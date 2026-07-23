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България

Иван Таков: Вапцаров и неговите другари ни оставиха пример за вярност към принципите, дори когато времената са тежки

/Поглед.инфо/ БСП преминава през труден период, но силата на една партия се измерва и със способността й да си направи честна равносметка, да се промени и отново да бъде необходима на обществото, каза председателят на БСП - София

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Иван Таков: Вапцаров и неговите другари ни оставиха пример за вярност към принципите, дори когато времената са тежки
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Никола Вапцаров и неговите другари ни оставиха пример за вярност към принципите, дори когато времената са тежки. Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на социалистическата партия, в словото си по време на отбелязването на 84-тата годишнина от разстрела на поета Вапцаров и другарите му Антон Попов, Антон Иванов, Петър Богданов, Георги Минчев и Атанас Романов на Гарнизонното стрелбище в София. Градският съвет на БСП - София традиционно е съорганизатор на събитието, заедно с Българския антифашистки съюз и Съюзите на българските писатели и на журналистите. Сред присъстващите бяха вицепремиерът Иво Христов, членът на Националния съвет на БСП и евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, общинският съветник от групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС Николай Велчев, председателите на съюзите на антифашистите, писателите и журналистите Евгений Белий, Боян Ангелов и Снежана Тодорова, родственици на Вапцаров и на неговите другари.

"Преди 84 години на това стрелбище Никола Вапцаров и неговите другари са убити заради своите убеждения. Те са вярвали в свободата, в човешкото достойнство и в това, че обществото може и трябва да бъде по-справедливо. За огромно съжаление и днес продължават да убиват за убеждения. Затова паметта за антифашистката съпротива продължава да има значение. Не толкова, за да ни връща в миналото, а за да ни напомня колко опасни са омразата, разделението и обезценяването на човешкия живот. И колко е важно обществата да не забравят принципите на хуманността и да ги защитават всеки ден", каза Иван Таков в словото си.

Той подчерта, че свободата не е даденост, демокрацията не се поддържа сама, а мирът също не е гарантиран. "Социалната справедливост никога не идва без политическа воля и обществена солидарност. И точно левите в най-голяма степен трябва да се борим за това, отбеляза председателят на БСП - София. - Днес България отново има огромна нужда от силен глас в защита на труда, на социалната справедливост, на солидарността и на обществения интерес. Има нужда от БСП, която не се страхува да говори за неравенствата, за бедността, за достъпното образование и здравеопазване, за достойния живот на работещите хора и да пази мира. Има нужда от БСП, която не се страхува да се бори срещу пълното господство на пазара. Срещу тази диктатура, която не убива с куршуми, но е не по-малък враг за човешката свобода. Ние, като партия, не можем да пишем поезия, нито да застанем с гърдите си пред куршумите на този враг. Но сме длъжни да предлагаме и да правим политики против господството на пазара и в името на едно солидарно общество".

Иван Таков посочи и какво означава това: "Да настояваме и да се преборим за данъчна реформа, която справедливо да разпредели отговорността между тези, които имат и онези, които нямат. Защото в момента продължаваме да живеем в истински данъчен фашизъм. Означава да се преборим за държавна и обществена собственост върху ключови отрасли, с които да защитим обществения, а не пазарния интерес. Означава да вземем мерки за спиране на дерегулациите и приватизациите. Означава да защитим работещите български граждани. Означава да направим необходимото, за да може здравето и образованието да не са стока. Защото те са част от благата. И най-вече означава се преборим за държава, която да се грижи за хората, а не за едрия капитал".

Заместник-председателят на БСП не скри, че партията преминава през труден период днес. "Извън Народното събрание сме. Загубихме доверие и няма смисъл да се правим, че това не е така. Но една партия не се измерва само с броя на своите депутати. Тя се измерва със способността си да си направи честна равносметка, да се промени и отново да бъде необходима на обществото, категоричен беше той. - Вапцаров и неговото поколение тогава не са избирали лесния път. Те са ни оставили пример за вярност към принципите, дори когато времената са тежки. Това е урок, който има значение и днес. Затова ние сме отговорни да върнем доверието в БСП с идеи и най-вече с много работа. Да покажем, че политиката може да служи на обществото, а не на конюнктурата или на тези с многото пари. Паметта има смисъл, когато бъде превърната в отговорност и действия. Именно така най-добре ще отдадем почит към Никола Вапцаров, към неговите другари и към всички, които участваха в съпротивата срещу фашизма".

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