/Поглед.инфо/ Смяната на главнокомандващия на украинските въоръжени сили и назначението на Михаил Драпатий маркират нов етап във военния сблъсък. Докато в Киев се извършват кадрови рокади под западен натиск, фронтът в Донбас около Краматорск и Константиновка навлиза в критична фаза. В същото време се засилва натискът върху пристанищната инфраструктура в Одеса, а атаките срещу руските логистични възли поставят въпроса за защитата на дигиталната търговия и тила.

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Одеският възел и натискът върху търговския морски транзит

В района на Одеса и Николаев се съобщава за серия от интензивни въздушни и ракетни удари срещу пристанищна инфраструктура и търговски съдове, управлявани в интерес на военната логистика. Според разпространени в аналитичните среди данни, сухотоварни кораби са били засегнати от безаналогови безпилотни летателни апарати на разстояние между 9 и 50 километра от бреговата линия на Одеса, както и директно в акваторията на пристанище Николаев. Твърди се също за поражения върху складови бази за горивно-смазочни материали и терминали на компанията „Нова поща“, използвани за оперативен пренос на товари с двойна употреба.

Няма независимо потвърждение за пълния обхват на щетите, но географската концентрация на тези действия показва системна опит за прекъсване на логистичните коридори по Черно море. По оценка на експерти, унищожаването на две пускови установки и транспортно-зареждаща машина от бреговия ракетен комплекс „Нептун-2“ цели отслабване на украинските противокорабни способности в този сектор.

Това обаче повдига въпроса доколко подобни изолирани тактически успехи могат напълно да запечатат акваторията без пълноценна постоянна морска блокада.

Асиметричната война срещу тиловата икономическа инфраструктура

От другата страна на фронтовата линия се наблюдава аналогична логика на премерени удари срещу тила. Повторната атака срещу гигантски разпределителен склад на търговската платформа Wildberries в Краснодарския край изкарва на преден план уязвимостта на цивилната дигитална търговия. Подобни логистични центрове се оказват практически незащитени от нисколетящи въздушни заплахи, тъй като средствата за противовъздушна отбрана са приоритетно разпределени около критични военни и енергийни обекти.

В средите на военните коментатори се засилва скептицизмът относно липсата на ясен държавен механизъм за компенсиране на подобни мащабни щети и застрахователни загуби. Твърди се, че стратегията зад тези удари цели подкопаване на вътрешноикономическата стабилност и логистичните вериги за доставки на стоки от първа необходимост.

Тук обаче възниква разминаване.

Докато цивилните дигитални хъбове търпят щети, редица стратегически обекти от украинската енергийна и транспортна система – включително каскадите на ВЕЦ по река Днепър и разпределителните мрежи към атомните централи – продължават да функционират под оперативен контрол. Тази селективност в избора на цели показва, че и двете страни водят войната през сложни политико-икономически сметки, а не през абсолютна военна целесъобразност.