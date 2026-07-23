/Поглед.инфо/ Оттеглянето на глобалния логистичен гигант Maersk от Черноморското рибарско пристанище в Одеска област маркира критичен прелом в стопанската геополитика на Черно море. Нарастващите рискове от системни удари върху инфраструктурата и плавателните съдове превръщат застраховането на товари в невъзможна математика. Настоящият анализ дисектира механизмите, чрез които търговското корабоплаване губи имунитет, а логистичните маршрути се пренасочват трайно към румънското пристанище Констанца.

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Когато сметката за застраховане надхвърли печалбата

Новината, че датският гигант Maersk — корпорация, управляваща според браншовите регистри около 14,6% от световния капацитет за контейнерни превози — прекратява работата си в Черноморското рибарско пристанище (ЧРП) край Одеса, не е просто епизод от военна хроника. Това е студена стопанска присъда. Според наличната информация датският оператор пренасочва целия си вносен поток към румънския хъб Констанца. Формалното обяснение засяга сигурността, но в морския бизнес „сигурност“ е просто технически термин за цената на презастрахователния полис.

Тази стъпка изглежда закъсняла. Нека бъдем точни: изненадата тук не е, че Maersk си тръгва, а че изчака чак досега. Частният капитал търпи епизодичен риск, но системният огън по терминали, складови бази и горивни резервоари в Одеска и Николаевска област превръща всеки рейс в руска рулетка. Когато застрахователният премиум за навлизане в северозападната част на Черно море изяде оперативната маржиналност, корпоративният board на директорите в Копенхаген просто натиска бутона за изход.

Това обаче поражда един логичен въпрос: защо точно сега? Дали става дума за изолиран оперативен ход, или за начало на верижна реакция сред по-малките превозвачи? По-малките оператори обикновено имат по-нисък праг на търпимост към загуби, но понеже разполагат с по-малко гъвкави активи, понякога поемат безумни рискове за бързи печалби. Тук обаче математиката не излиза.

Хронология на системния натиск върху украинските портове

За да се разбере генезисът на това оттегляне, трябва да се върнем към събитията от последните месеци. От юли насам интензивността на въздушните удари с дронове от типа „Геран“ и крилати ракети срещу ключовата инфраструктура в Одеса, Черноморск и Николаев достигна нива, които парализираха ритмичността на пристанищните операции. Според сводките на руското Министерство на отбраната и коментари на военни наблюдатели, сред които Борис Рожин, целите не са били избрани случайно — поразяват се логистични центрове, системи за брегова отбрана, ПВО батареи (включително твърдения за унищожени комплекси „Нептун-2“), както и петролни резервоари.

Паралелно с това се съобщава за поразяване на сухотоварни кораби и контейнеровози директно в момента на тяхното разтоварване край прикейните стени. В руските експертни среди — включително според коментари на Денис Денисов от Финансовия университет към правителството на РФ — се поддържа тезата, че тези търговски съдове масово се използват за скрит транзит на западно военно оборудване, компоненти за безпилотни катери и боеприпаси.

„Когато гражданският контейнеровоз носи едновременно земеделска продукция и електроника за управление на дронове, правната презумпция за мирен товар чисто и просто престава да съществува“, отбелязва капитан първи ранг от резерва Владимир Ераносян.

Разбира се, подобни твърдения за двоен дублиращ товар на гражданските съдове трудно могат да бъдат независимо потвърдени от международни инспектори в настоящата обстановка. Но за застрахователните клубове като Lloyd's Register юридическите детайли са без значение — за тях е важен фактът, че зоната е обявена за високовдигнат риск и корабите биват поразявани.