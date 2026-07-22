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Свят

Гърция наложи вето върху 21-ия пакет санкции на ЕС заради морския танкерен флот

/Поглед.инфо/ Одобрението на очаквания 21-ви пакет от ограничителни мерки на Европейския съюз срещу Руската федерация остава блокирано в Брюксел поради твърдата позиция на Атина. Според дипломатически източници и публикации в западни медии, гръцките представители са поставили вето върху предложението за забрана на морския превоз на руски втечнен природен газ (СПГ) към трети страни. В основата на конфликта стоят финансовите интереси на водещи корабособственици и оцеляването на специализиран флот от танкери от ледови клас.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 11172 прочитания
Гърция наложи вето върху 21-ия пакет санкции на ЕС заради морския танкерен флот
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Корабокрушението на 21-ия пакет в Брюксел

Сметките на европейската бюрокрация за бързо и безпроблемно приемане на следващия санкционен транш срещу Москва се сблъскаха с практическата математика на средиземноморския корабоплавателен бизнес. В сряда, по време на заседание на Комитета на постоянните представители (COREPER II) в Брюксел, гръцката делегация е категорично блокирала приемането на 21-ия пакет. Поводът — предвидената пълна забрана за европейски оператори да транспортират руски втечнен природен газ до държави извън Европейския съюз.

Според публикации на Politico и Financial Times, дипломатическият представител на Атина е изтъкнал пред колегите си, че подобна мярка не просто ще нанесе щети, а практически ще унищожи структурата на водещи гръцки морски превозвачи. Твърди се, че официалните лица от Еврокомисията са останали изненадани от твърдостта на гръцката позиция, тъй като в Брюксел се разчиташе на по-лесна консултанска процедура след промените на ротационното председателство.

Пазарът обаче има собствена логика, която рядко съвпада с брюкселските политически декларации.

Според данни от корабоплавателни регистри, над 20% от световния флот за превоз на втечнен газ и над 30% от суровия петрол по вода продължават да се контролират от базирани в Атина и Пирея корабособственици.

Гръцкият аргумент е сухо прагматичен: ако европейските кораби бъдат принудени да изоставят този транзит, товарът няма да спре да се движи. Той просто ще бъде прехвърлен на азиатски, близкоизточни или регистрирани в офшорни зони флотилии. По този начин европейското корабоплаване губи милиардни приходи, без това да влияе реално върху физическия добив на суровини в Русия.

Анализът на Прокопиу и танкерите от ледови клас Arc7

Зад сухата дипломатическа формула „защита на националния транспортен сектор“ стоят съвсем конкретни суми, имена и кораби. Централна фигура в настоящия конфликт, според западни източници, е гръцкият магнат Йоргос Прокопиу и неговата корабоплавателна компания Dynagas.

Компанията Dynagas разполага с флот от 27 специализирани газовоза. Една трета от тези съдове са уникални танкери от ледови клас Arc7. Те са конструирани по специална поръчка с подсилени стоманени корпуси и мощни азиподални двигателни системи, способни да разцепват лед с дебелина над 2 метра без помощта на ледоразбивач. Цената на един такъв кораб надхвърля 300 милиона долара.

Основните данни за логистичната свързаност на този флот очертават следните параметри:

  • Инфраструктурна обвързаност: Танкерите са проектирани специфично за обслужване на терминала „Ямал СПГ“ на полууостров Ямал в руската Арктика.
  • Превозени обекти: По изчисления на Kpler, публикувани от Financial Times, от началото на 2025 г. досега кораби на Dynagas са изпълнили над 144 курса, превозвайки над 10 милиона тона втечнен газ от арктическото пристанище Сабета.
  • Оперативна нееластичност: Поради високите си производствени разходи, специфичното газ-галванично оборудване и голямото собствено тегло, танкерите Arc7 са икономически неефективни за използване в топли тропически води или за стандартни маршрути между Близкия изток и Азия.

Ако на Dynagas се забрани да превозва руски газ за трети страни (например за Китай или Индия), тези скъпоструващи кораби не могат просто да бъдат пренасочени да превозват газ от Катар или САЩ. Те стават неизползваеми за европейски оператор. Единственият изход за корабособственика би бил продажбата им на безценка на юридически лица извън юрисдикцията на ЕС и Запада.

Това изглежда напълно логичен стопански аргумент от страна на Атина. Но тук възниква един голям въпрос, който Брюксел постоянно заобикаля: защо в продължение на повече от две години същите тези кораби свободно обслужваха евро-азиатския транзит, а изведнъж през 2026 година се превърнаха в "недопустим геополитически риск"?

