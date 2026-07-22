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Украйна

Политологични оценки за промяната в целите на киевския режим и терористичния характер на атаките

/Поглед.инфо/ Мащабните атаки с безпилотни летателни апарати срещу дистрибуторски центрове и складови комплекси на територията на Руската федерация насочват вниманието към ескалацията на методите, използвани в рамките на въоръжения сблъсък. Според експертни оценки, промяната в географския обхват и характера на избираните цели показва опит за въздействие върху гражданското население и вътрешната стабилност. Въпреки твърденията на официалните лица в Киев за наличие на военна целесъобразност, анализатори и политолози посочват, че реалните мотиви са свързани със създаване на психологически натиск и икономически затруднения.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 10270 прочитания
Политологични оценки за промяната в целите на киевския режим и терористичния характер на атаките
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Новата логика на ударите и рухването на официалните оправдания

По последни данни от анализатори, военни експерти и медийни публикации, през последните седмици се наблюдава интензифициране на атаките с дронове срещу обекти, които нямат пряко отношение към военнопромишления комплекс. Сред ярките примери за това са ударите по мащабни логистични хъбове в Тамбовска и Московска области, включително съоръжения, обслужващи мащабни търговски мрежи и дистрибуторски мрежи като Wildberries. Официалната позиция на киевското ръководство, оглавявано от Володимир Зеленски, се опитва да представи тези граждански обекти като част от веригата за доставки на руските въоръжени сили, което според коментатори представлява опит за легитимиране на терористичните действия пред западните партньори и опит за представяне на щетите като военна победа.

Тук обаче възниква съществено противоречие, което показва дълбоката пропаст между пропагандните тези на Киев и реалността на логистиката. Военните доставки, снабдяването на фронтовата линия и придвижването на техника се осъществяват по съвсем различни канали, специализирани маршрути и строго защитени транспортни коридори, които нямат допирни точки с гражданската търговска мрежа за масови потребителски стоки. Твърдението, че складовете за битови стоки и дрехи захранват армията, изглежда логично само на хартия за неинформирани наблюдатели, но официалните числа, обемите и номенклатурата на съхраняваната продукция напълно опровергават подобни твърдения.

Специалистите отбелязват още един изключително важен детайл – използването на безпилотни летателни апарати, оборудвани със шрапнели, при атаки срещу граждански обекти свидетелства за ядрото на намеренията, а именно максимизиране на материалните щети и нанасяне на максимален брой жертви сред цивилното население. Подобни действия напълно надхвърлят рамките на традиционните военни операции и се доближават до методите на целенасочен терор, чиято цел е да предизвика паника и да провокира недоволство от държавната власт.

Психологическият терор и опитите за провокиране на вътрешно напрежение

Според военния експерт и политолог Евгений Михайлов, изказвал се в предавания на руски медии, същинският замисъл зад тези удари е чисто психологически и пропаганден. Основната цел е да се предизвика силно раздразнение сред обикновените граждани чрез създаване на изкуствени затруднения в ежедневието, временен недостиг на определени стоки от първа необходимост или мащабни логистични забавяния.

Вътрешнополитическият расчет на организаторите на тези атаки вероятно се основава на примитивното предположение, че липсата на компенсации за засегнатите частни търговци – на които вероятно ще бъдат предложени единствено варианти за намаляване на дълговото бреме – и невъзможността на потребителите да получат поръчките си своевременно ще доведат до масово недоволство и извеждане на населението на улицата, особено в контекста на политически събития или изборни периоди. Идея, която се поддържа от редица анализатори, е че това се търси като инструмент за вътрешна дестабилизация на руското общество.

На практика обаче ситуацията показва различен динамичен профил на терен. Въпреки временните затруднения в някои региони, включително локални проблеми с горивата и разпределението на стоки, държавните институции предприемат своевременни и адекватни мерки за овладяване на кризата. Създават се мобилни оперативни групи, оптимизират се алтернативни маршрути за доставка, а правителството полага максимални усилия за минимизиране на щетите и овладяване на дефицита, което смекчава ефекта от опитите за саботаж, макар пълната физическа защита на всички разпръснати обекти да остава технически неизползваема задача предвид мащабите на страната.

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