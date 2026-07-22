Военната логистика срещу 2500 години история: Как нубийските пирамиди попаднаха в обсега на артилерията

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на световните медии е фиксирано върху политическите декламации, в суданската пустиня се разиграва стандартен за всеки въоръжен конфликт сценарий: пълна деградация на сигурността и оголване на критична инфраструктура. Разположеният на източния бряг на Нил Некропол на Мерое — най-големият комплекс от нубийски пирамиди — остана практически без държавна охрана след разгръщането на сблъсъците между Суданските въоръжени сили (SAF) и Силите за бърза подкрепа (RSF). Сблъсъците на по-малко от 20 километра от обекта и свалените в района дронове показват, че древният царски некропол вече е част от оперативната зона на бойните действия, а не просто пасивен декор.

Военно-икономическата анатомия на един застрашен некропол

Археологията рядко издържа на сблъсъка с полевата логистика. Комплексът в Мерое съдържа над 200 пирамидални структури, издигнати между 300 г. пр.н.е. и 300 г. сл.Хр., изпълнени с пясъчник и хоросан по технологични стандарти, коренно различни от тези в Гиза. Нубийските пирамиди са с много по-стръмен ъгъл (около 70 градуса), значително по-тесни основи и разполагат с външни параклиси, съдържащи уникални релефи. Целият този масив от суха зидария и резбовани блокове днес е изоставен в географски вакуум.

Когато държавните институции в Хартум колабираха, сигурността на обекта се сви до физическото присъствие на броени цивилни лица, сред които Фозия Халид, опитваща се да спира влизането на въоръжени групи с подръчни средства. Проблемът обаче не е просто в липсата на физическа охрана, а в стратегическото местоположение на региона Ривър Нил. Контролът върху пътищата около Мерое осигурява логистичен коридор към северните граници и точките за снабдяване. Когато тежка техника и артилерийски разчети се придвижват през пустинни терени, пясъчниковите конструкции, строени преди две хилядолетия, са изложени на вибрации и директни попадения, за които никой няма да води счетоводство.

Пясъчникът, използван от кушитските майстори, е изключително чувствителен към ерозия и механични сътресения. Всяка близка детонация на артилерийски снаряд променя вътрешното напрежение в вече напуканите блокове. Архивите показваха подобни деструктивни процеси още по време на колониалните изкопни работи през XIX век, но днешният интензитет на боевете създава напълно нов мащаб на риска.

Мрежите за контрабанда и изпразването на Националния музей

Опитът от конфликтите в Близкия изток показва, че военните действия бързо се финансират чрез разпродажба на културно-историческо наследство. Докато медиите анализират политическите декларации на враждуващите фракции, полевите доклади описват методично изпразване на складовите наличности. Документирани са епизоди от Националния музей в Хартум, където се съхраняваха над 50 000 артефакта, включително керамика от периода Керма (ок. 2500–1500 г. пр.н.е.), златни накити от царските гробници и уникални органични останки.

По данни на судански музейни служители и публикации в издания като Middle East Eye и Dabanga, мобилни групи са нахлули в биоархеологическите лаборатории и съхранителните блокове. Видеоматериали потвърждават присъствието на бойци сред контейнери с палеоантропологични материали и мумии от Нубия. Твърденията на представители на Силите за бърза подкрепа, че „охраняват“ обектите, противоречат на засечените логистични маршрути: заграбените предмети се движат по утвърдени канали през Южен Судан и Чад към частни колекции в Европа и Близкия изток.

Това не е стихиен грабеж от гладуващо население, а организирана схема. Артефакти с малък обем и висока плътност на стойността — като злато, дребни бронзови фигури и скарабеи — се транспортират лесно през слабо охраняваните граници. Големите каменни стели и релефи пък биват разчленявани с дискови циркуляри на място, за да се улесни транзитът. Подобни практики отдавна са познати от други горещи точки, където международните конвенции на ЮНЕСКО от 1970 г. се оказват просто хартия без оперативна стойност.

Историческият контекст: Кралство Куш срещу египетската геополитика

За да се разбере реалната загуба, трябва да се премахне романтичният слой. Кралство Куш не е било просто периферия на Египет, а независим търговски и военен център, контролиращ монопола върху златото, слоновата кост и абаноса от Черна Африка към Средиземноморието. През XXV династия (около 747–656 г. пр.н.е.) кушитските фараони като Пианхи и Тахарка завладяват самия Египет и управляват империя, простираща се от Хартум до Делтата на Нил.

Когато столицата се премества на юг в Мерое около 590 г. пр.н.е., кушитите развиват собствена желязодобивна индустрия. Огромните шлакови могили около Мерое свидетелстват за металургичен капацитет, който е захранвал с оръжие и инструменти целия регион. Тази икономическа самостоятелност им позволява да издържат на натиска на Римската империя — факт, потвърден от сключения през 21 г. пр.н.е. договор между император Август и кушитската царка (кандаке) Аманиренас.

Днес тези сухи археологически факти са изложени на заличаване. Проблемът с Мерое е, че за разлика от Египет, където туристическият поток генерираше валутен резерв за поддръжка, суданските пирамиди никога не са разполагали с масивна защитна инфраструктура.

Институционалният колапс и границите на международния мониторинг

Призивите на ЮНЕСКО към световния пазар на изкуство да се въздържа от покупка на судански антики са с практически нулев ефект. Мониторингът чрез сателитни изображения, извършван от международни екипи, може само да регистрира щетите — има ли изкопани кратери от иманяри, разрушени покриви на параклиси или липсващи блокове. Сателитът обаче не може да спре въоръжен пикап с монтирана картечница.

Данните от радиовъглеродния анализ и стратиграфските проучвания на терен в момента са напълно спрени. Всички международни археологически мисии — британски, френски, германски и судански — бяха евакуирани още в първите седмици на конфликта. Архивните материали, дневниците от разкопките и цифровите бази данни, съхранявани в Хартум, са частично унищожени или недостъпни. Това създава „архивно гробище“, при което възстановяването на контекста на вече изнесените артефакти става практически невъзможно.

Когато един обект загуби своя археологически контекст, той губи научната си стойност. Фрагмент от релеф, изтръгнат от параклиса на пирамида в Мерое и продаден на аукцион, се превръща в просто декоративен камък. Без прецизното му позициониране в стратиграфския слой той вече не може да даде информация за търговските връзки, хронологията на царете или технологичните промени в производството на хоросан.

Изходът от настоящата ситуация не зависи от декларации. Докато бойните линии около Мерое и по протичането на Нил остават динамични, ценното наследство на Древен Судан ще продължи да се размива между директните артилерийски щети и сенчестата икономика на международния трафик.