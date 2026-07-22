/Поглед.инфо/ Скептицизмът около американската лунна програма от края на 60-те години отдавна е преминал границата на любителските теории и периодично се завръща в публичното пространство, подхранван от съвременните изпитания на НАСА. Последните изявления на американския документалист Барт Сибрел отново насочват вниманието към диспропорцията между индустриалния капацитет по времето на Студената война и сегашните логистични затруднения около мисията „Артемида“. Анализът на архитектурата на полетите, финансовите ресурси и наличната документация показва, че техническите въпроси около съхранението на технологиите остават обект на интензивни дебати.

Пропастта между индустриалния капацитет от 1969 година и съвременната логистика

Когато Барт Сибрел заявява, че днешните забавяния в графика на програмата „Артемида“ повдигат логични въпроси относно автентичността на кацанията отпреди шест десетилетия, той всъщност посочва един дълбок параметричен феномен в инженерната история. През 1961 година, когато президентът Джон Кенеди поставя целта за изпращане на човек на Луната, американската космическа агенция разполага с едва 15 минути суборбитален опит в лицето на Алан Шепърд. От гледна точка на тогавашната металургия, изчислителна техника и термодинамика, задачата изглежда на ръба на възможното. Ракетният двигател F-1, разработен от Rocketdyne за първата степен на „Сатурн V“, работи с горивна смес от керосин RP-1 и течен кислород при изключително високи налягания и температури, пораждащи невиждани дотогава нискочестотни акустични вибрации, които заплашват да разрушат горивните камери. В рамките на по-малко от осем години тези инженерни пречки биват официално преодолени, довеждайки до кацането на „Аполо 11“ през юли 1969 година.

Днес обаче, въпреки достъпа до микропроцесори с космически клас, усъвършенствано компютърно моделиране на флуидите и нови композитни материали, НАСА се сблъсква със системни пречки около връщането на хора на лунната повърхност. Според Сибрел фактът, че космическата агенция изостава с години от първоначалния си график за мисията „Артемида“, създава сериозни пробойни в теорията за непрекъснатия технологичен прогрес. В официалните документи се посочва, че забавянията се дължат на сложните изисквания за безопасност, високите стандарти за радиационна защита и разпокъсаната верига за доставки, обвързана с десетки частни изпълнители. И все пак, съпоставката между темпото от 60-те години и днешната мудност кара редица изследователи да анализират подробно както историческите архиви, така и наличните индустриални капацитети.

Ресурсното осигуряване и изгубеният чертеж на космическата надпревара

Финансовият измерение на програмата „Аполо“ е впечатляващо – в пика си през 1965-1966 година НАСА поглъща над 4 процента от целия федерален бюджет на САЩ. Стотици хиляди инженери, техници и научни работници в общо над 20 000 компании са ангажирани в производството на компонентите. При приключването на програмата с полета на „Аполо 17“ през декември 1972 година, цялата тази сложна производствена инфраструктура бива бързо демонтирана. Подизпълнителите пренасочват поточните си линии, инструментите и специализираните матрици са унищожени или бракувани, а голяма част от квалифицирания персонал е съкратена.

Именно тази загуба на индустриална приемственост често се изтъква от официалните власти като причина защо НАСА не може просто да „вземе чертежите“ и да построи отново ракетата „Сатурн V“. Модерното производство разчита на съвършено различни производствени стандарти, цифрови модели и специфични метални сплави, чийто състав и методи на заваряване отпреди десетилетия вече не се прилагат в нито един завод. Аргументът на критици като Сибрел обаче се базира на фундаменталната логика на научния напредък: базовите закони на физиката и ракетната динамика не се променят с времето. Според неговите изявления, ако една държава е овладяла вертикалното кацане на друго небесно тяло, излитането от него и прецизното връщане на Земята в условията на 60-те години, възстановяването на този процес шест десетилетия по-късно не би трябвало да представлява толкова трудно инжинерно предизвикателство.

Скептиците редовно подчертават и пречката, свързана с преминаването през радиационните пояси на Ван Алън – зони с висока концентрация на заредени частици около Земята. Докато официалните доклади от мисиите „Аполо“ показват, че преминаването през тези пояси е било траекторно оптимизирано така, че да сведе до минимум дозата облъчване за екипажа, съвременните тестови полети, включително тези на безпилотната капсула „Орион“, отделят огромно внимание на мониторинга на радиационната среда. Това несъответствие в приоритетите продължава да подхранва дебатите между академичната общност и критиците на лунната програма.

Геополитическото съперничество и липсата на абсолютно потвърждение

Историческият контекст на мисиите „Аполо“ е пряко обвързан със Студената война и геополитическото съперничество между САЩ и Съветския съюз. Всяка стъпка от програмата е внимателно следена от съветските радиолокационни и разузнавателни системи. Според официалните данни от този период, съветските станции за проследяване в Евпатория и други точки на СССР са прехващали радиосигналите и телеметрията, предавани от корабната система на „Аполо“ по време на полетите до Луната. Поради тази причина много историци посочват, че ако е имало каквато и да е замяна на реалния полет с фалшификация, съветското разузнаване би го разкрило незабавно, за да спечели пропагандната битка.

В същото време обаче независими доказателства, базирани на материали от терена, остават предмет на стриктна атрибуция. Огромното количество лунен грунд (около 382 килограма), донесено от шестте кацания, е изследвано от лаборатории по целия свят, включително в бившия СССР. Учените потвърждават, че пробите съдържат микрометеоритни кратери и нямат съдържание на вода, което е практически невъзможно за пресъздаване в земни условия. Въпреки това, скептичните теории продължават да поддържат тезата, че автоматични съветски и американски сонди (като серията „Сервейър“ или „Луна“) също са били способни да доставят проби от повърхността, макар и в значително по-малки количества.

Интерес по темата буди и анализът на [структурата на съвременните лунни програми и техните финанси], където разходите за разработка на нови скафандри и кацателни модули надхвърлят неколкократно първоначалните разчети. Сибрел и неговите поддръжници посочват, че планираната за следващите години мисия за кацане на Луната зависи от изключително сложна архитектура, включваща презареждане с гориво в ниска околоземна орбита – нещо, което никога не е било тествано в подобни мащаби. За сравнение, концепцията на „Аполо“ е разчитала на директна среща на лунна орбита, осъществена с едно единствено изстрелване на ракетата-носител.

Настоящите действия на НАСА и последният полет на „Артемида II“, който изпрати четиричленен екипаж на обиколка около Луната, показват, че стъпка по стъпка агенцията се опитва да преизгради изгубените способности. Въпросът обаче защо преходът от теория към практическо стъпване на повърхността отнема десетилетия, остава отворен за интерпретации. В крайна сметка суровият материален реализъм изисква да се гледа не само на медийните изявления, но и на физическите лимити на индустрията, финансовите отчисления от държавните бюджети и изискванията за сигурност на човешкия живот в дълбокия космос.