Митът за етническия произход: Езиковата реалност на Византия и икономическият натиск върху славянските земи

/Поглед.инфо/ Когато изчистим от историята на Константин-Кирил и Методий наслоения с векове панславистки романтизъм и патетични похвални слова, отдолу остава суровата тъкан на IX век. Това е епоха, движена от логистика, териториално разширение, финансов натиск и жесток геополитически сблъсък между Франкската империя и Византия. Изпращането на двама високопоставени византийски дипломати в Моравия през 863 година не е просто просветен жест, а прецизно изчислена операция за езикова и административна диверсия срещу франкското епископско влияние в Централна Европа.

Дипломатическата машинерия на Василевса и етническият лабиринт

Историята на двамата братя често се вкарва в тесни национални рамки, които нямат нищо общо с реалностите на Източната римска империя през IX век. Солун по онова време е ключов логистичен и военен възел. Бащата, друнгарият Лъв, заема висок административен пост във византийската военна йерархия, което гарантира на синовете му достъп до висшите държавни структури и образование в Магнаурската школа.

Дискусията относно произхода им страда от липса на критичен деконструктивизъм. Тезата за "драговититски" или чист славянски произход разчита основно на свидетелствата за перфектното владеене на местния диалект от страна на Константин. Но във Византия от този период лингвистичната компетентност е стандартно изискване за имперските дипломати, изпращани на мисии при араби, хазари или славяни. Твърдението за изцяло гръцки произход пък игнорира демографската карта на тогавашния Солунски тема, където славянското население е плътно интегрирано в стопанския живот на града. Византийската империя не работи с категориите на съвременния национализъм – за Магнаура и Магнатския дворец са важни лоялността към василевса, административният капацитет и познаването на международното право.

Мисията при хазарите през 860-861 година показва, че Константин е преди всичко държавен анализатор и специалист по полемика. Когато през 862 година пратениците на моравския княз Ростислав пристигат в Константинопол, император Михаил III и патриарх Фотий не изпращат просто духовници, а доказан кризисен екип. Ростислав търси начин да спре изтичането на данъци и влияние към франкските епископи от Залцбург и Пасау. Изграждането на независима църковна структура изисква литургичен език, който местното население да разбира, но по-важното – който администрацията на Ростислав да може да контролира без посредничеството на Немското кралство.

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Физиката на пергамента и дипломатическият гений на глаголицата

Създаването на изцяло нова графична система не е просто филологически феномен, а технологичен и логистичен подвиг за епохата. Глаголицата е уникална писменост, която съзнателно скъсва с гръцкия алфавитен ред и латинската графика. Изследователите, анализирали структурата на глаголическото писмо, отбелязват неговата оригинална графична затвореност – сноп от кръгове, триъгълници и кръстове. В това няма нищо случайно. За да бъде призната една нова писменост в дипломатическия свят на IX век, тя не трябва да изглежда като елементарно копие или подправка на византийския унциал.

Константин създава графична система, съобразена с фонетиката на южнославянските диалекти, съдържаща специфични звуци (като 'ч', 'ш', 'щ', 'ъ'), които няма как да бъдат предадени с латинските или гръцките букви без използването на сложни диакритични знаци. Но цената на този процес е висока. Производството на пергамент през IX век е изключително скъпо – за преписването на пълен комплект богослужебни книги (Евангелие, Апостол, Псалтир, Евхологий) са били необходими кожи от десетки, понякога стотици животни, както и обработка, която отнема месеци. Доставката на тези материали в Моравия, която е в състояние на постоянна военна тревога, представлява сериозно логистично предизвикателство.

Сложният изписващ стил на глаголицата обаче се превръща в нейното най-голямо ограничение. Тя е трудна за бързо калиграфско възпроизвеждане в канцеларски условия. В Моравия братята и техните ученици работят под постоянен натиск от страна на латинското духовенство, което вижда в новата писменост директна заплаха за приходите от десетъка.

