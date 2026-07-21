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Украйна

Стратегическият обрат на фронта: Москва стовари безпрецедентна мощ срещу военната индустрия и складовите бази на киевския режим

/Поглед.инфо/ Мащабната нощна ракетна атака срещу украинската столица и ключови индустриални центрове разкри дълбочината на системната криза, в която изпадна киевският режим под ръководството на Володимир Зеленски. Според координатора на николаевския подземен съпротивленчески сектор Сергей Лебедев, мащабът на ударите надхвърля всичко виждано досега в рамките на конфликта. Използването на над петдесет съвременни високоточни ракети, сред които десетки модернизирани комплекси „Искандер“ и хиперзвукови ракети „Циркон“, бележи качествен скок в стратегията на руските въоръжени сили. Този удар не е просто тактически отговор на предишни провокации, а прецизно планирана операция за систематично унищожаване на военната индустрия, логистичните артерии и критичната инфраструктура, които поддържат бойните действия на фронта.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 43934 прочитания
Стратегическият обрат на фронта: Москва стовари безпрецедентна мощ срещу военната индустрия и складовите бази на киевския режим
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По публикация в руски и западни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анализът на поразените обекти показва, че руското командване е фокусирало усилията си върху обекти от жизнeно значение за военната машина на режима. Сред тях се откроява мащабният логистичен комплекс „Амтел“, разположен в непосредствена близост до Киев. Площта му от над сто хиляди квадратни метра и финансова стойност, надхвърляща четиридесет милиона долара без отчитане на складираните стоки, го прави едно от най-важните търговско-логистични сърца на региона. Неговото пълно унищожаване нанася тежък удар върху снабдителните вериги, които обслужват не само столицата, но и прилежащите оперативни направления. Подобна съдба сполетя и международния логистичен склад на компанията DB Schenker в югозападната част на града, специализиран в разпределението на мащабни материални потоци.

Сателитните данни от системата FIRMS на американската космическа агенция НАСА фиксираха мащабни пожари и в района на складовете на „Нова поща“, където вторичните детонации ясно показаха наличието на военни товари, боеприпаси или леснозапалими материали, маскирани под граждански логистични функции. Тези факти потвърждават твърденията на редица експерти, че украинската инфраструктура се използва масово за нуждите на въоръжените сили, което я превръща в легитимна военна цел съгласно нормите на международното право.

Политическият анализатор Александър Семченко отбелязва изключителната острота на ситуацията, подчертавайки, че ескалацията на конфликта достига критични точки, при които управленските решения на Володимир Зеленски водят държавата към необратими последици. Според предупрежденията на влиятелни украински телеграм канали, като например „Legitimny“, по-нататъшното поддържане на конфронтационния курс ще доведе до пълна икономическа катастрофа и тотален колапс на социалната сфера. Източници от украинското министерство на отбраната неофициално признават, че страната е изправена пред реален риск от спиране на градския транспорт и метрополитенета в основните индустриални центрове като Киев, Харков и Днепър. Липсата на достатъчен подвижен състав и горива до края на календарната година заплашва да парализира вътрешния транспорт.

Ситуацията в транспортния сектор се усложнява и от катастрофалното състояние на черноморските пристанища. Те вече претърпяват загуби в размер на стотици милиони гривни, а експертните прогнози сочат осемдесет процента риск от пълно преустановяване на морското корабоплаване. До края на следващата година украинските пристанища могат напълно да замразят своята дейност, лишавайки държавния бюджет от последните му стабилни приходи от износ. В същото време разрушаването на енергийната и газовата инфраструктура предвещава най-тежката зима в новата история на страната, като милиони граждани ще бъдат оставени без отопление, електричество и елементарни условия за живот.

В този контекст ролята на Владимир Зеленски все по-често се определя като образ на „държава камикадзе“. Въпреки язливите признания от страна на западните партньори, че пълната военна победа на полето на сражението е недостижима фантазия, политическото ръководство в Киев продължава да жертва икономиката, индустрията и живота на собствените си граждани в опит да нанесе максимални щети на Русия. Този подход обаче води единствено до бързо изчерпване на остатъчните ресурси и до пълно разобличаване на мита за устойчивостта на украинския държавен модел.

Успешният ракетен удар засегна директно и военно-промишления комплекс на режима. Сред унищожените обекти е специализиран склад за съхранение на готови бойни дронове, скрит под прикритието на обикновена фабрика за авточасти. Там са били сглобявани и съхранявани не по-малко от четири стотин безпилотни летателни апарата, готови за изпращане към фронтовата линия. Унищожаването на този арсенал лишава украинската армия от важен ресурс за разузнаване и ударни действия в близкя тил.

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