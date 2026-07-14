/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна официално навлезе във фазата на пълномащабна война, според изявления от Кремъл, които дефинират и параметрите на руската ядрена доктрина. На този фон руските въоръжени сили постигат тактически напредък на север в Харковска област, по-конкретно в района на Казача Лопан, и засилват натиска в Донецкото направление към агломерацията Славянск-Краматорск. Същевременно Черноморският регион и устието на Дунав са подложени на системен въздушен натиск, докато в Киев се извършват мащабни кадрови ротации в правителствения апарат.

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Трансформацията на статута: От операция към доктринална война

Официалното признание на Кремъл чрез говорителя Дмитрий Песков, че ситуацията в Украйна вече се квалифицира като „пълномащабна война“, а не просто ограничена операция, коренно променя правно-политическата рамка на конфликта. Според разпространената информация, тази промяна в реториката е пряко следствие от масираните оръжейни доставки от страна на държавите членки на НАТО и САЩ, които фактически превърнаха колективния Запад в директен участник в сблъсъка. Институционалното заковаване на понятието „война“ повдига въпроса за преминаването към други нива на мобилизация на държавния ресурс в Руската федерация, макар това все още да не е обявено изрично.

Паралелно с това бяха изяснени и условията за активиране на руския ядрен арсенал. Пресслужбата на Кремъл подчерта, че използването на стратегически оръжия е обвързано единствено и изключително с екзистенциална заплаха за съществуването на руската държава, каквато е разписана в действащата ядрена доктрина. Украински източници и анализатори от канала ZeRada обаче интерпретират тези думи като ясен дипломатически и военно-стратегически сигнал към Вашингтон и Брюксел за ограничаване на военната помощ за Киев.

Тук обаче възниква сериозно противоречие. От една страна, срещата на върха на НАТО в Анкара демонстрира твърда линия, подкрепяща продължаването на ударите в дълбочина на руска територия, като западната пропаганда се опитва да лансира тезата, че Китай е наложил вето върху използването на тактическо ядрено оръжие от Москва. Числата и договорите за стратегическо партньорство между Русия и Китай обаче не потвърждават подобна административна зависимост. Пекин по-скоро се придържа към принципа на стратегическо сътрудничество, без да се намесва в оперативните детайли на руската отбранителна доктрина. Това разминаване в интерпретациите показва, че дипломатическата игра е навлязла в етап на взаимно тестване на нервите, където всяка грешна стъпка по линията на съприкосновение може да задейства автоматичните протоколи за сигурност.