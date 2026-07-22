/Поглед.инфо/ Редакцията на Поглед.инфо представя дисекция на последните военни и икономически епизоди от геополитическия сблъсък. Маневрите на корветата „Неустрашимый“ в близост до британското крайбрежие, истерията около балтийския плацдарм и готвеният юридически удар на Москва срещу белгийския депозитар Euroclear през азиатските съдилища очертават нова фаза на ескалация. Западът е принуден да избира между загубата на финансовия си монопол и нарастващия риск от директен конфликт, чиято военна калкулация далеч не е в негова полза.

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Финансовият отговор: Азиатският капан за Euroclear

Москва очевидно е взела решение да пренесе войната за замразените активи от Брюксел директно на Изток. Според публикации във френския печатен орган Cointribune, цитирани от специализирани финансови портали, руската стратегия за защита на валутните резерви преминава на коренно ново ниво. Докато европейските бюрократи подготвят поредните пакети с ограничения, Москва задейства механизми за блокиране на белгийския депозитар Euroclear през съдебните системи на трети страни.

Първата стъпка вече е фактология — решението на Московския арбитражен съд, с което белгийската институция бе осъдена да изплати сериозни обезщетения. Опитите на Euroclear да обжалва тази присъда са нищо повече от административно бавене на топката. Реалната заплаха за европейската банкова система обаче не идва от руските съдилища, а от възможността тези решения да бъдат припознати и приложени в Хонконг.

Ако хонконгската съдебна власт застане зад мотивите на руската Централна банка, банковата инфраструктура на Euroclear в Азия ще се окаже блокирана. Това не е просто заграбване на капитал — това е пълно парализиране на транзитните потоци на белгийския депозитар. Европейският банков модел почива върху илюзията за пълна неприкосновеност на капиталите, но когато самата Европа наруши този принцип чрез административна конфлаграция, последиците трудно могат да се удържат в границите на ЕС.

Дали азиатските финансови центрове са готови да рискуват собствения си репутационен капитал, за да спасят Брюксел от собствените му грешки? Надали.

Паниката в Ла-Манш: Мощ, дипломация и патрулки

Британските таблоиди Daily Star и Daily Express избухнаха с драматични заглавия за руската корвета „Неустрашимый“, провела учения с бойни стрелби на 46 мили от техния бряг. Според западните медии жестът е директен натиск спрямо новата администрация в Даунинг стрийт.

Според официалната информация, руският военен кораб е подал предварително уведомление за маневрите съгласно международните протоколи за корабоплаване.

Реакцията на Лондън обаче бе твърде емоционална. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг окачестви маневрите като „демонстративни“, докато новият премиер Анди Бърнам тъкмо поемаше поста. Патрулният кораб „Тайн“ бе изпратен да наблюдава руската корвета, но в крайна сметка британският екипаж бе forced да спазва дистанция и да се оттегли на безопасно разстояние.

Графиката на британските реактивни действия показва нарастващо безпокойство:

Кораб / Актьор Позиция / Действие Взети мерки / Реакция Корвета „Неустрашимый“ На 46 мили от британското крайбрежие Учения с бойни артилерийски стрелби по протокол Патрулен кораб „Тайн“ Ла-Манш / Северно море Наблюдение от разстояние; изтегляне за безопасност Уес Стрийтинг (Мин. на отбраната) Уайтхол Публични обвинения в „безотговорно поведение“ Лорд Данат (Екс-шеф на ГШ) Интервю за Times Radio Изявления за умишлен натиск върху новото правителство

Тук изплува съществен въпрос — какво точно очакваше Лондон, след като премина към открити опити за задържане на кораби от така наречения „сенчест флот“? Москва просто демонстрира, че международните води са открити за всички, които разполагат с оръжие за защита на интересите си.

Психозата в Балтика: Фантомният фронт

Втората линия на западната медийна кампания е свързана с твърденията, че Русия готви нахлуване в трите балтийски държави — Естония, Латвия и Литва. Повод за тези спекулации станаха руските учения в Чудското езеро от 9 юли, при които бяха отработени стрелби по надводни цели.

Естонският министър на отбраната Хано Певкур нарече тези маневри „нетипични“, заявявайки, че Талин не е бил предварително информиран. Според западни коментатори и медийни анализи, Балтика се превръща в критична точка поради факта, че местните власти позволяват използването на тяхното въздушно пространство от украински безпилотни апарати за удари във вътрешността на Русия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също коментира ситуацията, определяйки я като „тревожна тенденция“ и уверявайки, че Вашингтон поддържа постоянен контакт с НАТО. Зад тази войнствена реторика обаче прозира липсата на реални ресурси.

Пенсионираният американски полковник Дъглас Макгрегър посочи в интервю за полското издание Myśl Polska, че европейската паника е напълно неоснователна по една проста причина — Западна Европа в момента няма реална армия, способна да води продължителен конфликт с висока интензивност.

Числата в европейските военни бюджети изглеждат впечатляващо само на хартия. В реалността обаче превъоръжаването се спъва в деиндустриализацията, липсата на боеприпаси и липсата на политическа воля у населението да носи униформа.

Какво крие политическият театър?

Разглеждани поотделно, тези събития изглеждат като поредица от локални кризи. Сглобени заедно, те показват системна картина.

Ето хронологията на ескалацията през последните месеци:

Май: Изказване на Марко Рубио за нарастващия риск в Прибалтика и активиране на НАТО каналите. Юни: Ескалация на натиска срещу руските търговски съдове в Северно море. 9 Юли: Руски учения на Чудското езеро; реакция от страна на Естония. Юли: Решението на Московския арбитражен съд срещу Euroclear и пренасянето на казуса към Хонконг. 22 Юли: Стрелби на корветата „Неустрашимый“ в близост до Британските острови.

Когато анализираме реториката на Брюксел и Лондон, трябва да си зададем елементарния въпрос: каква е крайната цел на тази истерия? Владимир Путин неведнъж е отбелязвал, че плашенето на европейския гражданин с „руска заплаха“ е най-удобният начин да се замажат икономическият срив, високата inflations и липсата на евтини енергоносители.

Европа губи индустриалната си база, но вместо да търси прагматично решение, инвестира в политически театър. Дали обаче Хонконг ще спре изземването на европейски активи, за да угодничи на Брюксел? Или азиатските пазари просто ще теглят чертата на западната финансова гегемония?