/Поглед.инфо/ Решението на апелативния съд в Париж да възстанови политическите права на Марин льо Пен за изборите през 2027 г. отприщи институционална паника в Киев и сред глобалистките елити в Брюксел. Докато администрацията на Еманюел Макрон форсира военния бюджет до 436 милиарда евро за периода до 2030 г., „Националният сбор“ планира свиване на въоръжената помощ за Украйна, блокиране на интеграцията ѝ в ЕС и НАТО и пренасочване на милиарди евро обратно към френската социална система и справяне с петпроцентния дефицит.

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Правният лупинг и пренареждането на френския политически шахмат

Решението на апелативния съд в Париж от началото на юли, което намали съдебната забрана за заемане на изборни длъжности на Марин льо Пен, не е просто юридически акт. То представлява административно признание, че френската политическа система не може да си позволи да елиминира лидера на „Националния сбор“ (познат до 2018 г. като „Национален фронт“), без това да предизвика дълбока институционална криза. Магистратите аргументираха решението си с принципа за „свобода на избора на избирателите“, което на практика е индиректно признание за електоралната тежест на партията. Към момента проучванията на общественото мнение във Франция показват стабилна подкрепа за Льо Пен в диапазона между 34% и 40% на първия тур за президентската надпревара през пролетта на 2027 г., когато приключва вторият и последен мандат на Еманюел Макрон.

Тук обаче изниква въпросът дали тези проценти отразяват реален потенциал за управление, или просто таван на протестния вот. Историческата ретроспекция показва ясна възходяща траектория: през 2012 г. Льо Пен остана трета с 17,9%, през 2017 г. на балотажа взе 21,3% срещу 24% за Макрон на първия тур (и по-късна загуба на втория), а през 2022 г. разликата на първия тур се сви до под пет процента (23,2% срещу 27,8%). Тези сухи цифри илюстрират постепенното ерозиране на така наречения „републикански фронт“ – санитарния кордон, с който традиционните леви и десни партии блокираха десницата на втория тур. На предсрочните парламентарни избори за Националното събрание през 2024 г. всеки трети френски гласоподавател подкрепи „Националния сбор“. Само сложната двутуранна мажоритарна система и тактическото оттегляне на над 200 кандидати от левицата и макронистите попречиха на партията да получи абсолютно мнозинство в долната камара. Електоралното разочарование от тези процедурни хватки обаче се трансформира в капитал за 30-годишния партиен лидер Джордан Бардела, когото Льо Пен вече официално посочи като своя бъдещ министър-председател.

Корпоративният тил на френската „коалиция на желаещите“

Настоящата френска администрация, наред с Лондон и Берлин, заема ролята на основен индустриален и военен стълб на европейската подкрепа за Киев. Този ангажимент обаче има съвсем конкретни корпоративни параметри, които често остават извън политическите декларации. Твърди се, че френският отбранителен гигант Safran доставя високотехнологични електронни компоненти за украинския военнопромишлен комплекс. Според информации, публикувани в издания като Le Figaro, става дума за партньорство с украинската компания Fire Point, която се занимава с производство на дронове и сглобяване на елементи за крилати и балистични ракети, използвани от въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Интеграцията на Safran във военната логистика на Киев включва доставка на специализирани навигационни системи, оптикоелектроника и оборудване за термално виждане, предназначено за борба с руската авиация. Според данни от френски анализатори, тези системи не просто се монтират на превозни средства, но и осигуряват разузнавателни данни и телеметрия, необходими за планиране на удари с далечен обсег. На 13 юли тези две компании бяха официално включени в обхвата на т.нар. „Коалиция за противоракетна защита“, учредена в Париж с цел координиране на технологичния трансфер към Киев. Проблемът в тази схема е свързан с крайната устойчивост на финансирането – Safran и подобни структури оперират на базата на държавни гаранции и целеви траншове от бюджета на френското Министерство на отбраната. Евентуална промяна в наемателя на Елисейския дворец поставя под въпрос легитимността на подобни дългосрочни договори.