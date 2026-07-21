Дигитална парализа в Букурещ: Как един акаунт блокира имотния пазар на съседите

/Поглед.инфо/ Новината, че румънската Национална агенция за кадастър и поземлена регистрация (ANCPI) е станала жертва на мащабна кибератака, водеща до пълно замразяване на имотния пазар в страната, не е просто поредната сензация от рубриките за технологични престъпления. Според публикация в Der Spiegel, позоваваща се на разследване на разследващия портал Risky Business, атаката е засегнала жизненоважни сървърни масиви, изтривайки записи и блокирайки работата на нотариусите в цялата страна. Случаят показва уязвимостта на държавната инфраструктура, когато дигитализацията изпревари реалната физическа защита и системното архивиране.

Анатомия на срива: Когато нотариусите останат без захранване с данни

Парализата на румънския имотен пазар през последните дни е класически пример за това какво се случва, когато една държавна структура прехвърли целия си административен ресурс в мрежата, без да поддържа адекватен аналогов или изолиран физически дубликат. Според наличните данни, пробивът в ANCPI (Националната агенция за кадастър и поземлена регистрация на Румъния) е осъществен чрез компрометиране на администраторски достъп, което е позволило на нападателя не просто да източи информация, а да нанесе директни щети върху структурите от данни. В резултат на това нотариалните кантори от Букурещ до Клуж са били принудени да спрат изповядването на сделки, издаването на тежести и регистрацията на ипотечни кредити. Сделки за десетки милиони евро са замразени в правен вакуум, а търговските банки са спрели отпускането на ипотечни траншове поради невъзможност за вписване на първа по ред ипотека.

Целият този колапс показва колко крехка е инфраструктурата, когато се разчита на централизирани бази данни. Източници от бранша твърдят, че нападателят първоначално е направил опит за изнудване, изисквайки откуп за възстановяване на криптираните масиви. След като от агенцията са отказали да преговарят — което е стандартен протокол за държавни институции —, хакерът е задействал скрипт за окончателно заличаване на базите данни. Това превръща инцидента от стандартен пробив тип "рансъмуер" в директен саботаж на публичната администрация.

Профилът на ByteToBreach и северноафриканската следа

Анализът на цифровия отпечатък, оставен при пробива, препраща към познат актьор в тъмната мрежа. По информация на Risky Business, зад псевдонима "ByteToBreach" стои профил, свързван с поредица от високопрофилни пробиви през последните две години, включително компрометирането на шведски правителствен портал за обществени поръчки по-рано тази година. Независими киберексперти локализират оперативната база на профила в Алжир, описвайки субекта като технически добре подготвен брокер на данни, който работи предимно за финансова печалба, но не се колебае да унищожава инфраструктура при липса на плащане. В профилите му в специализирани форуми в Darknet редовно се появяват за продан масиви с лични данни, фирмени spravki и банкова информация от държави от Източна Европа и Близкия изток.

Това обаче повдига редица въпроси относно нивото на защита в ANCPI. Архивна справка показва, че през последните пет години агенцията е усвоила значителни средства по европейски програми за модернизация на IT сектора и изграждане на облачна инфраструктура. Как при подобни инвестиции е допусната липсата на т.нар. "air-gapped" бекъпи (резервни копия, физически изолирани от мрежата) остава въпрос, на който румънското Министерство на изследванията, иновациите и дигитализацията тепърва ще трябва да отговаря пред разследващите органи.

Сенките на геополитическия хакерски активизъм

Макар официалната версия да сочи към чисто криминален мотив с цел финансово изнудване, инцидентът не може да бъде разглеждан напълно изолиран от общата кибердинамика в региона. През последните месеци Източна Европа се превърна в полигон за некоординирани, но мащабни атаки. Наскоро проруската групировка NoName057(16) и хакерът PalachPro реализираха операция, добила популярност като „Broken Byte“, при която бяха компрометирани над 50 000 камери за видеонаблюдение и периферни мрежови устройства в Украйна и държави от Източния флаг на НАТО. В контекста на тези събития, всяка сериозна уязвимост в критичната държавна инфраструктура на страна като Румъния се превръща в цел — било то за пари, било за създаване на социално-икономически хаос.

Проблемът тук е главно физически и организационен. В опитите си да намалят бюрокрацията, много държави от региона премахнаха задължението за поддържане на хартиен дубликат на нотариалните книги на ниво окръжни архиви. Когато дигиталният масив "изчезне", възстановяването му стъпва единствено върху локалните архиви на отделните нотариуси, което означава ръчна сверка на стотици хиляди нотариални актове — процес, който би отнел месеци, ако не и години.

Остава висящ въпросът доколко пълно е било унищожаването на данните в ANCPI. Ако системните администратори успеят да възстановят информацията от по-стари лентови носители, загубите ще бъдат ограничени до данните за сделките от последните няколко седмици. Ако обаче бекъп системите са били онлайн по време на проникването и са били заразени или изтрити паралелно с основната база, Румъния е изправена пред невиждан правен казус: как да докажеш собствеността си върху имот, ако единственият регистър, признат от закона, просто престане да съществува.