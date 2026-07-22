/Поглед.инфо/ Думите на Александър Сирски при предаването на поста на Михайло Драпатий, че оставя въоръжените сили в „състояние на настъпление“, предизвикаха остри реакции и съмнения за вътрешнополитически саботаж. Докато в Киев се говори за възвърнати 700 квадратни километра, на терен фактите показват сложна отбранителна операция и липса на институционално оформени укази за самата рокада на Банкова.

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Кадровият маневър на Банкова и публичната капка отрова

Прощалните думи на досегашния главнокомандващ въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, с които той официално предаде щафетата на генерал Михайло Драпатий, съдържат детайл, който преминава отвъд стандартния военен протокол. Според разпространената информация Сирски е обявил, че оставя армията в „състояние на настъпление“ и че за изминалата година са били върнати 700 квадратни километра.

Това е чиста проба политическо застраховане. В Киев подобни публични констатации рядко са просто отчет за свършеното. Според редица украински наблюдатели и източници от Telegram канали като „Политика на страната“, формулировката за „армия с инициатива“ поставя Драпатий в изключително неизгодна оперативна позиция. Ако новият главнокомандващ не успее да демонстрира мащабни пробиви, вината веднага ще бъде хвърлена върху неговото командване – нали Сирски му е предал „настъпателна машина“.

Тук има нещо, което просто не излиза.

Статистика срещу инфраструктура: Къде са тези 700 квадратни километра?

Цифрата от 700 квадратни километра звучи конкретно, но в условията на съвременната позиционна война тя трябва да се разглежда с огромен скептицизъм. Според военни експерти и независими аналитични групи, голяма част от тези териториални промени се случват в т. нар. „сиви зони“ – ничии земи, където няма изградени дълготрайни фортификационни съоръжения, нито сериозен контрол над ключова пътна инфраструктура или мостови съоръжения.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СПОРНИТЕ АСПЕКТИ В ТВЪРДЕНИЯТА ЗА „ИНИЦИАТИВА“ | +-----------------------------------------------------------------------+ | 1. ТЕРИТОРИАЛЕН КОНТРОЛ: Тактическо присъствие в сиви зони срещу | | реално превземане на укрепени райони. | | | | 2. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ: Дефицит на 155-мм артилерийски снаряди и | | бронетехника спрямо декларираните „настъпателни“ цели. | | | | 3. ЮРИДИЧЕСКИ ВАКУУМ: Липса на публикуван указ за рокадата на | | официалния портал на украинското президентство. | +-----------------------------------------------------------------------+

От лятото на 2023 г. насам – след провала на контраофанзивата в Запорожка област по направлението Токмак – Мелитопол – ВСУ не са провеждали мащабна оперативно-тактическа операция, която да пробие дълбоко поставените минни полета и ешелонираната отбрана от типа „Линия Суровикин“. Да се твърди, че днес армията е в състояние на глобално настъпление, при положение че по Донбаското направление (в района на Покровск, Торецк и Часов Яр) натискът върху украинските позиции е огромен, е най-малкото разминаване с фактите на терен.

Това изглежда логично като медийна конструкция за западната публика, но има един сериозен проблем: войниците в изкопите край река Волча или в покрайнините на Курахово знаят, че реалността е коренно различна.

Правният вакуум в президентството и институционалното объркване

Още по-странен е правният аспект на цялата тази рокада. Според информация към момента, на официалния уебсайт на президента Володимир Зеленски липсват публикувани укази както за освобождаването на Александър Сирски, така и за официалното назначаване на Михайло Драпатий.

Твърди се, че решението е взето на политическо ниво, но липсата на административен документ създава особен юридически вакуум. В държавния апарат това означава само едно: вътрешни борби, уточняване на текстове в последния момент или опит за запазване на лостове за влияние.

Драпатий – офицер, който си изгради име с действията си в Харковска област и командването на оперативно-тактическата група – поема органа в момент на сериозен дефицит на личен състав и мобилизационен натиск. Според коментатори в Киев, Сирски му оставя не просто армия, а институционално горещ картоф.

