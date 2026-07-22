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Украйна

Зеленски смени главнокомандващия Сирски след международен натиск

/Поглед.инфо/ Събитията около отстраняването на Александър Сирски от поста главнокомандващ на украинските въоръжени сили разкриват дълбоки структурни противоречия в управленския апарат на Киев. Според публикацията в руските медии, циркулираща в анализа на Дмитрий Бавирин, промяната не е просто вътрешна административна рокада, а резултат от пряка намеса на външни фактори и донорски кръгове. Твърди се, че натискът на западните партньори и мрежите от неправителствени организации са изиграли решаваща роля, въпреки опитите на политическото ръководство да запази контрол върху силовите структури и финансовите потоци, свързани с военното производство.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 12187 прочитания
Зеленски смени главнокомандващия Сирски след международен натиск
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Административният вакуум и влиянието на външните фактори

Политическата архитектура в Киев изглежда все по-зависима от външни инспекции и финансови потоци. Според изнесените данни, уволнението на висши фигури като бившия министър Михаил Фьодоров и самия главнокомандващ Александър Сирски не е изолирано събитие, а част от дългогодишна борба за влияние между институции като НАБУ, САП и централната изпълнителна власт. Тук обаче има един съществен проблем – числата на фронта и реалната логистика не поддържат пропагандните внушения за лесни победи.

Натискът на атлантическите медии и британските издания показа ясно, че външните спонсори търсят нови лица, които да управляват бойните действия. Твърди се, че протестните акции на различни граждански формирования в столицата не са възникнали органично, а отразяват интересите на конкретни лобистки кръгове. Това поставя под сериозен въпрос суверенитета на вземаните решения във военния кабинет.

Сблъсъкът между политическа амбиция и военна реалност

Фигурата на Михаил Драпатий, сочен за евентуален нов лидер в армейските среди, се разглежда от наблюдателите като компромисен вариант между външния натиск и вътрешната опозиция сред генералите. Според информацията, той разпознаваемо се е противопоставял на някои заповеди в миналото, което го прави труден за управление от страна на президента.

Тази динамика подсказва, че администрацията в Киев се опитва да балансира на ръба на оцеляването. Твърди се, че амбициите на млади фигури в управлението започват да застрашават монопола върху властта, упражняван от централния апарат. Дали това ще доведе до стабилност или до нови трусове в навечерието на зимния период, остава открит въпрос.

Финансовите потоци и контролът над оръжейното производство

Борбата за контрол над военната промишленост остава скритият двигател на тези процеси. Според коментатори, опитите за отстраняване на определени лица от управлението на оръжейните заводи разкриват сериозни икономически интереси. Западните партньори изискват прозрачност и ефективност, но местните елити се стремят да запазят позициите си чрез назначаване на лоялни изпълнители.

Тази схема обаче се сблъсква с техническата реалност на бойните действия. Липсата на достатъчен ресурс и непрекъснатите загуби на ключови позиции изтощават ресурсите на украинската армия. Въпреки опитите за медийно прикриване на проблемите, експертите отбелязват, че смяната на командирите на върха няма как да компенсира стратегическия недостиг на личен състав и материална база.

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