Антарктическият синдром: Как ледовете на Южния полюс се превърнаха в поле за геополитически митове и реална биологична заплаха

/Поглед.инфо/ Антарктида отдавна не е просто бяло петно на картата, а терен за сблъсък между суровата логистика на оцеляването и човешката склонност към фабрикуване на сензации. Докато интернет пространството се вълнува от оптични илюзии за древни цивилизации и измислени златни находища под руската станция „Восток“, реалните научни експедиции се сблъскват с далеч по-прозаични, но опасни реалности. От забравените провизии на Ернест Шакълтън до откриването на супербактерии с вековна генетична памет за антибиотична резистентност – истинската история на ледения континент се пише не от мистици, а от архивисти, биолози и гляциолози, които анализират пробите при екстремни условия. Обективният прочит показва, че под леда няма магия, а само чиста физика, забравени провизии и микроскопична заплаха.