/Поглед.инфо/ Когато през 1953 година правителството в Пекин започва мащабната реставрация на секцията Бадалин, целта е политическа демонстрация, а не археологическа прецизност. Повечето хора си представят Великата китайска стена като непрекъснат каменен монолит с зъбчати бастиони, прорязващ планинските била. Реалността на терена, документирана в топографските заснемания и анализите на почвените пластове, разкрива съвсем различна, далеч по-прозаична и логистично сложна картина. Монументът, който днес продава милиони билети годишно, в по-голямата си част представлява скромен земен вал от набита пръст (ханту), чакъл и тръстика, разпадащ се под въздействието на вятъра и ерозията.

Официалната историография поддържа тезата, че строителството започва през III в. пр.н.е. под ръководството на император Цин Шъ Хуан, който обединява отделните отбранителни линии на царствата Цин, Вей, Ян и Джао. От гледна точка на строителната механика и държавния бюджет обаче, подобно твърдение описва по-скоро административно намерение, отколкото физическо реализиране на единен обект. Документалните хроники от епохата Хан (206 г. пр.н.е. – 220 г. сл.н.е.) разкриват невероятните разходи на ресурси: стотици хиляди души, изпратени в полупустинни райони, където дневната дажба зърно е била силно ограничена от капацитета на волските каруци. Да се поддържа милионна армия от строители и пазачи по протежение на хиляди километри бедна на вода територия е логистичен парадокс, който древната аграрна икономика трудно би издържала за дълъг период.

Археологическите разкопки в провинциите Гансу и Шънси показват, че най-древните запазени участъци нямат нищо общо с познатите тухлени фасади. Става дума за технология, при която пръст и чакъл са набивани в дървени кофражи на пластове от по десет сантиметра. Тези съоръжения са били предназначени не толкова да спрат организирана армия, колкото да попречат на номадските групи да преминават бързо с коне и отвлечен добитък. Добитъкът не може да прескочи четириметров вертикален насип, а за преминаването му се изисква време за подравняване — време, достатъчно за местния гарнизон да сигнализира с димни сигнали.

Тук обаче възниква първата сериозна пробойна в хипотезата за пълна военна ефективност. В редица отсечки, картографирани през миналия век, бойниците и отбранителните прагове са разположени по начин, който геодезически изглежда обърнат спрямо предполагаемата заплаха. Част от изследователите обясняват това с топографията и скалния релеф — понякога южният склон е бил по-стръмен и е налагал изграждане на защитния парапет от вътрешната страна. Други, като някои алтернативни историци, виждат в това доказателство, че границата е защитавала северните територии от южно разширение. Истината вероятно е много по-банална и се крие в хаотичните реставрации от 50-те и 80-те години на XX век. При масовото възстановяване на тухлените зидове за нуждите на туризма, строителните бригади често са подреждали зъбчатите каменни блокове без оглед на оригиналните археологически планове, ръководейки се единствено от естетиката.

Архивните пробойни и технологичният лимит

Инженерната логика на древния свят подлага под съмнение и концепцията за непрекъсната отбранителна линия. Според данни от радиовъглеродния анализ на органичните остатъци (тръстика и дървени греди, използвани за армировка в пустинята Такламакан), отделните отсечки са градени в разлика от цели векове. Не съществува мотив да се вярва, че през IV или III в. пр.н.е. е имало общ архитектурен план. Всяко отделно царство е издигало валове съобразно своите граници и релеф.

Паралелно с въпроса за стената, въпросът за т.нар. китайски пирамиди около град Сиан добавя допълнителна комплексност към картинката. Сателитните снимки разкриват десетки пресечени пирамидални могили, изработени от пръст и глина. Противно на градските легенди за космически кораби и извънземни технологии, тези структури са класически погребални могили (тумули) от епохата на династиите Хан и Тан. Китайските археолози съзнателно избягват пълното им разкопаване днес, като се позовават на липсата на съвременни технологии за консервация на органични материи след отварянето на томовете. При разкопките на спътникови гробници около комплекса обаче бяха намерени високи концентрации на живак.

Химическият анализ на почвата потвърждава записите на историка Съма Цян (145–86 г. пр.н.е.), който описва гробницата на Първия император с реки от течен живак, задвижвани от механизми. Наличието на живак и олово не е мистика, а токсична реалност, използвана както за баластра и консервация, така и за защита от иманяри. Подобна употреба на живак е документирана и в Теотиуакан, Мексико, което показва сходно ниво на раннохимични познания за свойствата на тежките метали в изолирани една от друга цивилизации, движени от сходни религиозни представи за безсмъртието.

Що се отнася до етническия състав на региона, научният свят разполага с твърди палеогенетични данни. Разкопките в Таримския басейн разкриха така наречените Таримски мумии, датиращи отпреди 3800 до 2000 години. ДНК анализите и изотопният анализ на зъбния емал, проведени от международен екип учени, показват антропологични белези и генетичен профил, свързан с автохтонни древни северноевразийски популации. Тези хора са живели в съседство с протокитайските култури, което потвърждава, че регионът на днешната западна граница на Китай винаги е бил динамичен кръстопът, а не херметично затворена държава.

Идеите за „планетарна стена“, простираща се от Европа до Амур, лансирани от автори като Андрей Тюняев, не издържат на елементарен археологически и геоложки контрол. Обединяването на римските лимеси в Британия и Германия, Змийските валове в днешна Украйна и китайските земни насипи в обща „глобална система“ пренебрегва хилядолетните разлики в строителните материали, климатичните условия и хронологията. Всеки от тези валове е бил локален отговор на конкретен ресурсн и военен натиск.

Историята на китайските fortification системи не се нуждае от фантастични украси. Тя е достатъчно сурова сама по себе си: хиляди километри пръст, напоена с потта на селяни и затворници, превърната от съвременната държавна пропаганда и туризъм в идеализиран каменен символ.