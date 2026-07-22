/Поглед.инфо/ На 21 юли в Манила членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И се срещна с генералния секретар на АСЕАН Као Ким Хурн. Уан И заяви, че Южнокитайско море е общ дом за страните от региона и че въпросите, свързани с него, не трябва да се превръщат в пречка за отношенията между Китай и АСЕАН. Китай желае да се премахнат усложняващите фактори и да се ускорят консултациите по „Принципите на поведение в Южнокитайско море“. Као Ким Хурн оцени положително отношенията между АСЕАН и Китай, както и резултатите от практическото сътрудничество между двете страни, и изрази благодарност към Китай за твърдата подкрепа на централната роля на АСЕАН в регионалната архитектура.

ъщия ден Уан И се срещна с външните министри на Канада и Австралия - Анита Ананд и Пени Уонг.

На срещата с Анита Ананд Уан И заяви, че фактите доказват, че подобряването и развитието на китайско-канадските отношения отговаря на общите интереси на двете страни и е исторически правилен избор.

На срещата с Пени Уонг Уан И заяви, че Китай желае да се засилят обмена и взаимното доверие, да се разшири сътрудничество и да се съдейства за нов напредък на двустранните отношения с Австралия.

На срещата с малайзийския външен министър Мохамад Хасан Уан И заяви, че Китай желае да се засилят обмена и координацията с Малайзия и да се насърчи поддържането на отношенията между Китай и АСЕАН. Мохамад Хасан заяви, че някои страни нямат никакви връзки с Южнокитайско море, но винаги искат да „показват мускули“ в тази част на света. Той очаква по-скоро да се постигнат договорености за „Принципите на поведение в Южнокитайско море“ и да се защити мира и стабилността в морето.





