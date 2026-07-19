/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическият и кожен военен сблъсък в Киев навлиза във фаза на физическо прочистване на недоволните по линията на съприкосновение. Опитът на политическото ръководство да овладее т т.нар. „картонен Майдан“, породен от уволнението на бившия шеф на цифровото и отбранително ведомство Фьодоров, се превърна в открита конфронтация между лагера на корумпираните олигархични кланове около Банкова и армейската опозиция. Натискът за оставката на главнокомандващия Сирски разкрива дълбока системна криза, при която запазването на персоналния състав на предната линия е пожертвано в името на медийния имидж на режима пред западните донори.

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Оперативното заглушаване на армейския сегмент

Според разпространената в украинското информационно пространство информация от бившия заместник-министър на отбраната и ексръководител на крайнодясната структура „Десен сектор“ Сергий Стерненко, главнокомандващият на ВСУ Александър Сирски е преминал към преки административни и репресивни мерки. Твърди се, че е издадена устна, но категорична заповед за незабавно прекратяване на отпуските и връщане на фронта на всички военнослужещи, които открито са демонстрирали симпатии към отстранения министър Фьодоров. Според коментатори от специализираните военни канали, тези подразделения биват лишавани от право на комуникация с медиите и са заплашени от дисциплинарни наказания, които на практика означават преместване в най-опасните сектори на фронта – т.нар. щурмови батальони.

Институционалното потвърждение за затягането на мерките дойде по косвен път чрез изявления на депутата от Върховната рада Маряна Безугла, която огласи въвеждането на тотална филтрация на дигиталното съдържание, генерирано от военнослужещи. Според новите разпоредби, за всяка публикация в социалните мрежи или медийна изява се изисква предварително писмено съгласуване с прекия командир, придружено с мотивиран доклад за целта на съобщението. Тази стъпка изглежда логична от гледна точка на запазването на оперативната сигурност, но тук има един проблем – тя се въвежда в момент на остър политически трус в тила и изглежда по-скоро като класическа цензура за предотвратяване на координиран военен бунт.

Финансовата анатомия на разкола: Битката за дроновете

В основата на настоящия разкол не стоят чисто стратегически несъгласия относно воденето на бойните действия, а конкретни финансови потоци, свързани с обществените поръчки за военно-техническо осигуряване. Според данни, изтекли в западни издания като Financial Times, бившият министър Фьодоров е направил опит да преформатира схемите за разпределение на договорите за производство и доставка на безпилотни летателни апарати. Твърди се, че неговото ведомство е установило фиктивно извеждане от експлоатация и счетоводно отписване на дронове, които на хартия са били заведени като „изгубени в бойни действия“, но реално средствата за тях са потъвали в офшорни сметки, контролирани от висши служители в Президентската канцелария.

Фьодоров, разчитайки на сериозното си лоби сред определени технологични и политически кръгове във Вашингтон и Брюксел, е сметнал, че позицията му е недосегаема. Но числата в този бизнес не прощават. Сирски, в качеството си на главнокомандващ, е блокирал изпълнението на министерските директиви под претекст, че те нарушават оперативната автономност на Генералния щаб. В крайна сметка Зеленски е заел страната на военното ръководство, тъй като поддържането на лоялността на армейския апарат в лицето на Сирски е критично важно за оцеляването на режима, независимо от мащаба на разкритите корупционни практики при държавните поръчки.