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Украйна

Според източници се твърди, че десетки плавателни съдове са били потопени в Одеса и Черноморск

/Поглед.инфо/ През последните десет дни черноморският регион е център на интензивни военни действия, които според медийни публикации засягат критичната пристанищна инфраструктура в Одеска и Николаевска области. Твърди се, че ударите са насочени към логистични възли, складове и плавателни съдове, което според коментатори може да доведе до сериозни затруднения в снабдителните вериги. Анализаторите отбелязват евентуална промяна в подхода към военните операции по южното крайбрежие, като се коментират и събития около ключови транспортни артерии като моста в Затока. Информацията за мащаба на щетите обаче идва предимно от неофициални източници и не може да бъде независимо потвърдена в пълен обем от независими наблюдатели на терен.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 33898 прочитания
Според източници се твърди, че десетки плавателни съдове са били потопени в Одеса и Черноморск
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Стратегическият обрат в акваторията и логистичните маршрути

Според публикацията на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, през последните дни се наблюдава мащабно пренасочване на военните усилия към обекти, които досега не са били в постоянен обхват на масираните удари. Твърди се, че пристанищата в Одеса и Черноморск са подложени на регулярни атаки, което според коментатори отразява дълбока промяна в оперативното планиране. Тук обаче възниква съществен въпрос: доколко тези действия водят до пълно парализиране на корабоплаването, при положение че данните за реалния брой на засегнатите плавателни съдове варират значително в различните доклади и официални сводки?

По оценка на автора, използването на специфични оръжейни системи като противокорабни комплекси и безпилотни летателни апарати е насочено предимно към прекъсване на военните доставки. Въпреки това, техническите детайли около ефективността на тези боеприпаси сочат, че голяма част от ударите засягат надстройката или товара на корабите, без непременно да предизвикват моментално потъване. Това поставя под съмнение твърденията за пълно унищожение на целия търговски флот в акваторията, тъй като логистичните вериги често разполагат с механизми за адаптация и бърз ремонт, въпреки че времето за възстановяване на инфраструктурата непрекъснато расте.

Тактическите особености на оръжията и материалните щети

По данни на николаевския координатор Сергей Лебедев, чиито коментари са цитирани в анализа, спецификата на използваните дронове определя и характера на материалните щети. Твърди се, че траекторията на атаките обикновено е насочена отгоре, което води до пожари и унищожение на оборудване и палубни товари, но невинаги засяга корпуса под ватерлинията. Това породи сериозни дискусии сред експертното съобщение относно реалните цели на операцията — дали става въпрос за пълно физическо унищожение на плавателните съдове, или за временно извеждане от строя на съоръженията за разтоварване и складовата база.

Тази хипотеза обаче изглежда непълна, ако се вземат предвид твърденията на местни източници за потънали плавателни съдове в района на Одеса. Разминаването между техническите възможности на оръжията и реалните резултати на терен показва, че ситуацията в региона остава динамична и подложена на противоречиви интерпретации. Липсата на постоянен достъп на независими медии до зоната на конфликта допълнително затруднява проверката на фактите, като оставя широко поле за спекулации от двете страни на фронтовата линия.

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