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Геометричният усет на приматите: Лабораторни доказателства за биологичния произход на логиката

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред образователните системи и философските катедри ни убеждаваха, че способността за абстрактно геометрично мислене е висш плод на човешката цивилизация, зараден някъде между държавните училища и античната философия. Данните от скорошно изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), обаче разбиват тази антропоцентрична илюзия. Чрез серия от строго контролирани опити със сензорни екрани при павиани анубис, макаци резус, деца от предучилищна възраст и изолирани възрастни от коренното население цимане в боливийска Амазония, екипът на проф. Джесика Кантлон от университета Карнеги Мелън показва нещо фундаментално: геометричната интуиция е базово кодирана в мозъка на приматите.

Деж. редактор Александра Докова 3440 прочитания
Геометричният усет на приматите: Лабораторни доказателства за биологичния произход на логиката
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Геометричният софтуер, с който идваме на бял свят

Има някаква иронична умора в това да гледаш как академичната общност наново открива топлата вода, само защото най-сетне е решила да предложи правилно проектиран експеримент на няколко маймуни. От векове хората обичат да се разполагат на върха на интелектуалната пирамида, приписвайки си монопол върху абстрактното мислене. Геометрията - тази чиста, красива дисциплина на пропорциите, ъглите и пространствените съотношения - бе считана за висшата линия, разделяща човешкия разум от „нагонната“ природа на останалите бозайници. Само че данните от лабораториите по когнитивна неврология започват да изваждат наяве сериозни пробойни в теорията за нашата уникалност.

Екипът, воден от професор Джесика Кантлон от университета Карнеги Мелън, публикува резултати, които заслужават студена и безкомпромисна дисекция. Изследователите поставят пред сензорни екрани два вида примати - павиани анубис (Papio anubis) и макаци резус (Macaca mulatta). В замяна на елементарна плодова награда, от животните се е изисквало да идентифицират геометрична форма, съответстваща на определена извадка. За да се премахне всяко съмнение, че субектите просто запаметяват пиксели или разпознават контраст, геометричните фигури на екрана са били лишени от цвят (напълно черно-бели), варирали са по мащаб и са били завъртани под различни ъгли в пространството. На практика маймуната е трябвало да абстрахира размера и ориентацията, за да изолира чистата геометрична структура - инвариантните свойства на формата.

Резултатите показва, че маймуните не просто се справят със задачата, а решават пространствения казус по начин, който статистически и структурно препокрива моделите на мислене при хората. Не става въпрос за дресировка или дребни циркови трикове, а за идентична когнитивна стратегия за обработка на пространствена информация.

Сравнението между боливийската джунгла и западната детска градина

За да се елиминира факторът „културно замърсяване“ - т.е. възможността децата да показват геометрични умения просто защото са заобиколени от квадратни стаи, книжки с картинки и образователни играчки - експериментът е разширен с изключително прецизна контролна група. В тестването са включени няколко десетки деца на възраст между 3 и 6 години от университетско училище, 21 възрастни американци и 79 възрастни от народа цимане, живеещи в изолирани райони на боливийска Амазония. За хората от цимане е известно, че нямат формално математическо образование, нито картографски или инженерни традиции в западната им форма.

Данните показва, че въпреки огромната разлика във възрастта, социалния произход, езика и житейския опит, базовият механизъм за разпознаване на геометрични съотношения работи по един и същ начин при всички изследвани субекти. Мозъкът на макака, на детето от Питсбърг и на възрастния от боливийската джунгла регистрира и класифицира пространствените форми през сходни невронни алгоритми. Това подсказва, че възприятието за геометрия не е вторично придобита културна нагласа, а фундаментална характеристика на невронната архитектура, развита още в зората на еволюцията на приматите.

Всяка форма на оцеляване в дивата природа изисква мигновена ориентация: преценка на разстояния, разпознаване на симетрия в короните на дърветата, идентифициране на ъгли на наклон при катерене или определяне на пропорции при ловуване. Природата е конструирала визуален кортекс, който изчислява геометрията на околната среда много преди хората да измислят пергела и линията. Оказва се, че образователната система просто надгражда върху вече съществуваща подсъзнателна когнитивна мрежа, вместо да налива знания в „празна дъска“.

Древните артефакти и материалистичният корен на абстракцията

Ако погледнем назад към археологическите архиви, картината става още по-трезва. Човечеството отдавна се опитва да материализира тази вградена геометрична интуиция. В Африка е открит гравиран камък на възраст около 70 000 години, покрит с прецизни успоредни линии и ромбовидни шарки. От палеолита разполагаме и с 35 000-годишен мамутски бивник, върху който са врязани 88 прореза, подредени в строго ритмични редици.

Преди тези находки да бъдат интерпретирани през мъглата на мистични теории, суравите факти на материализма казват следното: физическата структура на приматския мозък има естествен афинитет към подреждането, симетрията и ритъма. Когато нашите прадеди са дълбаели линии върху кост или камък, те не са правили висша математика в днешния смисъл, а са пренасяли вътрешната си невронна карта върху твърд субстрат.

По сходен начин, предишни когнитивни изследвания върху пространствената ориентация при животните показват, че дори птици и гризачи ползват геометрични ориентири при навигация, но при приматите тази способност се издига до ниво на чиста абстракция - възможност да отделиш формата от нейния носител, цвят или размер. Това, че един павиан може да разпознае триъгълник, независимо дали е голям колкото длан или завъртян настрани, показва инвариантност на възприятието.

Историята на науката е пълна с примери за това как хората бъркат своите езикови конструкции с абсолютни природни закони. Геометрията не започва с Евклид в Александрия, нито с Питагор на Самос. Те просто са първите, които са кодирали в писмени знаци и аксиоми онова, което техните биологични предци са ползвали в продължение на милиони години, за да преценяват разстоянието между клоните в палеогенските гори.

Експериментът на проф. Кантлон е важен не защото прави маймуните да изглеждат „интелигентни“ по нашите аршини, а защото сваля хората от изкуствено издигнатия им пиедестал. Училището не ни учи на геометрия - то просто ни дава речник, с който да наименуваме невронните процеси, работещи в главите ни още преди да проговорим.

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