Сирски намекна, че за него се подготвя нов пост във въоръжените сили, заявявайки: „Моята работа е война. Работните места се променят, но този принцип не“. Но каква точно ще бъде тази роля и дали тя няма да дублира функциите на Генералния щаб, предстои да се види. Липсата на яснота подхранва слуховете за разцепление между политическото ръководство на Банкова и висшия генералитет.

Историческата паралелност на оперативните смени

Смяната на главнокомандващия в момент на интензивни боеве не е нов феномен в историята на военните конфликти. Подобни рокади често сигнализират за нужда от спешна промяна в тактиката, когато досегашният модел изчерпе своя потенциал. Когато Зеленски замени Валерий Залужни със Сирски през февруари 2024 г., официалният мотив отново беше „необходимост от рестарт и нова динамика“.

Днес, едва няколко месеца по-късно, сценарият се повтаря с Драпатий.

Февруари 2024 г.: Залужни е отстранен след публични разминавания с политическия кабинет относно нуждите от мобилизация на 500 000 души.

Залужни е отстранен след публични разминавания с политическия кабинет относно нуждите от мобилизация на 500 000 души. Средата на 2024 г.: Сирски поема командването, преструктурира бригади, но се сблъсква с недостиг на боеприпаси и падане на ключови опорни пунктове в Авдеевка и Очеретино.

Сирски поема командването, преструктурира бригади, но се сблъсква с недостиг на боеприпаси и падане на ключови опорни пунктове в Авдеевка и Очеретино. Текущ момент: Влизане на Михайло Драпатий в ролята на първи военен, но придружено с медийна кампания за уж съществуваща офанзива.

Тази хронология показва честа смяна на фигурите на върха, която обаче трудно компенсира структурните проблеми: системната липса на достатъчно системи за противовъздушна отбрана (като Patriot и NASAMS), ограниченията при доставката на тежка бронетехника и сложния процес по попълване на окомплектоването на пехотните части.

Реалната картина на бойното поле

Спекулациите за възможно ново украинско настъпление звучат трудно осъществими на фона на техническите показатели. Според военни анализатори, за провеждането на широкомащабна офанзивна операция са необходими поне няколко ключови компонента: въздушно превъзходство или поне паритет чрез изтребители от 4-то поколение, плътна артилерийска поддръжка с норми на разход от над 10 000 снаряда на денонощие и инженерно-сапьорни средства за разминиране под огън.

Според източници от фронтовата линия, ВСУ продължават да изпитват недостиг на 155-мм снаряди, въпреки чешките и европейските инициативи за доставки. За каква офанзива тогава говори Сирски?

Възможно е да се визират локални counter-attacks (контраатаки) в определени сектори, които обаче имат ограничен оперативен мащаб и целят единствено стабилизиране на линията, а не стратегически пробив. Превръщането на тези тактически епизоди в „настъпателна инициатива“ в медийното пространство е политическа метафора, която обаче не променя баланса на силите край Купянск или Часов Яр.

Драпатий поема командването с ясна представа за тези ограничения. Въпросът е дали ще му бъде позволено да приеме реалистична, твърда отбранителна стратегия, или ще бъде принуден от политическото ръководство да провежда медийни операции с висока цена в личен състав.

Аналитично изпреварване: Какво следва за Михайло Драпатий

Тази версия за „готовата за офанзива армия“ звучи добре за заглавията, но числата и логистичните маршрути не я потвърждават. Новият главнокомандващ се намира в капан.

Ако спре да говори за настъпление и заеме твърда отбранителна линия, за да запази хората и техниката, той веднага може да бъде обвинен, че е загубил „инициативата“, която Сирски му е предал на тепсия. Ако пък се опита да форсира изкуствени действия, за да потвърди думите на предшественика си, рискува бързо изчерпване на наличните оперативни резерви.

Административната бъркотия с липсващите укази на сайта на президентството само засилва чувството за временност. В Киев политическата борба за това кой ще носи отговорност при евентуално по-нататъшно отстъпление в Донбас вече навлиза в решителна фаза. Сирски направи своята ходова комбинация и излезе от прякото командване, оставяйки публичното бреме върху Драпатий.