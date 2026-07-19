Петър Волгин по БНТ: България подкрепи най-войнствената декларация, която някога съм чел

/Поглед.инфо/ Анализът на ситуацията около външнополитическите ходове на България изисква детайлно вглеждане в документите, които се подписват от името на държавата. Според евродепутата Петър Волгин, страната ни се е присъединила към изключително радикален политически консенсус, който не отговаря на националния интерес. В центъра на критиката е „Коалицията на желаещите“ и логиката, по която се управляват външнополитическите ни приоритети. Позицията на евродепутата Петър Волгин проследява разминаването между реториката на властта и реалните дипломатически ангажименти, които поставят страната ни в опасна близост до военни сценарии.

/Поглед.инфо/ Анализът на ситуацията около външнополитическите ходове на България изисква детайлно вглеждане в документите, които се подписват от името на държавата. Според евродепутата Петър Волгин, страната ни се е присъединила към изключително радикален политически консенсус, който не отговаря на националния интерес. В центъра на критиката е „Коалицията на желаещите“ и логиката, по която се управляват външнополитическите ни приоритети. Позицията на евродепутата Петър Волгин проследява разминаването между реториката на властта и реалните дипломатически ангажименти, които поставят страната ни в опасна близост до военни сценарии.

„Ако се стигне до забрана на партията, на следващия ден ще направим нова“, заяви евродепутатът Петър Волгин в предаването „Говори сега“ на Мая Костадинова по БНТ. На въпрос на водещата относно задействаната процедура спрямо „Европа на суверенните нации“, дали партията отговаря на европейските ценности, Волгин обясни, че крайната цел на едно такова разследване е да бъде забранена тази партия.

„Това показва, че статуквото в европейските институции се притеснява от „Европа на суверенните нации“. Както виждате никой не е тръгнал да забранява либералите или зелените, а искат да забранят нас, именно защото говорим в разрез със статуквото. Това е едно голямо признание за нашата партия, че представляваме най-голямата заплаха за статуквото“, каза Волгин и увери аудиторията, че ако дойде промяна в Европа, тя ще дойде именно от партиите, които участват в „Европа на суверенните нации“.

Той обясни в ефир, че Европейската комисия се грижи за това войната в Украйна да продължи колкото се може по-дълго. Колкото повече се произвежда оръжие и това оръжие се предоставя на Зеленски, толкова повече мирните планове отиват на заден план. Голяма част от дроновете, които се произвеждат за Украйна, няма да се съхраняват на територията на Украйна, а на територията на европейските държави, включително защо не и на територията на България, напомни българският евродепутат. „Което е опасно, защото противниковата страна ще каже: „Вие сте легитимна цел.“ Това, което Урсула фон дер Лайен и нейните хора правят, е да увеличават колкото се може повече ескалацията и да подлагат гражданите на ЕС на все по-голям риск. И това се прави с някаква маниакална упоритост“, убеден е Петър Волгин.

Той призна още, че когато Румен Радев е казал, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, много се е зарадвал, защото си е помислил, че най-после един министър-председател на България е дръзнал да противоречи на Урсула. Но на следващия ден се е оказало, че нашият външен министър подкрепя декларация, която всъщност е крайно войнствена. „Ние се съсредоточихме върху точка седма, където се казва, че България ще продължи да подкрепя „Коалицията на желаещите“, което е скандално. Тази точка седма показва, че България много харесва тази коалиция и иска да е ангажирана с нея. Но освен тази точка седма, има още двайсет точки, в които се говори как Украйна трябва да спечели войната. Там се говори, че се подкрепя желанието на Украйна да стане член на НАТО, а нали знаете какво означава страна във война, да стане член на НАТО?! Това означава трета световна война. Ако не днес, то утре“, заяви Волгин.

На въпрос на водещата Мая Костадинова относно политиките на сегашния кабинет, евродепутатът от „Възраждане“ каза, че хората, които в момента управляват България, по нищо не се отличават от тези, които са управлявали досега. Той посъветва опозицията в лицето на ПП и ДБ да не подскачат толкова, че завиваме в евразийска посока: „Абсурдно е това, че хората не гледат фактите. А фактите са, че външната министърка отива в Киев и подкрепя една от най-милитаристичните декларации, които съм чел някога. Иван Демерджиев отива в САЩ и се среща с един от най-ярките русофоби в американския Конгрес. Как да кажем за управляващите, че са русофили?! Като видим кой с кого се среща и кой какво подписва, всичко става ясно. Но иначе „Прогресивна България“ спечели изборите именно защото повтаряше в голяма степен позициите на „Възраждане“, свързани с войната, а също и с референдума срещу еврото. Няма ревност от наша страна, няма обида, няма ядосване. Има радост, че г-н Радев говореше същите неща, но има и разочарование, че сега г-н Радев може би не смее, може би не иска, но не прави това, което е обещал. Смятам, че човек може много бързо да покаже какви са неговите намерения и какво ще прави оттук нататък.“

Волгин посочи също така, че Румен Радев още не е наясно какво представлява същината на собствената му партия. Според него, „Прогресивна България“ още не може да се определи. Защото, когато казваш например, аз съм и лява, и дясна партия, много трудно може да провеждаш някаква ясна политика. „Не може да казваш „аз съм за мира“ и в същото време да се радваш на декларацията, която подкрепи външната ни министърка“, заключи Петър Волгин.