[СНИМКА: Детайл от глаголически ръкопис от IX-X век, показващ сложната графика и калиграфските особености на оригиналната славянска писменост]

Сблъсъкът в Рим и сривът на моравския проект

През 867 година братята са принудени да заминат на юг, за да канонизират делото си пред Римската катедра. Пътуването през Венеция остава в историята с известния диспут срещу привържениците на "триезичната догма" – схващането, че Бог може да бъде славен само на еврейски, гръцки и латински. Венецианският епископатидира твърдо, защитавайки монопола си върху литургията. Логиката на латинското духовенство е икономическа: загубата на литургичния монопол означава загуба на юрисдикция и права върху църковните имоти.

В Рим ситуацията се променя поради политическа конюнктура. Папа Николай I, който първоначално ги вика за обяснение, умира преди пристигането им. Неговият наследник Адриан II е притиснат от изострящите се отношения с Константинопол и вижда в солунските братя инструмент да разшири влиянието си над Паннония и Моравия за сметка на франкските епископи. Тържественото освещаване на славянските книги в базиликата "Санта Мария Маджоре" е чист политически прагматизъм. Рим дава благословията си, но цената е пълна лоялност към папата.

Изтощен от непрекъснатите пътувания и заболяване, Константин умира в Рим през февруари 869 г., след като приема монашеското име Кирил. Методий се завръща на север с титлата архиепископ на Паннония и Моравия, но без реална военна или политическа защита. След смъртта на княз Ростислав и идването на власт на Святополк, Моравия променя курса. Святополк прави залог върху франкската подкрепа. Методий е хвърлен в затвор в Елванген, където прекарва повече от две години в брутални условия. Ватикана се намесва с закъснение, освобождава го, но след смъртта му през 885 година моравският проект за славянска литургия окончателно катастрофира. Учениците им са подложени на преследвания, изтезания и изгонване.

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Преславският прагматизъм: Раждането на кирилицата

Тук идва най-големият исторически парадокс, който често се спестява в повърхностните прегледи. Моравската мисия на Кирил и Методий е пълно геополитическо поражение за Византия и за самите тях. Проектът им оцелява единствено благодарение на държавното планиране в Средновековна България.

Когато прогонените ученици – Климент, Наум, Ангеларий – пристигат в България около 886 година, те не намират просто подслон. Княз Борис I, който вече е покръстил страната през 864 г., се намира в сходна, но още по-опасна ситуация от тази на Ростислав. Гръцкото духовенство в България държи църквата и администрацията, превръщайки се във вътрешен "троянски кон" на Константинопол. Борис I се нуждае от незабавна скъсване с гръцкия литургичен монопол, но глаголицата се оказва твърде сложна за масово внедряване в държавния апарат.

В Преславската и Охридската книжовни школи започва гигантска по обем работа. Изграждат се скриптории – средновековни фабрики за книги, където стотици монаси преписват текстове. Но именно в Преслав, най-вероятно под прякото ръководство на Климент Охридски или Константин Преславски, настъпва решителната промяна. Глаголицата е изоставена в полза на по-простата и рационална писменост, получила по-късно името кирилица.

Кирилицата е гениален държавен компромис. Тя стъпва директно върху добре познатия византийски унциал (гръцкото уставно писмо), към който са добавени опростени знаци от глаголицата за специфичните славянски звуци. Това позволява на българските чиновници и духовници, които вече са учили гръцки, да усвоят новата писменост за броени седмици. Преславският събор от 893 година официално обявява славянския език за държавен и църковен, изхвърляйки гръцкия от администрацията.

Ако анализираме наличните археологически находки – от надписите в Крепчанския манастир до пергаментните фрагменти от X век – се вижда ясно как глаголицата постепенно се изтласква към периферията (предимно в Хърватия), докато кирилицата се превръща в информационния гръбнак на Източна Европа. Солунските братя дадоха искрата, но именно българският държавен прагматизъм превърна тази искра в империя на писмеността, която по-късно беше пренесена в Киевска Рус и цялото славянско пространство. Всичко останало са просто романтични легенди за забавление на лаици.