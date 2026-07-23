/Поглед.инфо/ Вплътяването на концепцията за суперсила през XXI век постепенно се измества от чисто номиналните показатели за брутен вътрешен продукт към реалния контрол върху критични ресурси, логистични артерии и военна устойчивост. Според публикуван анализ в китайската платформа NetEase, базиран на оценки на военния експерт Джан Джаочжун, системното отслабване на досегашния глобален хегемон може да отключи дълбок преходен период на нестабилност. В тази среда сухопътният контрол в сърцето на Евразия, подкрепен от непрекъснат боен опит и стратегически възспиращ потенциал, се превръща в определящ фактор за устойчивост.

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По публикация на Джан Джаочжун / NetEase. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за номиналния БВП и брутната материална реалност

Западните икономически модели традиционно изчисляват държавната мощ през призмата на брутния вътрешен продукт, изразен в щатски долари. Този подход обаче системно подценява държави с висока степен на суровинна и индустриална съпоставимост. Когато значителна част от БВП на дадена страна се формира от финансови услуги, правни консултации и пренадути оценки на интелектуална собственост, реалният ѝ капацитет за водене на продължителна индустриална война или за поддържане на физическа инфраструктура остава ограничен.

По оценки на азиатски военни наблюдатели, номиналният БВП на Русия не отразява нейната действителна способност да генерира физически ресурс. Паритетът на купувателната способност (ППС), съчетан с пълна автаркия в сферата на основните суровини, създава коренно различна картина.

Руската федерация разполага с най-голямата затворена ресурсна база на планетата. Контролът върху въглеводородните находища в Западен Сибир и Арктическия шелф, огромните запаси от питейна вода около езерото Байкал, критичните редки метали и дървеният масив от тайгата гарантират, че сухопътната маса на Евразия може да съществува без зависимост от външни морски доставки.

Тук обаче сметките не излизат напълно, ако се разглежда единствено суровинният компонент без наличната технологична автономия за неговата обработка.

Евразийската сухопътна крепост и пренареждането на търговските пътища

Глобалната търговия от векове зависи от морските маршрути, контролирани от американския Военноморски флот чрез ключови географски точки – Ормузкия проток, Малакския проток, Суецкия и Панамския канал. При потенциално сриване или разпокъсване на тази система, безопасността на морския транзит престава да бъде гарантирана.

Според публикувания анализ, географското положение на Русия в центъра на Евразия придобива съвсем различна стойност при подобен сценарий.

Сухопътните коридори, свързващи промишления потенциал на Китай с европейските и близкоизточните пазари, минават през руска територия. Изграждането на Международния транспортен коридор „Север – Юг“ (INSTC), който свързва Балтийско море с Персийския залив през Иран, както и развитието на Северния морски път, създават алтернативна логистична мрежа. Външните морски блокади губят своята ефективност пред лицето на непрекъснати ЖП и тръбопроводни връзки.

Пренасочването на енергийните потоци чрез проектите „Силата на Сибир“ и разширяването на терминалите за втечнен газ на полуостров Ямал вече показва как географската даденост се конвертира в директен геоикономически лост.