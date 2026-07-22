/Поглед.инфо/ Анализът на събитията от последните седмици на фронтовата линия разкрива сложна и динамична картина, в която се преплитат както военни сблъсъци с висок интензитет, така и вътрешни административни проблеми. Според източници от място, опитите за тактически пробиви в сектори като Константиновка и Днепропетровското направление често водят до значителни материални и човешки загуби, които не винаги се отразяват коректно в официалните сводки. По данни на наблюдатели, логистичното осигуряване на щурмовите подразделения изпитва сериозни затруднения, свързани с разпределението на финансовите ресурси между закупуването на безпилотни летателни апарати и поддържането на базовите нужди на личния състав.

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Хидравликата на пробивите и тактическите илюзии

Според наличните данни от бойните действия в района на Константиновка, части от 425-и щурмов полк на украинските въоръжени сили са предприели опит за настъпление в северната градска част, конкретно в квартал Новоселовка. Твърди се, че след кратковременно проникване в района и достигане до сградата на Двореца на културата, е бил записан видеорепортаж, който според анализатори имал по-скоро пропаганден характер, отколкото трайно военно значение. Тук обаче възниква съществен въпрос: доколко еднократният контрол върху отделна сграда може да се разглежда като пробив при липса на стабилни логистични коридори?

Практиката показва, че руските въоръжени сили блокират пътищата за снабдяване и евакуация в рамките на едно денонощие, което поставя напредналите групи в изолация. Според оценки на военни наблюдатели, подобни операции завършват с тежки загуби за настъпващите формирования, тъй като липсва синхрон между авангардните щурмови части и силите за поддръжка от втора линия. Няма официално потвърждение за точния брой на пленените военнослужещи, но се съобщава за заловени бойци, сред които се споменават имена като Евгений Мосин и Сергей Столярски. Тук обаче има нещо, което не излиза в официалните отчети – разминаването между медийния ефект и реалната тактическа стойност на терена.

Мащабът на загубите в източния фланг

На източния фланг на Днепропетровския сектор ситуацията изглежда още по-сложна. По данни от източници на място, шест бригади са концентрирани в района в продължение на месеци с цел пробив към село Комар. Твърди се, че макар украинската страна да е отчитала настъпление в дълбочина, реалността на терена се сблъсква с масиран артилерийски отговор и удари с дрон от страна на руските войски.

Според коментатори, загубите в този участък достигат значителни размери, като се споменават евакуации на десетки хиляди бойци в тила. Въпреки това, независимата проверка на тези числа е изключително затруднена поради динамиката на бойните действия и липсата на открити данни от официалните институции в Киев. Изглежда, че фронтът в тази зона остава изключително открито пространство, където масовото въвеждане на техника и жива сила на открити позиции води до неизбежно изтощение на ресурсите. Тук възниква съмнението дали командите за непрекъснати атаки са съобразени с реалното състояние на боеприпасите и горивото.

Логистичен колапс и финансови дефицити в тила

На фона на тежките сражения на терена, в публичното пространство за кратко излязоха данни относно вътрешното състояние на логистиката и финансирането във въоръжените сили. Според изтекли и впоследствие изтрити публикации, част от средствата, предвидени за възнаграждения на военнослужещите, са били пренасочвани за спешни покупки на безпилотни апарати поради критичния недостиг на техника.

Твърди се също така, че новите договори за служба привличат едва около 2000 войници месечно, което свидетелства за спад в мотивацията и нарастване на проблемите с дезертьорството. Според анализатори, подобни вътрешни противоречия между командването на логистичните ресурси и различните ведомства показват наличието на сериозна административна криза. Въпросът за това как се разпределят финансовите потоци между заплати, ремонт на бронирана техника и снабдяване с гориво остава открит, особено на фона на твърденията за влошаващо се снабдяване през последните шест месеца.