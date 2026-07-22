Уан И се срещна с генералния секретар на АСЕАН и външните министри на Канада и Австралия

ъщия ден Уан И се срещна с външните министри на Канада и Австралия - Анита Ананд и Пени Уонг.
На срещата с Анита Ананд Уан И заяви, че фактите доказват, че подобряването и развитието на китайско-канадските отношения отговаря на общите интереси на двете страни и е исторически правилен избор.
На срещата с Пени Уонг Уан И заяви, че Китай желае да се засилят обмена и взаимното доверие, да се разшири сътрудничество и да се съдейства за нов напредък на двустранните отношения с Австралия.
На срещата с малайзийския външен министър Мохамад Хасан Уан И заяви, че Китай желае да се засилят обмена и координацията с Малайзия и да се насърчи поддържането на отношенията между Китай и АСЕАН. Мохамад Хасан заяви, че някои страни нямат никакви връзки с Южнокитайско море, но винаги искат да „показват мускули“ в тази част на света. Той очаква по-скоро да се постигнат договорености за „Принципите на поведение в Южнокитайско море“ и да се защити мира и стабилността в морето.