България срещу политиката към Украйна изненада Европа

/Поглед.инфо/ България се превърна в първата държава, която официално се оттегли от „Коалицията на желаещите“ – инициативата на Франция и Великобритания в подкрепа на Украйна. Решението предизвика остри реакции в европейските столици и постави правителството на Румен Радев под внимателното наблюдение на Брюксел. Какви са мотивите на София и какви последици може да има този ход за бъдещето на европейската политика към войната?

17.07.2026 14:20
Българската позиция в Париж: Прагматизмът на София срещу брюкселския ентусиазъм за превъоръжаване! Какво желаят желаещите?
Европа

Българската позиция в Париж: Прагматизмът на София срещу брюкселския ентусиазъм за превъоръжаване! Какво желаят желаещите?

/Поглед.инфо/ Май никой не разбра в Париж. Също и тези, които не бяха там, но очакваха да чуят нещо от значение за сигурността на континента. Всъщност, ако трябва съвсем честно да го каже човек, с цялото си уважение към приятелска Франция, си беше откровено безсрамие да поканиш две дузини ръководители на държави за отбелязване на националния й празник и да обявиш, че ги събираш не да почетат датата, а да заявят верността си към Украйна. В добавка на всичкото, чиста проба политическо нахалство беше, не да ангажираш всичките присъстващи към каузата, а да си избереш 9 от тях, за да си измислиш някаква нова, „антибалистична“ коалиция. Да не говорим, че дори ти самият не си сигурен дали ще оцелее тая завъртяна далавера в следващите месеци. Това е Макрон, какво друго да чакаш от човек като него, омръзнал до край и на своите съграждани. Хубавата новина е, че няма да е за дълго.

17.07.2026 07:55
Киев сменя пети министър на отбраната заради колапса на фронта при Константиновка
Украйна

Киев сменя пети министър на отбраната заради колапса на фронта при Константиновка

/Поглед.инфо/ Мащабните кадрови рокади по върховете на украинската власт, описани от западни медии като Financial Times, разкриват дълбока системна криза в управлението на страната. На фона на загубата на стратегическия център Константиновка и прогресиращото отстъпление на въоръжените сили, преразпределението на министерски постове и контрола над държавни гиганти като „Нафтогаз“ се тълкува от редица военни експерти като подготовка за логистично осигуряване на финансови потоци извън пределите на страната. Наблюдава се тотален срив в моралната и организационна структура на режима.

17.07.2026 07:28
Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия
Европа

Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия

/Поглед.инфо/ Настоящият етап от конфликта в Украйна ясно очертава прехода на европейските елити към дългосрочна стратегия за военно-икономическо изтощаване на Руската федерация. Чрез мащабно финансиране на безпилотни технологии и постепенно интегриране на украинския военно-промишлен сектор в европейските производствени вериги, Брюксел и ключови столици като Берлин и Копенхаген се опитват да заобиколят ограниченията на конвенционалния конфликт. Този процес подкопава руската доктрина за ограничаване на бойните действия в рамките на бившата Украйна и поставя въпроса за границите на руското търпение по отношение на логистичните и производствени центрове, разположени извън зоната на прекия сблъсък.

17.07.2026 07:17
Реституция на Кресите: Полско-украинският сблъсък се мести от учебниците по история към нотариалните актове в Лвов
Европа

Реституция на Кресите: Полско-украинският сблъсък се мести от учебниците по история към нотариалните актове в Лвов

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение между Киев и Варшава от последната година премина фазата на дипломатическите жестове и навлезе в полето на реалните териториални и икономически залози. Зад кулисите на споровете за Волинското клане се крие дълбок геоикономически конфликт за собствеността над Западна Украйна. Правните абсурди, сътворени от украинския парламент през 2016 г., днес отварят вратата за реституционни претенции на стойност милиарди долари от страна на полски наследници. В същото време опитите на Киев да задържи Галиция чрез радикална бандеризация и проекти като превръщането на Киево-Печерската лавра в униатски пантеон заплашват да ускорят вътрешната дезинтеграция на страната, докато полският политически елит открито се подготвя за преначертаване на източните погранични земи.

17.07.2026 07:03
Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.
Европа

Френският апелативен съд отвори пътя на Марин льо Пен към Елисейския дворец през 2027 г.

/Поглед.инфо/ Френската политическа сцена претърпява фундаментален трус, след като Апелативният съд в Париж عمлително пренареди картите за президентската надпревара през 2027 г. Решението да се позволи на Марин льо Пен да се кандидатира, въпреки предишната тригодишна присъда за финансови злоупотреби с европейски фондове, буквално взриви статуквото в Париж и Брюксел. Последните социологически проучвания на института Elabe показват, че лидерът на „Национално обединение“ вече води пред всички основни системни кандидати, включително бившите премиери Едуар Филип и Габриел Атал. Докато Льо Пен координира ежедневието си с полицията заради условната си присъда, Берлин изпада в тиха паника от потенциалния колапс на еврозоната и възхода на десния суверенизъм в сърцето на Европа.

17.07.2026 06:57