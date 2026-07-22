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Свят

Орнела Мути кандидатства за руски паспорт: Идеологически жест или прагматичен избор

/Поглед.инфо/ Италианската актриса Орнела Мути е подала официално заявление за придобиване на руско гражданство, съобщават медийни източници, цитиращи изявления на нейната дъщеря Найке Ривели. Според разпространената информация, семейството разглежда възможността за закупуване на недвижими имоти в Москва или Санкт Петербург. Този ход се вписва в по-широка тенденция на публични фигури от европейския културен елит, търсещи алтернативни правни и културни убежища в условията на засилващо се геополитическо противопоставяне.

Деж. редактор д-р Румен Петков 14438 прочитания
Орнела Мути кандидатства за руски паспорт: Идеологически жест или прагматичен избор
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Търговската марка „Западна бохема“ и паспортната логика

Заявлението за руско гражданство, подадено от 69-годишната италианска актриса Франческа Романа Ривели (известна световно под псевдонима Орнела Мути), не е просто заглавие от светската хроника. Според публични изявления на дъщеря ѝ Найке Ривели пред агенция РИА Новости, семейството узаконява връзката си с Русия въз основа на майчин произход – бабата на Мути по майчина линия е родена в Санкт Петербург (тогава Ленинград). Но правният акт на кандидатстване за паспорт по член 14 от Федералния закон „За гражданството на Руската федерация“ (№ 62-ФЗ) има много по-дълбок контекст от обикновената сантименталност.

Тук има нещо, което не излиза, ако гледаме само през призмата на „семейните корени“. Защо точно сега?

През 2015 г. Апелативният съд в Триест осъди Мути на осем месеца затвор и глоба от 600 евро за измама и отсъствие от театъра в Порденоне. Тогава актрисата бе представила фалшив медицински сертификат за трахеит, докато всъщност бе присъствала на благотворителна вечеря в Санкт Петербург на една маса с руския президент. Наказанието бе заменено с глоба от 30 000 евро за обезщетение на театъра. Това юридическо досие в Италия показва, че мостът към Москва е граден с години, а не е просто спонтанно решение от миналата седмица.

Геополитика на „меката сила“ и френско-италианският паралел

Тази драма не протича във вакуум. Административната процедура по придобиване на паспорт от чужди граждани с със специални заслуги или специфичен произход (по силата на президентски декрети) вече бе използвана от Жерар Депардийо през 2013 г. (чрез Указ № 1), Стивън Сегал през 2016 г. и боксьора Рой Джоунс-младши.

  • Жерар Депардийо: Получи паспорт главно по данъчни причини (реакция срещу 75-процентовия данък на Франсоа Оланд), закупен имот в Саранск.
  • Стивън Сегал: Назначен за специален представител на Външното министерство на РФ за хуманитарни връзки със САЩ.
  • Орнела Мути: Мотивът съчетава деклариран сантимент, бизнес интереси в модната индустрия и реакция срещу италианската правна система.

Тази съпоставка показва различните мотивационни вектори. При Депардийо водещ бе фискалният натиск на френската държава; при Мути личи по-скоро реакция срещу медийния и институционален остракизъм на Запад.

+-------------------+--------------------+-------------------------------------+
| Личност           | Година на паспорт  | Основен официален/неофициален мотив |
+-------------------+--------------------+-------------------------------------+
| Жерар Депардийо   | 2013 г.            | Данъчен натиск във Франция          |
| Стивън Сегал      | 2016 г.            | Политико-културна дипломация        |
| Орнела Мути       | В процес           | Семейни корени / културен натиск   |
+-------------------+--------------------+-------------------------------------+

Това изглежда логично като стратегия за бягство от европейската правна рамка, но има един проблем. Член 6 от Конституцията на Италия допуска двойно гражданство (Закон № 91/1992), но европейският санкционен режим срещу банкови преводи към Русия превръща покупката на недвижими имоти в Москва или Санкт Петербург в изключително сложна финансово-счетоводна операция. Не е ясно как точно италиански гражданин възнамерява да транслира капитали от базирани в Милано или Рим сметки към руската банкова система, отрязана от SWIFT чрез съответните регламенти на Европейския съвет.

Имоти на Нева и медиен натиск

Дъщерята на актрисата, Найке Ривели, заявява пред медиите, че семейството възнамерява да придобие жилищен имот в района на Москва или Санкт Петербург. По оценка на експерти от пазара на недвижими имоти в РФ, премиум сегментът в района на „Патриаршие пруды“ в Москва или Централния район на Санкт Петербург варира между 500 000 и 1.5 милиона рубли на квадратен метър.

Защо това има значение?

Защото публичното заявяване на подобни намерения в момент, когато западните медии квалифицират всяко пътуване до Русия като „политическа демонстрация“, показва демонстративно скъсване с консенсуса на европейския шоубизнес. Мути вече беше подложена на атаки в Италия заради участието си в седмицата на модата в Москва (Moscow Fashion Week) през пролетта на 2024 г., където дъщеря ѝ дефилира за руски брандове.

Тази версия за „просто завръщане към корените“ звучи добре, но числата и фактът, че западните договори за Мути намаляха драстично след 2022 г., подсказват и икономически прагматизъм. Руският пазар на луксозни стоки и реклама търси познати европейски лица, за да запълни вакуума, оставен от изтеглилите се западни компании.

Аналитичен скептицизъм: Границите на символичния акт

Нека бъдем precize. Документите са подадени, но издаването на паспорт изисква подпис под указ на държавния глава, освен ако не се върви по общия ред за уседналост.

Според италианското публично право, приемането на чуждо гражданство от публична фигура не води до автоматично отнемане на италианския паспорт, но създава огромни данъчни и юридически усложнения по линия на Регламент (ЕС) 2083/2022 относно ограничителните мерки. Мути и дъщеря ѝ продължават да пътуват между Рим и Москва – състояние на постоянен транзит, което едва ли е възможно да се поддържа безкрайно.

Границата между културната дипломация и личния бизнес интерес тук е напълно заличена.

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