Хронология на регулаторния натиск и трите варианта на масата

За да се разбере как се стигна до настоящата патова ситуация, трябва да се върне лентата назад. Европейските ограничения срещу руския енергиен сектор се развиваха на етапи, но винаги съдържаха скрити вратички, гарантиращи енергийната сигурност на самия ЕС.

Настоящите преговори в Брюксел са принудени да търсят компромисен изход от затворената улица, в която сами се вкараха. Според европейски дипломатически източници, в момента пред посланиците на 27-те държави членки стоят три основни сценария за излизане от кризата:

  1. Въвеждане на 24-месечен преходен период: Дава се възможност на компании като Dynagas да изпълнят действащите си дългосрочни договорености с проекти като „Ямал СПГ“ или да преструктурират собствеността си.
  2. Пълно премахване на точката за газа: Изваждане на клаузата за забрана на транзита на СПГ за трети страни от 21-ия пакет и запазване на досегашния режим.
  3. Пълно оттегляне или замразяване на целия 21-ви пакет: Сценарий, при който целият санкционен пакет се отлага за неопределено време поради липса на консенсус, което би било сериозен политически удар за европейската дипломация.

Финансовата реалност зад затворените врати

Има нещо в тази история, което счетоводните книги показват, а официалните прессъобщения спестяват. Морският бизнес в Елада не работи за идеологии, той работи за марж.

Освен бизнес с втечнен газ през Dynagas, конгломератът на Йоргос Прокопиу включва и танкерното подразделение Dynacom. По данни на Financial Times, базирани на проследяване на корабни курсове и финансови отчети, само за последните три години това танкерно подразделение е генерирало най-малко 915 милиона долара приходи от транспортиране на руски суров петрол.

Това е повече, отколкото която и да е друга корабоплавателна група в света е спечелила от този конкретен пазарен сегмент за същия период.

Когато говорим за подобни финансови потоци, става ясно защо гръцкото правителство в Атина е склонно да влезе в директен сблъсък с Брюксел. Морският транспорт формира близо 7% от брутния вътрешен продукт на Гърция. За Атина това не е въпрос на солидарност или абстрактна геополитика, а пряка заплаха за платежния баланс на страната.

В Брюксел обаче недоволството расте. Дипломати от балтийските държави и Полша открито обвиняват Атина в двойни стандарти. Според техни изказвания пред западната преса, всички държави в съюза са понесли сериозни загуби — от затварянето на газопроводи до загубата на пазари за селскостопанска продукция — и отказа на Гърция да поеме своята част от икономическата тежест застрашава целостта на европейската политика.

Но тук цифрите отново не потвърждават официалния еврооптимизъм.

Ако Брюксел принуди гръцките газовози Arc7 да спрат работа, руският оператор „Новатек“ (основен акционер в „Ямал СПГ“) няма просто да затвори клапаните на Полярния кръг. Танкерите просто ще променят флага си, застрахователя си и оператора си — вероятно през компании, регистрирани в Обединените арабски емирства или Китай. Резултатът? Загуба на контрол от страна на европейските регулатори, загуба на данъчни приходи за Атина и нулев ефект върху оперативните приходи на руския газ.

Геополитическата сметка без кръчмар

Случаят с гръцкото вето за 21-ия пакет разкрива нещо много по-дълбоко от просто търговски спор за няколко десетки танкера. Той показва структурния лимит на санкционния механизъм на Европейския съюз.

Когато санкциите засягаха главно държавни банки или отделни руски физически лица, постигането на консенсус беше сравнително лесно. Когато обаче ограниченията захапаха фундаментални европейски индустрии — като германската тежка промишленост, австрийския банков сектор или гръцкия търговски флот — принципите бързо отстъпиха място на националния закрила механизъм.

Атина вече направи подобен ход при обсъждането на тавана върху цените на петрола и при опитите за пълна забрана на корабоплавателните услуги за руски товари. Всеки път сценарият е един и същ: Брюксел предлага максималистичен вариант, Атина налага блокиращо вето, след което следват задкулисни преговори и пакетът бива разводнен до степен, в която бизнесите продължават да функционират през новите правни пролуки.

Дали в сряда посланиците на ЕС ще намерят формулировка, която да спаси лицето на дипломатическата служба в Брюксел, без да унищожи балансите на Dynagas? Напълно възможно е. Ще бъде гласуван "компромис" с дълги преходни периоди, специални изключения за вече сключени договорености или сложни технически формулировки относно дефиницията за "краен потребител".

Играта на котка и мишка между европейските регулации и корабоплавателния капитал продължава. Но едно е сигурно: докато има търсене на енергоносители на глобалния пазар и докато моретата остават свободни за корабоплаване, финансовите потоци ще намират своя път — без значение колко пакета санкции ще бъдат разписани в Брюксел.

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